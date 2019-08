بازی Red Dead Redemption یکی از عناوینی است که گیمرهای رایانه‌های شخصی همیشه در آرزوی تجربه‌ی آن بوده‌اند، اما قرار است پی سی بازان هم به‌زودی شانس همراه شدن با جان مارستون و سفر به غرب وحشی را داشته باشند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، به تازگی تعدادی از ماد سازان از پروژه‌ای با نام Red Dead Redemption: Damned Enhancement رونمایی کرده‌اند که قرار است بازسازی بازی تحسین شده‌ی Red Dead Redemption 2 باشد. این نسخه با استفاده از شبیه‌ سازهای Xenia و RPCS3 در حال توسعه است و قرار است برای پلتفرم PC در دسترس قرار بگیرد.

بازی Red Dead Redemption پیش از این فقط برای کنسول‌های PS3 و Xbox 360 منتشر شده بود و همچنین دارندگان Xbox One از طریق قابلیت Backward compatibility و دارندگان PS4 از طریق سرویس PS Now می‌توانستند آن را بازی کنند. کاربران PC هم می‌توانستند از طریق PS Now به این بازی دسترسی داشته باشند، اما هیچ وقت نسخه‌ای از این بازی برای PC و PS4 نیامد که نیاز به استریم نداشته باشد.

اگرچه این نسخه، یک بازسازی کامل نیست اما هدف توسعه دهندگان فراتر از یک نسخه‌ی صرفا بهبود یافته می‌باشد و قرار است کیفیت بصری بازی بسیار بهتر از آن چیزی باشد که در شبیه سازهای Xenia و RPCS3 می‌بینیم. آن‌ها می‌خواهند بهبود بسیار زیادی در گرافیک بازی لحاظ کنند و قرار است شاهد تکسچرهای باکیفیت‌تر و موارد ارتقا یافته‌ی دیگری باشیم.

خبر بسیار خوبی که برایتان داریم این است که خوشبختانه Rockstar Games نمی‌تواند جلوی ساخت این بازی را بگیرد، چرا که این ماد سازان تنها در حال بهبود نسخه‌ی کنسولی اصلی بازی هستند و شما برای اجرای آن به خود بازی نیاز دارید. در حقیقت این نسخه مانند یک ماد گرافیکی می‌باشد.

همچنین سازندگان تعدادی عکس از این پروژه منتشر کرده‌اند که نسخه‌ی اولیه‌ی Red Dead Redemption: Damned Enhancement را نشان می‌دهد که بسیار جذاب به نظر می‌رسند. همچنین توسعه دهندگان این پروژه در حال کار و بهبود برای برنامه‌های شبیه ساز RPCS3 و Xenia هستند تا این عنوان عملکرد اجرایی بسیار بهتری داشته باشد و در هنگام تجربه‌ی آن مشکلات زیادی نداشته باشید.

شما در زیر می‌توانید اولین تصاویر این پروژه را مشاهده کنید:<برای مشاهده در کیفیت اصلی بر روی تصویر کلیک کنید>

همچنین در زیر می‌توانید اولین تریلر Red Dead Redemption: Damned Enhancement را تماشا کنید:

دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام صفحه

همچنین مدت زیادی است که شایعات و گزارشاتی مبنی بر انتشار عنوان Red Dead Redemption 2 برای PC به گوش می‌رسد که قطعا تائید شدن آن خبر نیز می‌تواند گیمرهای پلتفرم PC را خوشحال کند. نظر شما در اینباره چیست؟ چقدر برای تجربه‌ی این بازی هیجان زده هستید؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame