همان‌طور که می‌دانید آخرین ساخته استودیو Remedy یعنی Control سرانجام فردا برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد و از همین رو منتقدین از امروز شروع به انتشار نقدها و نظرات خود پرامون این بازی کرده‌اند.

Control یک بازی اکشنِ سوم‌شخص است که شما را نقش "جسی فیدن" قرار می‌دهد. در این بازی شما باید پس از اینکه یک سازمان جاسوسیِ مخفی مورد تهاجم تهدیدی فرازمینی و غیرعادی قرار گرفته،‌ در نقش "جسی" تلاش کرده تا کنترل وضعیت را در دست گرفته و سازمان را به حالت عادی و طبیعی باز‌گردانید. در زیر می‌توانید توضیحات رسمی Remedy و 505 Games در رابطه با بازی را مشاهده نمایید.

داستان اصلی بازی پیرامون "جسی" و پست ریاست اداره فدرال Control است؛ او باید با Hiss، نیروی عجیب و مرموزی که در سراسر Oldest House (مقر فرماندهی اداره فدرال) پراکنده شده، مبارزه کند. ولی زمانی که او متوجه این موضوع شده و می‌خواهد به حل‌وفصل آن بپردازد، با ده‌ها گزینه مختلف روبرو می‌شود. گزینه‌ها و راه‌هایی که انتخاب هرکدام‌شان به نظر بازیکن بستگی دارد.

در ادامه با هم برخی از نقدها و نمرات بازی را مرور می‌کنیم.

Stevivor 100

چه Control را به خاطر روایت عالی، حس اکتشاف و یا گیم‌پلی آن بازی می‌کنید،‌باید بدانید که تجریه این بازی واجب است.

GameCrate 93

Control بهترین بازی Remedy در 20 سال گذشته و به راحتی یکی از بهترین بازی‌های سال 2019 است.

ZTGD 95

فقط بدانید که Control یکی از بهترین بازی‌های سال 2019 است و اگر از بازی‌های عجیب، شوتر‌های سوم‌شخص، گشت‌وگذار در محیط، پلتفرمینگ 3بعدی و یا حتی فقط Remedy خوش‌تان می‌آید، باید این بازی را تجریه کنید.

Eurogamer Italy 90

Control بزرگ‌ترین بازی Remedy است. روایت و داستان‌سرایی همراه با گیم‌پلی اکشن، کاری که Remedy هیجده سال پیش با Max Payne آن را آغار کرد،‌در این بازی به اوج خود رسیده است. بدون شک این بازی نامزدی مناسب برای عنوان بهترین بازی سال یا همان GOTY است.

ScreenRant 90

Control سیستم تیراندازی و داستان‌سرایی Remedy را که در بازی‌های پیشین این استودیو نیز شاهد آن بودیم، با ساختاری جهان‌بازتر و طراحی مرحله‌ی الهام‌گرفته شده از عناوین Metroidvania ترکیب کرده و در نتیجه شاهد عنوانی بسیار خوب هستیم.

Multiplayer.it 87

Control سورپرایزکننده، زیبا و محشر است. بدون شک در این بازی شاهد تکامل Alan Wake و Quantum Break در زمینه‌های گان‌پلی و روایت هستیم.

GameSpot 80

Control به نحوه‌ای به افکار من حمله کرده که تاکنون در بازی‌های دیگری شاهد آن نبوده‌ام. اکنون در نقطه‌ای قرار دارم که دوست دارم یکا‌یک امکانات و ویژگی‌های بازی را بررسی کنم. و اگر بخواهم صادق باشم،‌ Control باعث شده تا بخوام به سراغ دیگر بازی‌های Remedy رفته و آن‌ها را نیز تجربه کنم. بله خب مطمئنا بازی در مواردی مشکل دارد ولی در مجموع به حدی ویژگی‌های استثنائی دارد که نقص‌های آن چندان به چشم‌ نمی‌آید. نمی‌توانم برای صحبت با دیگران و اینکه آن‌ها متوجه چه چیزهایی شده‌اند صبر کنم.

Metro GameCentral 80

داستان بازی در مواردی مشکل‌دار و ناقص به نظر می‌رسد ولی با این وجود باز هم با یکی از بهترین عناوین اکشن امسال سروکار داریم.

TrueGaming 70

در حالی که Control بازیکنان را به گشت‌وگذار و اکتشاف در محیط تشویق می‌کند، نمی‌تواند المان‌های لازم رای چنین چیزی را فراهم کرده که در نتیجه باعث تنزل بازی به یک عنوان اکشن متوسط می‌شود.

We Got This Covered 40

به لطف رویکرد بسیار بد "هرچه بزرگ‌تر بهتر"، مشکلات فنی،‌ سیستم اکتشاف کند و بی‌معنی و اتمسفر بی‌رمق بازی، Control تبدیل به یک بازی به شدت ناامیدکننده شده که سایه‌ای از ویژگی‌های خوب Alan Wake در آن وجود دارد.

میانگین نمرات نسخه PC در وبسایت متاکریتیک: 86

میانگین نمرات نسخه Xbox One در وبسایت متاکریتیک: 83

میانگین نمرات نسخه PlayStation 4 در وبسایت متاکریتیک: 82

