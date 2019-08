تنها یک ماه تا انتشار نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی خاطره‌انگیز Trine باقی مانده است و اکنون در همین راستا، استودیوی فروزن‌بایت (Frozenbyte) لیستی جامع از اچیومنت‌های آن را منتشر کرده است که در ادامه به مرور آن‌ها خواهیم پرداخت. بازی Trine 4: The Nightmare Prince توسط استودیوی فروزن‌بایت در دست توسعه قرار دارد و قرار است […]

تنها یک ماه تا انتشار نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی خاطره‌انگیز Trine باقی مانده است و اکنون در همین راستا، استودیوی فروزن‌بایت (Frozenbyte) لیستی جامع از اچیومنت‌های آن را منتشر کرده است که در ادامه به مرور آن‌ها خواهیم پرداخت.

بازی Trine 4: The Nightmare Prince توسط استودیوی فروزن‌بایت در دست توسعه قرار دارد و قرار است به وسیله‌ی شرکت مودس گیمز (Modus Games) برروی پلتفرم‌های مختلفی عرضه شود. سه شخصیت محبوب بازی یعنی زویای عیار (Zoya The Thief)، پانتیوس شوالیه (Pontius The Knight) و آمادئوس جادوگر (Amadeus The Wizard) قرار است راهی ماجراجویی جدیدی در دنیای رویایی آن شوند و در خلال آن، شاهزاده سلیوس جوان (Selius) را از مرگ نجات دهند.

این بازی در مجموع دارای ۳۹ اچیومنت است که با دست‌یابی به تمامی آن‌ها، مقدار ۱۰۰۰ امتیاز را کسب خواهید کرد. اکثر اچیومنت‌های این بازی به کسب امتیاز تجربه و به پایان رساندن بخش‌های مختلف بازی اشاره دارد و برخی دیگر، بازی‌بازان را به جمع‌آوری منابع و به اتمام رساندن فعالیت‌های بازی فرا می‌خواند. اچیومنت‌های این بازی از سختی قابل توجهی برخوردار نیستند و تمامی آن‌ها را می‌توانید به صورت آفلاین به دست آورید. در نتیجه اگر خود را شکارچی تروفی خطاب می‌کند و از طرفداران بازی‌های ماجراجویی محسوب می‌شود، به راحتی می‌توانید با به اتمام رساندن آن‌ها، مقدار ۱۰۰۰ امتیاز را به مجموع امتیازات خود اضافه کنید.

شما می‌توانید فهرست منتشر شده را در قسمت پایین مشاهده نمایید:

درجه‌ی سختی اچیومنت‌های بازی: ۳/۱۰

۳/۱۰ مدت زمان مورد نیاز برای دریافت اچیومنت‌های بازی: ۴۰-۳۰ ساعت

۴۰-۳۰ ساعت اچیومنت‌های آفلاین: ۳۹

۳۹ اچیومنت‌های آنلاین : ندارد

: ندارد تعداد اچیومنت‌های از دست دادنی (Missable) : در حال حاضر ندارد

: در حال حاضر ندارد اچیومنت‌های گلیچ (مشکل دار): تاکنون مشاهده نشده است

تاکنون مشاهده نشده است ارزشمندترین اچیومنت‌ و امتیاز آن: اچیومنت Experience Hunter و ۱۲۰ امتیاز

اچیومنت Experience Hunter و ۱۲۰ امتیاز آیا اچیومنت‌ مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟ : خیر می‌توانید بازی را بر‌روی درجه‌ی سختی دلخواه تجربه کنید.

: خیر می‌توانید بازی را بر‌روی درجه‌ی سختی دلخواه تجربه کنید. حداقل تعداد دفعات مورد نیاز برای تجربه‌ی بازی جهت کسب اچیومنت‌های بازی: یک مرتبه

یک مرتبه امتیازی که از کسب تمام اچیومنت‌های بازی به دست می‌آورید: ۱۰۰۰ امتیاز

نام اچیومنت توضیحات اچیومت امتیاز A Wizard’s Quest یک صبح زمستانی را به اتمام رسانید ۲۰ A Knightly Quest ملک نفرین‌شده را به اتمام رسانید ۲۰ An Enterprising Quest یک شب وهمی را به اتمام رسانید ۲۰ Across The Moors سرزمین‌های کوهستانی را به اتمام رسانید ۲۰ Through the Thorns هزارتویی با موانع خاردار را به اتمام رسانید ۲۰ Running in Ruins سالن هدروود (Heatherwood) را به اتمام رسانید ۲۰ A Castle in a Dream رویای شاهزاده خانم را به اتمام رسانید ۲۰ Moth in Moonlight جنگل‌های مهتابی را به اتمام رسانید ۲۰ A Badger’s Journal ماموریت مربوط به گورکن بجربورا (Badgerborough) را به اتمام رسانید ۲۰ A Hedgehog’s Seeds باغ زرورق را به اتمام رسانید ۲۰ A Dip in the Lake آب‌های فیروود (Firwood) را به اتمام رسانید ۲۰ Bogged Down باتلاق‌های ترک‌خورده را به اتمام رسانید ۲۰ Suddenly A Bear دره‌ی بلوبری (Blueberry) را به اتمام رسانید ۲۰ The Potion of Light بیشه‌ی تارهای نازک را به اتمام رسانید ۲۰ Everything is Fine ارتفاعات پوشیده از برف را به اتمام رسانید ۲۰ Darker Depth آموزشگاه کابوس را به اتمام رسانید ۲۰ Chasing Shadows معبدهای تسخیرشده توسط ارواح را به اتمام رسانید ۲۰ To Recover Prince بازی را به اتمام رسانید ۸۰ The Mourning Hunt تمام امتیازات تجربه را در صبح زمستانی جمع‌آوری کنید ۲۰ The Cursed Hunt تمام امتیازات تجربه را در ملک نفرین‌شده جمع‌آوری کنید ۲۰ The Masquerade Hunt تمام امتیازات تجربه را در شب وهمی جمع‌آوری کنید ۲۰ The Craghill Hunt تمام امتیازات تجربه را در سرزمین‌های کوهستانی جمع‌آوری کنید ۲۰ The Thorny Hunt تمام امتیازات تجربه را در هزارتویی با موانع خاردار جمع‌آوری کنید ۲۰ Looting Ruins تمام امتیازات تجربه را در سالن هدروود جمع‌آوری کنید ۲۰ Sweeping Dreams تمام امتیازات تجربه را در رویای شاهزاده خانم جمع‌آوری کنید ۲۰ The Moonlit Hunt تمام امتیازات تجربه را جنگل‌های مهتابی در جمع‌آوری کنید ۲۰ The Underground Hunt تمام امتیازات تجربه در ماموریت مربوط به گورکن بجربورا را جمع‌آوری کنید ۲۰ The Golden Hunt تمام امتیازات تجربه را در بیشه‌ی زرورق جمع‌آوری کنید ۲۰ The Lakeside Hunt تمام امتیازات تجربه را در آب‌های فیروود جمع‌آوری کنید ۲۰ The Mired Hunt تمام امتیازات تجربه را در باتلاق‌های ترک‌خورده جمع‌آوری کنید ۲۰ The Blueberry Hunt تمام امتیازات تجربه را در دره‌ی بلوبری جمع‌آوری کنید ۲۰ The Gossamer Hunt تمام امتیازات تجربه را در بیشه‌ی تارهای نازک جمع‌آوری کنید ۲۰ The Snowbound Hunt تمام امتیازات تجربه را در ارتفاعات پوشیده از برف جمع‌آوری کنید ۲۰ The Nightmare Hunt تمام امتیازات تجربه را در آموزشگاه کابوس جمع‌آوری کنید ۲۰ Haunted Hunt تمام امتیازات تجربه را در معبدهای تسخیرشده توسط ارواح جمع‌آوری کنید ۲۰ Experience Hunter تمام امتیازات تجربه را در جمع‌آوری کنید ۱۲۰ First Class Delivery تمام نامه‌ها را جمع‌آوری کنید ۴۰ Treasure Seeker تمام گنجینه‌ها را جمع‌آوری کنید ۴۰ Bits and Pieces تمام خرت و پرت‌ها را جمع‌آوری کنید ۴۰

بازی Trine 4: The Nightmare Prince قرار است در تاریخ سه‌شنبه، ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ (مصادف با ۸ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه گردد.

منبع متن: gamefa