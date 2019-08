اسم تروفی توضیحات تروفی‌ امتیاز مدال

Across The Seven Realms تمامی تروفی‌های برنز، طلا و نقره را به دست بیاورید ۱۸۰ پلاتینیوم

They Grow Up So Fast رسیدن به سطح یا لول ۱۰ ۱۵ برنز

Ready for War رسیدن به سطح یا لول ۱۸ ۱۵ برنز

Overachiever رسیدن به سطح یا لول ۲۰ ۱۵ برنز

Honor Thy Elders دعا کردن در یک محراب قدردانی کردن ۱۵ برنز

Code Breaker پی بردن به راز کد مجسمه‌ی چرخان ۱۵ برنز

Ride the High Road فعال کردن اولین مجموعه سنگ ایستاده ۱۵ برنز

Mystery Beneath Mangar’s Tower پیدا کردن Spectre Snare ۳۰ نقره

Legend of the Siambra Dhu Lodge پیدا کردن Destiny Wand ۳۰ نقره

Secrets of the Sentry Tower پیدا کردن Strifespear ۳۰ نقره

Savior of Skara Brae دنیا را نجات بدهید ۳۰ نقره

Savior of the Fichti جنگل Inchriach را از فساد خالی کنید ۳۰ نقره

Savior of the Einarr جزایر Stronsea از Miasma را پاکسازی کنید ۳۰ نقره

That’s the End of this Mage’s Tale دستکش‌های شاگرد مرده‌ی mage را پیدا کنید ۱۵ برنز

Challenge Seekers کشتن آخرین باس فقط با ۳ عضو حزب ۹۰ طلا

Rockefeller به دست آوردن ۱۰۰۰۰ سکه‌ی طلا ۱۵ برنز

Who Said Money Can’t Buy Friends استخدام یک سرباز مزدور ۱۵ برنز

You Bard-er Believe It یک Bard را به عنوان شخصیت اولیه‌ی خود انتخاب کنید ۱۵ برنز

Practitioner Makes Perfect یک Practitionerرا به عنوان شخصیت اولیه‌ی خود انتخاب کنید ۱۵ برنز

Knife to Meet You یک Rogue را به عنوان شخصیت اولیه‌ی خود انتخاب کنید ۱۵ برنز

Sword is my Favorite S-Word یک Fighter را به عنوان شخصیت اصلی اولیه‌ی خود انتخاب کنید ۱۵ برنز

Unchained Melody یک Melody را به عنوان شخصیت اولیه‌ی خود انتخاب کنید ۱۵ برنز

A Song of Only Fire احضار یک اژدهای آتشین ۱۵ برنز

Am I the Good Guy یک paladin را به قتل برسانید ۱۵ برنز

Divine Judgement یک paladin فاسد شده را ذبح کنید ۱۵ برنز

!Get Smote کشتن اسقف Henred ۱۵ برنز

Elven Guile توانایی جادو کردن را با استفاده از پازلی که درون قایق قرار دارد باز کنید ۱۵ برنز

Elven Trickery توانایی جادو کردن را با استفاده از گرفتن اسلحه‌ی مربوط به آن باز کنید ۱۵ برنز

Elven Wisdom توانایی جادو کردن را در مخفیگاه سلاح‌ها باز کنید ۱۵ برنز

Self Reliance اولین آیتم خود را بسازید ۱۵ برنز

Long Road Ahead از راز پشت پرده‌ی خیابان شوم باخبر شوید ۱۵ برنز

Three times before did evil’s lords descend on Skara Brae شبح Mangar را بکشید ۱۵ برنز

And thrice did rise brave heroes wise to drive them all away Gaufroi را بکشید ۱۵ برنز

Now comes a fourth to shackle the north and enslave the world of men Mangar را بکشید ۱۵ برنز

Thus heroes bold as in songs of old must take up sword again Lagoth Zanta را بکشید ۱۵ برنز

In dungeons vast do these evils past their ancient secrets keep Tarjan را بکشید ۱۵ برنز

So down we go to face the foes that lurk in Barrows Deep آخرین چالش را حل کنید ۱۵ برنز

Champion یکی از جنگنجوهایتان به رتبه‌ی قهرمان (Champion) دست پیدا کند ۱۵ برنز

Commander یکی از جنگجوهایتان به درجه‌ی فرمانده (Commander) دست پیدا کند ۱۵ برنز

Defender یکی از جنگجوهایتان به درجه‌ی مدافع (Defender) دست پیدا کند ۱۵ برنز

Vanguard یکی از جنگجوهایتان به درجه‌ی پیش لشکر (Vanguard) دست پیدا کند ۱۵ برنز

Veteran یکی از جنگجوهایتان به درجه‌ی کهنه سرباز (Veteran) دست یابد ۱۵ برنز

Archmage یکی از متخصص‌هایتان به درجه‌ی Archmage دست یابد ۱۵ برنز

Magician یکی از متخصص‌هایتان به درجه‌ی Magician دست پیدا کند ۱۵ برنز

Wizard یکی از متخصص‌هایتان به درجه‌ی Wizard دست پیدا کند ۱۵ برنز

Sorcerer یکی از متخصص‌هایتان به درجه‌ی Sorcerer دست پیدا کند ۱۵ برنز

Conjurer یکی از متخصص‌هایتان به درجه‌ی Conjurer دست پیدا کند ۱۵ برنز

Rogue یکی از سرکش‌هایتان به درجه‌ی Assassin دست پیدا کند ۱۵ برنز

Thief یکی از سرکش‌هایتان به درجه‌ی Thief دست پیدا کند ۱۵ برنز

Saboteur یکی از سرکش‌هایتان به درجه‌ی Saboteur دست پیدا کند ۱۵ برنز

Shadow یکی از سرکش‌هایتان به درجه‌ی Shadow دست پیدا کند ۱۵ برنز

Fighter Dirty یکی از سرکش‌هایتان به درجه‌ی Fighter دست پیدا کند ۱۵ برنز

Jester یکی از مطربان خود را با کلاه و کفش Jester بیارایید ۱۵ برنز

Minstrel یکی از مطربان‌ شما به درجه‌ی Minstrel دست پیدا کند ۱۵ برنز

Troubadour یکی از مطربان شما به درجه‌ی Troubadour دست پیدا کند ۱۵ برنز

Brew Master یکی از مطربان شما به درجه‌ی Brew Master دست پیدا کند ۱۵ برنز

Rabble-Rouser یکی از مطربان شما به درجه‌ی Rabble-Rouser دست پیدا کند ۱۵ برنز

War Chanter یکی از مطربان شما به درجه‌ی War Chanter دست پیدا کند ۱۵ برنز

Saint یکی از ماجراجویان شما به درجه‌ی Saint دست پیدا کند ۱۵ برنز