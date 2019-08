شاهکاری دیگر از پلاتینیوم گیمز؛ نقدها و نمرات Astral Chain منتشر شدند

یکی دو روز تا عرضه‌ی جدیدترین بازی استودیوی پلاتینیوم گیمز فاصله داریم و در همین راستا هم نقدها و نمرات بازی Astral Chain منتشر شده‌اند. منتقدان از همه نظر در مقابل بازی شگفت‌زده شده‌اند و حتی تعدادی از نقدها، بازی Astral Chain را به عنوان بهترین ساخته‌ی پلاتینیوم گیمز معرفی کرده‌اند.

از عرضه‌ی بازی قبلی استودیوی پلاتینیوم گیمز یعنی NieR: Automata حدود سه سال می‌گذرد و بازی جدید Astral Chain هم بی‌شباهت در روند به NieR: Automata نیست. «تاکاهیسا تاورا» (Takahisa Taura) که طراح ارشد بازی NieR: Automata بود وظیفه‌ی کارگردانی Astral Chain را برعهده داشته و این بازی، اولین کارگردانی‌اش را رقم زده است. در حالی که NieR: Automata روندی نقش‌آفرینی را به بازی‌های پلاتینیوم گیمز معرفی کرد، بازی Astral Chain حتی پایش را فراتر می‌گذارد و در کنار عناصر نقش‌آفرینی و نقشه‌ای نسبتا باز، مجموعه‌ای از گیم‌پلی‌های جدید مثل حالت کارآگاهی را هم به کارنامه‌ی پلاتینیوم گیمز اضافه کرده است.

گیم‌پلی اکشن بسیار خوب بازی که منتقدان چپ و راست از آن تعریف کرده‌اند به جای خود، در نقدها هم‌چنین شاهد تمجید از کارگردانی هنری بازی و داستان‌گویی و دنیاسازی آن هستیم. چگونگی پیشرفت جریان بازی هم طبق گفته‌ی منتقدان بسیار خوب طراحی شده و حتی از ساخته‌های قبلی پلاتینیوم گیمز هم بهتر است.

بازی‌کننده‌ها در Astral Chain کنترل یک پلیس عضو نیروی ویژه را برعهده می‌گیرند و با بیگانگان که به سیاره‌شان حمله کرده‌اند، مبارزه می‌کنند. پلیس‌های نیروی ویژه‌ی بازی می‌توانند از هیولاهایی به اسم «لیجن» در مبارزات کمک بگیرند و این موضوع، روند بازی Astral Chain را هم بسیار تازه و متفاوت از دیگر ساخته‌های پلاتینیوم گیمز کرده است؛ طوری که بازی‌کننده‌ها باید به صورت همزمان هم شخصیت خود و هم لیجن را در مبارزات کنترل کنند.

بازی Astral Chain هم‌چنین اولین بازی پلاتینیوم گیمز است که مشخصا برای کنسول سوییچ ساخته شده؛ در حالی که بازی‌های قبلی این استودیو برای سوییچ، یعنی بایونتا ۱ و بایونتا ۲ در واقع بازسازی نسخه‌های قدیمی این بازی‌ها بودند.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی Astral Chain را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم.

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«Astral Chain یکی بازی عالی دیگر از پلاتینیوم گیمز است. در واقع بازی یکی از بهترین اکشن‌های این نسل است و هیچ شکی در این موضوع نیست. مبارزه با بیگانگان با یک لیجن در کنار شما حتی از چیزی که می‌بینید هم لذت بخش‌تر است، چیزی که اساسا امکانش وجود ندارد. حتی بیرون از مبارزات هم دنیای بازی و شخصیت‌هایش از خود زندگی نشان می‌دهد و عالی هستند؛ البته به غیر از خود شخصیت اصلی. جریان بسیار خوب بازی به بهترین شکل ممکن تعادلی بین گشت و گذار با اکشن پیدا کرده تا از همه نظر شما را ارضا کند. بازی Astral Chain به همان اندازه که باحال به نظر می‌رسد، به هنگام بازی کردن هم عالی است؛ یعنی بهتر است بی هیچ حرف و حدیتی بگوییم که بازی شگفت‌انگیز است.»

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«تعدادی نقطه‌ی ضعف مانع از نمایش بسیار خوب Astral Chain نمی‌شود. بازی روحی تازه به پایه و اساس سبک پلاتینیوم گیمز می‌دهد و بین تمام بهترین بازی‌های اکشن، با سبک خاص خودش می‌درخشد. مبارزات انیمه-طور بازی هم تمام بخش‌های آن را از قبل هیجان‌انگیزتر کرده‌اند. در طول بازی از بخش‌های آرام آن هم که تنوعی به بازی داده‌اند لذت می‌برید و قبل از ورود دوباره به مبارزات عالی بازی، زمانی دارید تا کمی آرام شوید. پس از ۴۰ ساعت بازی کردن، هنوز هم می‌خواهم به بازی برگردم و چالش‌های سخت‌تر آن را انجام دهم و در تمام این مدت هم در عین اینکه کلیدها در زمان درست می‌زنم، گوش تا گوش لبخند خواهم زد.»

Eurogamer: نمره‌ی «ضروری»

«Astral Chain یکی از بهترین اکشن‌هایی که تا به حال دیده بودم را در مقابل من گذاشت؛ آن هم با سطح کیفیتی که بیشتر اوقات نفس‌گیرم می‌کرد. در لابی دفتر مرکزی استودیوی پلاتینیوم گیمز در اوساکا، شعاری به دیوار زده شده که به خوبی ساخته‌های آن را توصیف می‌کند: پلاتینیوم هرگز درخشش‌اش را از دست نمی‌دهد. بازی Astral Chain روشن‌تر از هر ساخته‌ی دیگر این استودیو در گذشته می‌درخشد و یک بازی رویایی است.»

USgamer: نمره‌ی ۴ از ۵

«بازی Astral Chain طراح بازی Nier: Automata را برای اولین بار در صندلی کارگردانی قرار داده و او با ساخته‌ی جدیدش ثابت کرده فردی است که باید به ساخته‌هایش از این پس توجه کنیم. بخشی از بازی یک انیمه‌ی درام است، بخشی دیگر از آن یک تاماگوچی بسیار پیچیده (شبیه‌ساز نگه‌داری یک موجود) و اساسا هم یک نقش‌آفرینی اکشن است که به قدری خوب کار تیمی را در یک بازی تک نفره پیاده می‌کند که بازی‌ها به ندرت چنین کاری کرده‌اند. بازی طراحی‌های اکشن NieR را گسترش می‌دهد و شما را تشویق می‌کند تا با حیوان خانگی رباتی‌‌تان چه در زمین مبارزه و چه بیرون آن، ارتباط برقار کنید. سپس به شما یاد می‌دهد تا چطور با یکدیگر به عنوان یک موجود، مبارزه کنید.»

Game Informer: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«هنگام بازی کردن Astral Chain آن‌قدر در شعف بودم که نمی‌خواستم بازی تمام شود. پلاتینیوم دنیای شگفت‌انگیز جدیدی برای بازی‌کننده‌ها ساخته است که دوست دارم به انیمه و فیلم و امیدوارم به یک دنباله برای بازی منجر شود. روند بازی که حول دو شخصیت می‌گردد به بهترین شکل ممکن طراحی شده و در حالی که به سختی دیگر بازی‌های پلاتینیوم گیمز نیست، همکاری دو نفره‌ی بسیار خوبی به وجود آورده و نیرو و قدرت غیر قابل توقفی به شما می‌دهد. داستان شاید ضعیف‌ترین بخش بازی باشد و جریان آن بارها تغییر می‌کند، ولی لحظه‌هایی بسیار عالی را در خود جای داده است و من اصلا پیچش داستانی پایان آن را حدس نمی‌زدم. نهایتا، Astral Chain یک بازی شگفت‌انگیز از همه نظر است.»

می‌توانید در ادامه تمام نمراتی که بازی Astral Chain داده شده است را ببینید.

Nintendo Insider: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Atomix: نمره‌ی ۹۶ از ۱۰۰

Nintendo Enthusiast: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

CGMagazine: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

Wccftech: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

IGN Italy: نمره‌ی ۹.۱ از ۱۰

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Metro GameCentral: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی ۹ از ۱۰

God is a Geek: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Twinfinite: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Nintendo Life: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Stevivor: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۴ از ۵

TheSixthAxis: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Critical Hit: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Press Start: نمره‌ی ۸ از ۱۰

بازی Astral Chain به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو پس فردا عرضه می‌شود.

