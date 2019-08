منتقدان همزمان با عرضه‌ی رسمی بازی Control نقدها و نظرات خود نسبت به این بازی را منتشر کرده‌اند. ساخته‌ی قبلی استودیوی رمدی یعنی کوانتوم بریک، انتظارات طرفداران این استودیو را برآورده نکرد و به موفقیت‌های چندان بزرگی هم نرسید، ولی طبق گفته‌ی مننتقدان، بازی Control دوباره استودیوی بازی‌سازی رمدی به روزهای اوج خود بازگردانده است؛ طوری که دقیقا ادغامی بسیار عالی از قصه‌گویی و گیم‌پلی، هسته‌ی Control را تشکیل می‌دهد و تبحر رمدی را در تحقق این موضوع دوباره اثبات می‌کند.

بازی Control که حدود یک سال پیش در کنفرانس E3 سونی رونمایی شد، پایان همکاری رمدی با مایکروسافت را رقم می‌زد. این بازی روی سه پلتفرم حال حاضر به صورت همزمان عرضه شده و در حالی که تصور می‌کردیم در طول یک سال گذشته، به اندازه‌ی کافی از بازی دیده‌ایم و دیدی کلی نسبت به آن داریم، این طور که به نظر می‌رسد بازی نهایی قرار است از همه نظر غافلگیرمان کند.

استودیوی سازنده‌ی بازی رمدی را به خاطر بازی‌های سینمایی و قصه‌گویی خوب‌شان می‌شناسیم؛ ارایه‌ای بسیار خوب و داستانی درگیر کننده پایه و اساس بازی‌های رمدی را تشکیل داده، ولی در عین حال روند بازی ساخته‌های رمدی هم سرگرم کننده و لذت بخش است. این موضوع طبق گفته‌ی منتقدان در Control به بهترین تعادل ممکن رسیده است؛ طوری که بازی Control اکشن عالی خود را با داستان ادغام کرده و این دو با یکدیگر گره خورده‌اند و هم تاثیر می‌گذارند.

از نظر روند، بازی در سبک اکشن سوم شخص تیراندازی ساخته شده، ولی قدرت‌های فرابشری و ماورایی در واقع بخش بزرگ‌تری را در گیم‌پلی به خود اختصاص داده‌اند. هم‌چنین بازی ساختاری حدودا باز دارد و به بازی‌کننده اجازه می‌دهد خودش در دنیای آن گشت و گذار و پیشرفت کند؛ موضوعی که بدون شک چالش‌های بزرگی را به هنگام ساخت در مقابل رمدی قرار داده است. با این حال، می‌بینیم که سازندگان Control به خوبی از پس انجام این کار و تعریف قصه‌ای درگیر کننده برآمده‌اند.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی Control را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم.

«بازی Control در دنیایی ماورایی روی می‌دهد که دل‌تان می‌خواهد همه‌ی بخش‌های آن را ببینید. توانایی‌های ماورایی شخصیت اصلی و سلاح او مبارزات را بسیار هیجان‌انگیز کرده‌اند. به لطف شخصیت‌هایی عالی، فیلم‌نامه‌ای که بسیار خوب نوشته شده و ردپاهای جذاب و زیاد، از ماجراجویی‌های متنوعی که در بازی داشتم به خوبی لذت بردم. داستان اصلی بازی و درگیری‌هایی شخصی جسی در مقایسه با دنیای بازی چندان خودشان را نشان نمی‌دهند، ولی بازی آن‌قدر چیز مختلف برای نمایش به شما دارد که حتی پس از تمام شدن داستان می‌خواهم تمام راز و رمزهای این دنیا را کشف کنم.»

«رمدی یکی از معدود بازی‌سازهایی است که توانسته با Control به بهترین شکل ممکن داستان و گیم‌پلی را به هم متصل کند. در واقع، بازی Control نتیجه‌ی آموخته‌های رمدی در تمام این سال‌ها و از ساخته‌های مختلف‌شان است. به راحتی نمی‌توان این حرف را زد، ولی می‌خواهم بگویم که بازی Control بهترین ساخته‌ی رمدی است. اگر یک قصه‌ی پر رمز و راز را دوست دارید و از کنار هم گذاشتن تکه‌های مختلف قصه و نتیجه گرفتن لذت می‌برید، عاشق کنترل خواهید شد.»

«با ساخت بازی‌هایی مثل مکس پین و الن ویک، رمدی همیشه تلاش بسیاری کرده است تا با اکشن خوب خود قصه‌های مختلفی هم تعریف کند. بازی Control به خوبی در همین قالب جای می‌گیرد، ولی بارها از دیدگاه محیط و اتمسفر در سطح بالاتری قرار دارد. استودیوی رمدی تجربه‌ای عجیب و رویایی ساخته است که حتی پس از اینکه از پای بازی بلند می‌شوید، از ذهن‌تان بیرون نمی‌آید. من هم عاشق این شده بودم که وارد این دنیای عجیب و شگفت‌انگیز شوم. به غیر از چند مبارزه‌ی پایان بازی که کمی کش می‌آیند، کنترل تمام و کمال عالی است. سازمان فدرال کنترل مکانی جذاب برای گشت و گذار است و من هم از هر مبارزه‌ای که در راهروی ترسناک این مکان داشتم لذت بردم و آن را دوست داشتم.»

«بازی‌ها معمولا نمی‌توانند چندان افکار من را در بر بگیرند، آن همه طوری که Contro توانسته است از پس آن بر بیاید. به جایی رسیده‌ام که می‌خواهم هر چیزی که بازی دارد را تا انتها ببینم. و اگر صادق باشم، بازی کاری کرده است که دوست دارم برگردم و بازی‌های قدیمی رمدی را دوباره بازی کنم. بازی یک مترویدوانیا بدون نقص نیست ولی بازی از همه نظر کیفیت‌هایی را رو می‌کند که به سادگی هر اعصاب خردی لحظه‌ای که پیش آمده را از بین می‌برند. منتظرم تا با دیگران به بحث درباره‌ی بازی بنشینم و ببینم آن‌ها چه چیزهایی کشف کرده‌اند و کشف‌های آن‌ها، چگونه در قصه‌ی بازی جای می‌گیرند.»

می‌توانید در ادامه تمام نمراتی که به بازی Control داده شده‌اند را ببینید:

Electronic Gaming Monthly: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Stevivor: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GamingTrend: نمره‌ی ۹۵ از ۱۰۰

Press Start: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GamesRadar: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Easy Allies: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی ۹ از ۱۰

TheSixthAxis: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GamingBolt: نمره‌ی ۹ از ۱۰

PCWorld: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

PC Gamer: نمره‌ی ۸۸ از ۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۸۸ از ۱۰۰

IGN Spain: نمره‌ی ۸.۷ از ۱۰

Critical Hit: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

CGMagazine: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Metro GameCentral: نمره‌ی ۸ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۴ از ۵

God is a Geek: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Wccftech: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Push Square: نمره‌ی ۷ از ۱۰

PlayStation LifeStyle: نمره‌ی ۷ از ۱۰

بازی Control روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شده است.

