استودیوی Microids بازی Syberia: The World Before – عنوان بعدی در مجموعه Syberia – را معرفی کرد. هنوز تاریخ عرضه و پلتفرم‌های مقصد مشخص نشده است.

«الیوت گراسیانو» (Elliot Grassiano) – رئیس استودیوی Microids – طی اطلاعیه چنین گفت:

«دو سال پس از عرضه قسمت آخر، می‌دانیم که طرفداران کنجکاو و مشتاق عنوان بعدی ماجراهای قهرمان محبوب ما «کیت واکر» (Kate Walker) هستند. بازی در حال توسعه است و ما خوشحالیم که یکبار دیگر به جهان یکتای «بنوا سوکال» (Benoit Sokal) ملحق شویم. این ماجرا فرصتی را برای طرفداران مجموعه مهیا می‌کند تا قهرمان‌مان را بیشتر بشناسند، و دوباره خود را در اتمسفر بازی اول رها سازند.»

بنوا سوکال – مولف و کارگردان هنری مجموعه Syberia – هم افزود:

«من امروز بسیار خرسندم که می‌توانم سفر «کیت» را ادامه دهم، و این ماجرا را یکبار دیگر با گروه Microids شریک شوم. من امیدوارم که مانند قسمت‌های قبلی بتوانم داستانی رازآلود را، با اوتوماتاهای بیشتری برای کنترل، معماهای بیشتری برای حل، و شخصیت‌های غریبی جهت ملاقات، به طرفداران ارائه دهم. من دیگر نمی‌توانم برای اشتراک گذاردن بخش بزرگتری از جهانم با شما بیشتر از این صبر کنم.»

در معرفی کلیات بازی در سایت Microids چنین آمده است:

«عنوان Syberia: The World Before در این قسمت از ما دعوت می‌کند تا ماجراهای کیت واکر را در تحقیقات جدید خود، پی بگیریم. این سفر ما را به قاره‌ها و زمان‌های مختلفی خواهد برد تا سفری را تجربه نماییم که در هیاهوها و تراژدی‌های قرن بیستم ریشه گرفته است.

«بازی Syberia: The World Before – که برای ۱۸ ماه گذشته در پروسه تولید بوده است – طرفداران را به اتمسفر بی‌همتایی که وجه مشخصه مجموعه بوده است، باز خواهد گرداند، تا سناریویی را کشف کنند سرشار از راز، شعر و احساس. ماجرایی بر اساس سفر و جستجو، مکانیسم‌های نبوغ‌آسا، و البته هنر شگفت‌آور بنوا سوکال.

«بازی Syferia: The World Before با مناظر برفی، معمایی، و رویاگونه‌اش، با اوتوماتاهایش، و با شخصیت‌های پیچیده و دوست داشتنی‌اش، باید مورد پسند دوستاران قبلی مجموعه و نیز تازه واردان قرار گیرد.»

اطلاعات بیشتر – از جمله تاریخ انتشار، پلتفرم‌های مقصد، و تصاویر بازی – «به زودی» مشخص خواهد شد.

