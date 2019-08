شایعه: بازی Deep Down در TGS با نام جدید Shinsekai: Into the Depth بالاخره به نمایش گذاشته خواهد شد

Capcom سال‌ها پیش از یک پروژه‌ی بلندپروازانه با نام Deep Down رونمایی کرده بود و تاکنون به غیر از تمدید کردن حق داشتن این نام توسط Capcom، هیچ خبری از این بازی نشنیدیم. بازی در سال 2013 برای اولین بار به عنوان یک بازی انحصاری PS4 معرفی شد. این بازی در آن زمان خیر‌ه‌کننده بنظر می‌رسید و از همان ابتدا در لیست بازی‌ها مورد انتظار قرار گرفت. اما اکنون شش سال از معرفی این بازی گذشته و ما هنوز منتظریم تا عرضه شود.

Capcom چند سال بعد از معرفی بازی اعلام کرد که بازی کنسل نشده و هنوز در حال کار کردن برروی آن هستند و مدتی بعد نیز نام تجاری آن‌را تمدید کرد و اکنون نیز بعد از 2 سال از تمدید کردن نام تجاری Deep Down بنظر می‌آید قرار است بزودی شاهد معرفی این بازی باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، شرکت Capcom یک نام تجاری جدید در اروپا به اسم Shinsekai: Into the Depths ثبت کرده و بسیاری حدس می‌زنند این نام جدید Deep Down باشد و از Into the Depths می‌توان به ارتباط این‌دو پی برد.

شایان ذکر است که هنوز هیچ چیز بطور رسمی تایید نشده اما با نزدیک شدن به نمایشگاه Tokyo Game Show می‌توان انتظار این‌را داشت که Capcom بعد از 6 سال بالاخره از پروژه‌ی بلندپروازانه خود رونمایی کند.

منبع متن: pardisgame