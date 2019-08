استودیوی اینفنیتی‌ وارد (Infinity ward)، قصد دارد تا با نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی Call of Duty یعنی Modern Warfare، چیزهای جدیدی را به این مجموعه وارد کند. از یک بخش نک‌نفره‌ی با داستانی جدی و تاریک که بیشتر قصد دارد تا به قربانیان جنگ بپردازد و همچنین مودها و بخش‌های جدید را به بخش چندنفره‌ی این […]

استودیوی اینفنیتی‌ وارد (Infinity ward)، قصد دارد تا با نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی Call of Duty یعنی Modern Warfare، چیزهای جدیدی را به این مجموعه وارد کند. از یک بخش نک‌نفره‌ی با داستانی جدی و تاریک که بیشتر قصد دارد تا به قربانیان جنگ بپردازد و همچنین مودها و بخش‌های جدید را به بخش چندنفره‌ی این سری اضافه کند. اما تمام این موارد و مودهای جدید بدون یک موتور بهینه و جدید قابل دست‌یابی و اجرا به نحو احسنت نیستند.

موارد جدید اضافه شده به Call of Duty: Modern Warfare کاملا چشم‌گیر هستند اما باید این مورد را هم متذکر شد که تمام این موارد به لطف موتور جدید این مجموعه همراه با یک گرافیک چشم‌نواز توسعه یافته‌اند. با توجه به این مورد که در ماه‌های آخر نسل هشتم قرار داریم وهمچنین موتور جدید مجموعه‌ی Call of Duty هم در ظاهر از قدرت خوبی برخوردار است، احتمال می‌رود که Call of Duty: Modern Warfare برای کنسول‌های نسل نهم نیز پورت شود.

میشل دروبات (Michal Drobot)، مدیر بخش رندرینگ شعبه‌ی لهستان اینفینیتی وارد طی مصاحبه‌ی جدیدی، اطلاعاتی را در رابطه به موتور جدید مجموعه‌ی Call of Duty و همچنین نحوه اثبات آینده‌ی این مجموعه از نظر قنی و گرافیکی در نسل بعد، با طرفداران به اشتراک گذاشت:

افق فکری ما در رابطه با تکنولوژی‌های آینده نسبت به تکنولوژی که در حال حاضر در اختیار، نسبتا جلوتر هست. نکته اصلی این بود که به فناوری قابل انعطاف و بسیار مقیاس پذیر تکیه کنیم؛ جایی که الگوریتم ها، بینش‌های سخت افزار و مهندسی باکیفیت در درجه اول قرار دارند و به ویژگی‌های سخت‌افزاری پلتفرم‌های خاص محدود نباشند.

وی افزود:

بدیهی است که در مرحله بهینه‌سازی هر عنوان آماده انتقال و عرضه به بازار، بهینه‌ساز‌ها را به صورت متمرکز و تنها برروی پلتفرم‌هایی خاص انجام می‌دهیم، اما این بهینه‌سازی تنها مربوط به ارسال نهایی بازی است و به پایه‌ی و اساس توسعه‌ی آن مربوط نمی‌شود. با توجه به رویکردی که در توسعه‌ی موتور جدید دنبال کرده‌ایم، دیگر نیازی نیست در آینده برای بهینه‌سازی بازی‌ها تنها برروی پلتفرم‌های خاص تمرکز کنیم و درواقع می‌توان اثر را هماهنگ و کاملا سازگار با پلتفرم‌های گوناگون و البته به صورت بسیار بهینه عرضه کنیم.

بر اساس صحبت‌های دروبات، می‌توان کاملا به این موضوع پی برد که موتور جدید که توسط استودیوی اینفنیتی وارد توسعه یافته است، قرار است به مانند موتور قبلی این استودیو که در آثار قبلی مجموعه‌ی Call of Duty و با عمری ۱۴ ساله مورد استفاده قرار گرفته بود، طی مدت طولانی و اینبار بسیار هماهنگ‌تر با دیگر سخت‌افزارها و پلتفرم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و حتی به نظر می‌رسد که این موتور بازی‌سازی بیشتر نسل نهم و همچنین کارت‌های گرافیک جدید و قدرتمند را مورد هدف قرار داده است.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین مرحله‌ی بتای بخش چندنفره‌ی این اثر نیز در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹) در دسترس قرار خواهد گرفت و در حال حاضر نیز قابل پیش‌دانلود برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ است. شایان ذکر است که این مرحله به صورت بازی میان‌ پلتفرمی قابل تجربه خواهد بود.

منبع متن: gamefa