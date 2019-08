حدود 15 ماه از انتشار آخرین جزئیات و تریلر بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد که به رودی ویدئوی جدیدی از این عنوان انحصاری PS4 به اشتراک گذاشته خواهد شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، بر اساس پستی که حساب کاربری Gaming Forte@ بر روی توئیتر منتشر کرده است، تریلر جدید The Last of Us Part 2 در کنفرانس مدیران GameStop نشان داده شده است؛ این کاربر حتی تصویری نیز در این ارتباط را با کپشن "خدای من، The Last of Us Part 2" منتشر کرده است.

همچنین، هنگامی که از این کاربر سوال شد که این تریلر گیم‌پلی به صورت عمومی منتشر خواهد شد یا خیر، @Gaming_Forte پاسخ داد:"به زودی". امیدواریم که به زودی واقعا آینده‌ای نزدیک باشد، نه چندین ماه دیگر. هنوز هیچ تاریخ عرضه‌ای برای The Last of Us Part 2 مشخص نشده است، اما گزارشات ماه فبریه را برای انتشار ساخته‌ی ناتی‌داگ در نظر می‌گیرند.

منبع متن: pardisgame