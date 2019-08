تریلری از بازی The Last Of Us Part 2 پشت درهای بسته به نمایش در آمده است

اگر شما هم یکی از طرفداران بزرگ سری The Last of Us هستید و پس از تریلری که از این بازی منتشر شد، بی‌صبرانه منتظر نمایشی دیگر از این بازی به سر می‌برید، پس شاید در آینده‌ی نزدیک عطش شما در رابطه با تریلر گیم‌پلی نسخه‌ی دوم این بازی برطرف شود. نسخه‌ی ابتدایی سری The […]

اگر شما هم یکی از طرفداران بزرگ سری The Last of Us هستید و پس از تریلری که از این بازی منتشر شد، بی‌صبرانه منتظر نمایشی دیگر از این بازی به سر می‌برید، پس شاید در آینده‌ی نزدیک عطش شما در رابطه با تریلر گیم‌پلی نسخه‌ی دوم این بازی برطرف شود.

نسخه‌ی ابتدایی سری The Last of Us معجونی بی‌نظیر از احساسات بود که توانست قلب اکثر بازیکنان خود را به درد آورد. این بازی با گیم‌پلی کم نقص، موسیقی فوق‌العاده، گرافیک عالی و از همه مهم‌تر، داستانی به شدت زیبا و گیرا توانست در سال انتشار خود جوایز زیادی را کسب کند و حتی اکنون که سال‌ها از انتشار این بازی می‌گذرد، هنوز از The Last of Us به عنوان یکی از برترین بازی‌های نسل یاد می‌شود.

مدت زیادی از معرفی نسخه‌ی دوم این بازی می‌گذرد و همه بی‌صبرانه منتظر آن هستیم. در طی مراسم E3 ما موفق شدیم که تریلری از گیم‌پلی این بازی را مشاهده کنیم ولی پس از آن، خبری از این بازی در حیطه‌ی تریلر نبود و هوادران این بازی چشم‌ انتظار آن هستند. بعضی منابع ادعا می‌کنند که نسخه‌ی دوم این سری قرار بود در سال ۲۰۱۹ عرضه شود و به دلایلی، تاخیر خورده و به سال بعد موکول شده است. هنوز هیچ خبر موثقی در این حیطه در دسترس نیست ولی می‌توان به این شایعات تا حدودی اطمینان کرد.

به تازگی وب‌سایت گیم‌اسپات مراسمی را برگزار کرده بود که در آن آقای تروی‌ بیکر (Troy Baker)، صداپیشه‌ی شخصیت جوئل (Joel)، به روی صحنه آمده و صحبت‌هایی در رابطه با نسخه‌ی دوم این سری داشته است. اما قضیه به همین نقطه ختم نشده بود و پس از آن، تماشاچیان با تریلری از گیم‌پلی این بازی همراه شدند که به نظر بینندگان، شگفت‌انگیز بوده است. این تریلر مربوط به بخش مخفی‌کاری بازی بود و نشان می‌داد که چطور بازی‌باز می‌تواند از زامبی‌های درون بازی بر علیه دیگر دشمنان استفاده کند.

متاسفانه تریلر مذکور به بیرون درز نکرد و در دسترس ما نیست، ولی احتمال می‌دهیم که به زودی شاهد انتشار این تریلر باشیم. بازی The Last of Us Part 2 در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. اگر شما نیز کنجکاو هستید که چه عواملی باعث شدند تا بازی The Last of Us به چنین موفقیتی دست پیدا کند و برگ برنده‌ی مهمی برای کنسول پلی‌استیشن محسوب شود، می‌توانید مقاله‌ی وجه تمایز ناتی‌داگ | عواملی که باعث موفقیت و محبوبیت بازی The last of Usشدند را مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa