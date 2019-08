فامیتو اوئدا که به خلق آثار شگفت‌انگیزی از جمله: ICO، Shadow of the Colossus و در این اواخر The Last Guardian مشهور بوده، به تازگی اظهار داشته است که بازی آینده‌ی وی مراحل طراحی اولیه را پست سر گذاشته است و به منظور عرضه و تبلیغات در پی ناشری مناسب هستند. فامیتو اوئدا طی مصاحبه‌ای […]

فامیتو اوئدا که به خلق آثار شگفت‌انگیزی از جمله: ICO، Shadow of the Colossus و در این اواخر The Last Guardian مشهور بوده، به تازگی اظهار داشته است که بازی آینده‌ی وی مراحل طراحی اولیه را پست سر گذاشته است و به منظور عرضه و تبلیغات در پی ناشری مناسب هستند.

فامیتو اوئدا طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبری Polygon، توضیحای را درباره‌ی کاولون نایتس (Kowloon Nights) به اشتراک گذاشت که یک شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سرگرمی‌های دیجیتالی است. در حال حاضر این شرکت سرمایه‌ی اولیه‌ی بازی آینده‌ی استودیوی جن‌دیزاین (GenDesign) و شخص فامیتو اوئدا را تامین کرده است. اوئدا در این خصوص توضیح داد:

این همکاری بسیار منحصر بفرد بود و شرکت کاولون نایتس، سرمایه‌ی اولیه‌ی بازی معرفی نشده‌ی ما را تامین کرد. اکنون که ما این مرحله را پشت سر گذاشتیم، به دنبال ناشری بزرگتر هستیم.

به نظر می‌رسد که بازی آینده‌ی آن‌ها انحصاری کنسول پلی‌استیشن نبوده و شرکت سونی هیچ‌گونه دخل و تصرفی را برروی این عنوان ندارد. همچنین شرکت کاولون نایتس توانسته است بار بزرگی را از دوش اوئدا و تیم وی بر دارد و به آن‌ها این اجازه را داده است که مجددا عنوانی جذاب و شگفت‌انگیز را به مانند گذشته خلق کنند. اوئدا در این خصوص اظهار داشت:

تیم ما در حال حاضر هیچ وعده‌ای مبنی بر کامل بودن پروژه‌ی آینده را به منظور شروع بازاریابی آن ارائه نمی‌کند. مقدمات صورت گرفته به تیم ما این اجازه را می‌دهد که برروی طراحی، تحقیق و توسعه تمرکز داشته باشد. آن‌ها قادر هستند تنها با مشاهده‌ی یک مود مبهم، ایده‌های جدیدی را خلق کنند که موجب شده است تا راه برای آماده‌سازی پروژه‌ی جدید آسان‌تر شود. زمان ارزشمند ما برروی توسعه‌ی بازی اصلی صرف می‌شود. زمانی که شرکت همکار شما از محصول و مراحل توسعه‌ی بازی اطلاع درستی نداشته باشد، تمایل و تمرکز تیم توسعه‌دهنده برروی جلوه‌های بصری معطوف می‌شود. سپس آن‌ها بایستی زمان اضافه‌ای را به جای طراحی اصلی بازی برای کامل کردن این مورد صرف کنند.

اوئدا در ادامه توضیحات مختصری را از بازی آینده‌ی خود ارائه کرد و به نظر می‌رسد، این بازی قرار است ترکیبی از عناوین گذشته و جدید وی و به شکلی نوین و متفاوت باشد.

من ایمان دارم که این پروژه، عناصری غافلگیرکننده و آشنا را به صورت هم‌زمان به تصویر خواهد کشید.

