حجم نسخه Xbox One عنوان Gears 5 مشخص شد

زمان زیادی تا عرضه بازی Gears 5 باقی نمانده و از این رو این روزها اطلاعات و اخبار جدیدی نیز در همین رابطه منتشر می‌شود. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت gamingbolt، بعد از منتشر شدن اطلاعات سیستم مورد نیاز و پیشنهادی نسخه PC این بازی، حال به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، حجم مورد نیاز برای اجرای بازی Gears 5 بر روی Xbox One اعلام شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، این بازی برای اجرا بر روی Xbox One نیاز به حدودا 58 گیگابایت فضای خالی دارد که البته به طور دقیق این حجم 57.72 گیگابایت است. با توجه به دیگر بازی‌های AAA و حجمی که آن‌ها اشغال می‌کنند و در مقایسه با عناوینی همچون Red Dead Redemption 2 ( که حدودا 100 گیگابایت فضای خالی نیاز داشت) و حتی بازی Fallout 76 (که فقط حجم بروزرسانی‌هایش به 50 گیگابایت می‌رسید)، این رقم معقول و استاندارد به نظر می‌رسد. همچنین پیش از این نیز تایید شده بود که Gears 5 با پشتیبانی از 4K و HDR و همچنین با نرخ 60 فریم بر ثانیه بر روی Xbox One X اجرا خواهد شد که البته این نرخ فریم در حالت split-screen نصف خواهد شد. بازی Gears 5 در 10 سپتامبر 2019 ( 19 شهریور 98) برای دو پلتفرم PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame