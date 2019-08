استودیوی تل‌تیل گیمز سال گذشته به صورت غم‌انگیزی تعطیل شد و عناوین محبوب این استودیو به خوابی زمستانی فرو رفتند. هرچند که مراحل توسعه‌ی فصل آخر مجموعه‌ی The Walking Dead توسط استودیوی اسکای‌باند گیمز (Skybound Games) ادامه یافت ولی تعطیلی استودیوی تل‌تیل گیمز به معنی مرگ عناوین آن بود. در نتیجه، مجموعه‌های پرطرفداری مانند: The […]

استودیوی تل‌تیل گیمز سال گذشته به صورت غم‌انگیزی تعطیل شد و عناوین محبوب این استودیو به خوابی زمستانی فرو رفتند. هرچند که مراحل توسعه‌ی فصل آخر مجموعه‌ی The Walking Dead توسط استودیوی اسکای‌باند گیمز (Skybound Games) ادامه یافت ولی تعطیلی استودیوی تل‌تیل گیمز به معنی مرگ عناوین آن بود. در نتیجه، مجموعه‌های پرطرفداری مانند: The Wolf Among Us و Batman در برزخ قرار دارند. اما ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و گزارشات جدید منتشر شده، امیدها را در دل طرفداران زنده کرده است و احتمالا بازی‌های این استودیو مجددا احیا خواهند شد.

بر اساس گزارشی از وبسایت خبری Polygon، در حال حاضر دارایی‌ها و عناوین استودیوی تل‌تیل گیمز به شرکت ال‌سی‌جی اینترتینمنت (LCG Entertainment) تعلق دارند. این شرکت در نظر دارد تا این بازی‌ها را مجددا احیا کرده و داستان آن‌ها را ادامه دهد. استودیوی جدید زیر نظر این شرکت، قرار است توسط ۲ کارمند جدید به نام‌های جیمی اوتلی (Jamie Ottilie) و برایان وادل (Brian Waddle) اداره شود که تجربه‌ی توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای را در کارنامه‌ی خود دارا هستند.

اوتلی طی مصاحبه‌ای با وب‌سات خبری Polygon اظهار داشت که عناوین و دارایی‌های استودیوی تل‌تیل گیمز مانند: مجموعه‌های The Wolf Among Us و Batman به آن‌ها تعلق دارد که احتمال ادامه یافتن داستان آن‌ها را افزایش می‌دهد. وی در این خصوص اظهار داشت:

ما در حال ارزیابی هستیم ولی به طور حتم، برخی از داستان‌های آن‌ها را ادامه خواهیم داد. البته حق و حقوق بازی The Stranger Things به شرکت نتفلیکس (Netflix) بازگشته است و انتظار احیای آن را نداشته باشید. استودیوی تل‌تیل گیمز کسب و کار مستحکمی را دارا بود ولی همه‌چیز با شرایط بازار و وسعت تصمیمات مدیریتی آن نابود شد. من به بازی‌هایی که داستانی را روایت می‌کنند علاقه‌مند هستم و عقیده دارم که بایستی این صنعت یک شرکت متخصص در زمینه‌ی عناوین داستان‌محور را در خود داشته باشد.

بدون شک بسیاری از بازی‌بازان تشنه‌ی فصل جدیدی از بازی The Wolf Among Us هستند و این خبر می‌توانید یکی از هیجان‌انگیزترین خبرهای چند ماه اخیر برای آن‌ها باشد.

منبع متن: gamefa