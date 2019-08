ترس حس عجیبی است. هم از آن دوری می کنیم و هم به سمتش می رویم. شاید هیچ حس دیگری مانند ترس نباشد، چون تکلیف مان با بقیه ی حس ها مشخص است. غم را نمی خواهیم ولی شادی را می خواهیم، استرس را نمی خواهیم ولی آرامش را می خواهیم، اما وقتی نوبت به […]

ترس حس عجیبی است. هم از آن دوری می کنیم و هم به سمتش می رویم. شاید هیچ حس دیگری مانند ترس نباشد، چون تکلیف مان با بقیه ی حس ها مشخص است. غم را نمی خواهیم ولی شادی را می خواهیم، استرس را نمی خواهیم ولی آرامش را می خواهیم، اما وقتی نوبت به ترس می رسد… خب، قضیه کمی فرق دارد. چگونه می توان صنعت سینما، بازی های کامپیوتری و انتشارات را نادیده گرفت؟ اگر ترس حس بدی است، چرا افرادی مثل آلفرد هیچکاک، شینجی میکامی و اچ پی لاوکرفت که همیشه سعی شان این بوده ما را بترسانند و با روح و روانمان بازی کنند را اینقدر دوست داریم و این افراد اکنون شهرت جهانی دارند؟ روانشناسی ترس موضوع گسترده و قابل بحثی است، بخصوص در بازی های کامپیوتری. البته ترس زمانی برایمان خوشایند است که در چارچوبی مشخص باشد. طبیعتاً کسی دوست ندارد خودش به تنهایی در خانه ای متروک وسط یک جنگل گیر بیفتد و تا صب صداهای عجیب و غریب بشنود! اما زمانی که این اتفاقات در قالب یک سری تصویر برای افرادی دیگر اتفاق می افتند، حس ماجراجویی مان اجازه نمی دهد که آن را نگاه نکنیم. از طرفی دیگر، انسان همیشه به اتفاقات ماوراء الطبیعه ارادت خاصی داشته و هیچ گاه نخواسته است قبول کند که هیچ چیزی آن قدرها هم که فکر می کند ماورایی نیست و یا ساخته ی ذهن خودش هستند، یا به شیوه ای می توان آن را اثبات کرد. البته این موضوع هر سودی هم که نداشته باشد، قطعاً به نفع صنعت سینما و بازی تمام شده است. تخیل و ماوراء الطبیعه را از سینما و بخصوص بازی ها خارج کنید، نتیجه اش احتمالاً خیلی خسته کننده تر از چیزی خواهد شد که فکرش را می کنید.

در سال های اخیر و در صنعت بازی های کامپیوتری، نگاه دوباره ای به ژانر وحشت و ترس-بقا شده است. در دهه ی ۹۰ میلادی با بازی های ترس و بقای بسیار خوبی طرف بودیم. پس از یک مدت این سبک در دنیای بازی ها دچار یک رکود نسبی شد و برخی اعتقاد داشتند که این سبک دیگر مرده است و کسی روی آن سرمایه گذاری نمی کند. اما پس از شاهکارهایی مانند Outlast و P.T، روح تازه ای به این سبک بخشیده شد و بازی های خوب و به معنای واقعی کلمه «ترسناک» متعددی به بازار آمدند. یکی از این بازی ها که توسط شرکت Supermassive Games و در سال ۲۰۱۵ به شکل انحصاری برای کنسول Play Station 4 منتشر شد، بازی زیبای Until Dawn بود. Until Dawn بازخوردهای متفاوتی از سوی منتقدین و مخاطبین دریافت کرد و برخی عاشق این گیم شدند، برخی دیگر رویکرد جدیدی که Until Dawn در سبک ترسناک بنا گذاشته بود را دوست نداشتند. این موضوع در نمرات بازی هم کاملاً خودش را نشان می داد و Until Dawn هم نمرات بالای بسیاری داشت، هم نمراتی دور و بر ۴ و ۵٫ انتقادهایی که به بازی می شد، بیشتر بخاطر شخصیت پردازی کاراکترهایش بود و داستانی که چیز خاصی برای ارائه نداشت. اما گرافیک بازی جزو بهترین گرافیک های سال ۲۰۱۵ بود و تا به امروز Until Dawn همچنان یکی از زیباترین بازی های ساخته شده برای PS4 است. کارگردانان بازی از بازیگرهای محبوبی مانند رامی مالک برای ایفای نقش در بازی استفاده کرده بودند و این موضوع خودش بازی را هایپ تر می کرد. حالا پس از گذشت ۴ سال، Supermassive Games با یک سری جدید بازگشته که نام آن The Dark Pictures Anthology و نام اولین بازی آن Man of Medan است که به تازگی منتشر شده است. Man of Medan شباهت زیادی به Until Dawn دارد، پس در طول مقاله از مقایسه های زیاد بین این دو عنوان تعجب نکنید. قرار است سری The Dark Pictures، داستان های ترسناک مختلفی را با مکانیزم های گیم پلی مشابه و شخصیت های متفاوت برایمان روایت کند. خبر خوب اینکه این بازی دیگر انحصاراً برای کنسول سونی ساخته نشده و کسانی که Xbox one یا کامپیوتر گیمینگ مناسبی دارند نیز می توانند از این عنوان لذت ببرند. اما برویم بررسی کنیم ببینیم آیا Man of Medan توانسته انتظارات مخاطبین را برآورده کند؟ این عنوان که اندازه ی Until Dawn هایپ نشد، آیا توانسته به همان اندازه خوب باشد؟ در ادامه با نقد و بررسی بازی The Dark Pictures Anthology: Man of Medan، همراه من و گیمفا باشید.

داستان Man of Medan بر اثر یک سری واقعه ساخته شده است که البته طبیعتاً در بازی بزرگنمایی شده اند. سال ها پیش کشتی ای به نام Ourang Medan که عبارتی اندونزیایی به معنای «مردی از Medan» است در آب های آزاد دچار اتفاقات مشکوکی می شود و تمام خدمه ی آن به شکل شک برانگیزی می میرند. وقتی پلیس آخرین فرد را از کشتی نجات می دهد، او چیزهای نامفهومی درباره ی اتفاقات لحظات آخر و شکستن بشکه های حاوی اسید می گوید و جوری حرف می زند که انگار موجودی ماورایی در کشتی وجود دارد که باعث این اتفاقات شده است. هنوز تا به این روز کاملاً مشخص نیست که در آن کشتی چه اتفاقاتی افتاده و بقایای کشتی همچنان پا بر جاست، اما اعتقادی می گوید هر که در کشتی بمیرد، روحش هم در کشتی می ماند. بنابراین این همه آدمی که در کشتی مرده اند، بهانه ی خوبی برای یک داستان ترسناک تمام عیار هستند. داستان هم دقیقاً از همین نقطه شروع می شود. بازی ابتدا چند دقیقه ای زندگی دو سرباز را نشان می دهد که برای خوش گذرانی به محله ای می روند. یکی از آنها پیش فالگیر رفته و او آینده ی شومی برایش تصویر می کند و در این مرحله شما با مکانیزم گیم پلی نیز آشنا می شوید.

سپس بازی به زمان حال می آید و شما با پنج شخصیت اصلی بازی آشنا می شوید. در Until Dawn، هشت دوست بودند که با هم به تعطیلات رفته بودند و در Man of Medan هم این سناریو تقریباً به همان شیوه تکرار شده است. الکس (Alex) و برد (Brad) دو برادر هستند که اولی با اعتماد به نفس، ورزشکار و جدی است، دومی کمی شوخ تر ولی دست و پا چلفتی تر و خجالتی تر است. پس از معرفی این دو شخصیت، جولیا (Julia) و برادرش کانرد (Conrad) وارد ماجرا می شوند. جولیا دختری ماجراجو، اهل تجربه و ریسک است و نامزد الکس است. برادرش کانرد هم قردی شوخ، با اعتماد به نفس و تا حدی مغرور و کله شق است. پس از این ۴ نفر، کاپیتان قایق تفریحی می آید که نامش فلیس (Fliss) است. فلیس دختری جدی، مصمم و مدیر است که دوست این چهار نفر نیست ولی قایق را برایشان هدایت می کند. البته در ابتدای بازی با فردی مرموز نیز آشنا می شوید که داستان بازی را برایتان روایت می کند و تقریباً مانند همان روانشناسی است که در Until Dawn با او آشنا شدیم که به نوعی راوی داستان هم بود. الکس و جولیا با هم به زیر آب می روند تا غواصی کنند ولی فلیس به آن ها اخطار می دهد که اینجا جای خوبی برای غواصی نیست.

آن ها حرف گوش نمی دهند و به سمت بقایای یک هواپیمای سقوط کرده در آب می روند و از آن چیزهایی بر می دارند. فلیس به آن ها می گوید این کار تبعاتی دارد و هر چیزی که از آن بردارید فقط خودتان را به دردسر انداخته اید. آن ها موضوع را شوخی می گیرند و به جایش داستان های ترسناک برای هم تعریف می کنند. سر یک سری اتفاقات دیگر که از گفتنش می پرهیزم چون نمی خواهم داستان بازی برایتان اسپویل شود، این پنج نفر سر از کشتی Ourang Medan یا همان Man of Medan در می آورند. در روند داستان، وظیفه تان این است تا جایی که می توانید از جان این ۵ نفر مراقبت کنید و بازی را بدون تلفات یا با کمترین تلفات به پایان برسانید.

بازی مانند Until Dawn، در منو قسمتی دارد که آنالیز هر شخصیتی آنجا نوشته شده است. مثلاً برای برَد صفات Insecure، Witty و Anxious را خواهید دید. برخی از این صفات از قبل نوشته شده اند و برخی دیگر را شما با دیالوگ هایی که انتخاب می کنید، تعیین می کنید. البته این را هم بگویم صفات کاراکترها نقش خیلی زیادی روی داستان ندارند. اگر بازی The Council را تجربه کرده باشید، می دانید که چقدر خوب از صفات هر فرد می توانید استفاده کنید تا به آن ها نفوذ کنید، اما Man of Medan از بس کوتاه است، بسیاری از پتانسیل هایش که می توانستند بازی را جذاب تر کنند، دست نخورده مانده اند. این موضوع در زمینه ی گیم پلی هم مشهود است. برای مثال اول بازی می آموزید که چطور در کسری از ثانیه مشت بزنید و جاخالی دهید، اما از این قابلیت در طول بازی دو سه بار بیشتر استفاده نمی کنید. کل بازی شاید ۴ الی ۵ ساعت به طول بینجامد که می توان آن را در کسری از روز به پایان رساند.

گیم پلی بازی Man of Medan روی چند چیز بنا شده است. یکی راه رفتن و پیدا کردن اشیای خاص و بررسی آن ها در محیط است، یکی دکمه زنی و دیگری نیز انتخاب دیالوگ است. چیزی که واضح است این است که سازندگان بازی در کمپانی Supermassive Games، یک سری چیزها را فارغ از کارآمد بودن یا نبودن آن ها به شکل مستقیم از بازی Until Dawn به این بازی انتقال داده اند که باعث شده بازی پیشرفت خاصی در این زمینه نداشته باشد. برای مثال یکی از مواردی که خیلی ها در Until Dawn به آن معترض بودند، همین انیمیشن راه رفتن بود که هیچ گاه کنترل کافی روی آن ندارید. در Man of Medan این موضوع تکرار شده و با اینکه همه چیز زیبا و فیلم گونه است، اما بعضی اوقات برای اینکه با یک شئ تعامل داشته باشید، چند بار باید کاراکترتان را جلو و عقب کنید تا در فاصله ی مناسب برای تعامل قرار بگیرد. شاید اگر بازی با دید سوم شخص ساخته می شد خیلی از این مشکلات حل می شدند.

به عنوان جمع بندی باید بگویم ترکیب استودیوی Supermassive Games به عنوان سازنده و Namco Bandai به عنوان ناشر یک ترکیب عالی از آب در آمده و شخصاً از این موضوع خوشحالم که بازی های بیشتری از سری The Dark Pictures خواهیم داد. همچنین از این به بعد مطمئناً اخبار سازندگان این بازی را با دقت تر دنبال خواهم کرد چون احساس می کنم پتانسیل زیادی در این بازی و Until Dawn وجود دارد، اما مشکلاتی نیز در بازی هستند که نمی توان آن ها را انکار کرد یا نادیده گرفت، چون مستقیماً با لذتی که از بازی می برید رابطه دارند. در آخر، Man of Medan را به تمام کسانی که یک بازی ترسناک به اصطلاح هالیوودی و کوتاه می خواهند و قصد دارند چند ساعتی را در خلوت خودشان یا با دوستانشان بترسند پیشنهاد می کنم.

منبع متن: gamefa