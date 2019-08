Telltale Games، خالق بازی‌های قسمتی The Walking Dead ،Batman و Game of Thrones، سال گذشته بعد از مسائل مختلف تعطیل شد اما یک شرکت به نام LCG Entertainment دوباره آن را احیا می‌کند. این شرکت قصد فروش برخی از محصولات قدیمی Telltale را دارد و روی بازی‌های جدیدی از آی‌پی‌های Telltale کار خواهد کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم‌اسپات، Jamie Ottilie و Brian Waddle رهبران Telltale جدید خواهند بود. Ottilie بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را صرف بازی‌های موبایل کرده و در گذشته بنیان‌گذار و مدیر عامل Galaxy Pest Control بوده است.

Ottilie در مصاحبه‌ای با Polygon گفت به برخی از کارمندان قدیمی Telltale پیشنهاد کار در نقش‌های آزاد داده می‌شود و امکان دارد در آینده موقعیت‌های شغلی تمام وقت داشته باشند بنابراین فعلا این استودیو فقط نام Telltale را یدک می‌کشد. او همچنین تایید کرد که شرکت آن‌ها امتیاز کامل عناوین قبلی Telltale مثل The Wolf Among Us و Batman و همچنین بازی‌های کاملا اصیل آن استودیو مانند Puzzle Agent را دارد.

قبل از تعطیلی Telltale در سال گذشته، آن‌ها بازی The Wolf Among Us 2 را در سال 2017 معرفی کردند و قرار بود در سال 2018 منتشر شود. بدیهی است که چنین اتفاقی هرگز رخ نداد اما Ottilie می‌گوید Telltale جدید شاید از برخی داستان‌های قبلی آن‌ها استفاده کند:

او گفت: "ما هنوز در حال ارزیابی هستیم اما قطعا می‌خواهیم برخی از داستان‌ها را ادامه دهیم." اینکه The Wolf Among Us 2 هم جز برنامه‌های آن‌ها باشد را نمی‌دانیم و بعید است که کار آن‌ها به تیم قبلی شباهت داشته باشد. با این حال، مطمئن هستیم که Walking Dead باز نمی‌گردد چون امتیاز آن در دست Skybound است که دو قسمت آخر فصل نهایی آن بازی را هم منتشر کرده بود.

Ottilie وضعیت امتیازهای قبلی Telltale مثل Borderlands ،Minecraft و Guardians of the Galaxy را مشخص نکرد اما گفت حق ساخت بازی Stranger Things دوباره به Netflix برگشته است.

مذاکرات خرید Telltale طی 6 ماه گذشته آغاز شده بود اما قیمت خرید حق امتیازات این استودیو مشخص نیست. Ottilie همچنین با وجود "روند پیچیده مذاکرات"، همچنان با آن موافقت کرد زیرا به آینده بازی‌های ماجراجویی باور داشت. او گفت: "این تجارتی مناسب است که به دلیل شرایط بازار و برخی انتخابات مدیریت قبلی Telltale به دور انداخته شد. من عاشق بازی‌های داستانی هستم و فکر می‌کنم این صنعت باید شرکتی که در بازی‌های روایت‌محور تخصص دارد را داشته باشد."

این استودیوی جدید در شهر ملیبوی کالیفرنیا تاسیس می‌شود که شرکت Athlon Games وظیفه بازاریابی و نشر محصولات آن را برعهده دارد. تعدادی از چهره‌های صنعت بازی هم مثل Lyle Hall (استودیوی Heavy Iron) و Chris Kingsley (استودیوی Rebellion) و Tobias Sjögren (سابقا در استودیوی Starbreeze) به این استودیو پشتیبانی مالی ارائه می‌دهند.

Ottilie در ادامه توضیحات خود گفت: "ما برای 6 ماه بعدی هم با همین تیم کوچک باقی می‌مانیم و به شکل پراکنده‌تری روی عناوین مختلف کار می‌کنیم. ما روی ابزار، فناوری و طراحی خانگی تمرکز خواهیم کرد. برخی کارها مثل انیمیشن‌سازی و ضبط حرکات (موشن کپچر) با همکاری درست در خارج از استودیو انجام می‌شوند. ما احتمالا همان رویکرد اپیزودیک را با ریتم متفاوتی پیش می‌گیریم. ما باید بررسی کنیم که مردم چگونه سرگرمی‌هایی را دوست دارند. من از ایده تماشای صحنه‌های مهیج و لذت بردن از تماشای بازی‌ها خوشم می‌آید. Telltale برخی از داستان‌های مورد علاقه من را ساخت و کار آن‌ها در ساخت یک شرکت عالی بود. نحوه پایان آن‌ها جای تاسف داشت. قطعا ما سخت تلاش می‌کنیم تا اشتباهات آن‌ها را تکرار نکنیم."

منبع متن: pardisgame