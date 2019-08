جدال Minecraft با ماریو | جدول فروش هفتگی بریتانیا

برای دومین هفته‌ی پیاپی، این بازی Minecraft است که با وجود داشتن برترین میزان فروش، به جایگاه اول دست پیدا نمی‌کند و به همین دلیل یک بازی دیگر که این هفته Mario Kart 8 Deluxe است، جایگاه اول را بدست می‌اورد. در ادامه با گیمفا و جدول فروش هفتگی بریتانیا همراه باشید. بگذارید یک مورد […]

برای دومین هفته‌ی پیاپی، این بازی Minecraft است که با وجود داشتن برترین میزان فروش، به جایگاه اول دست پیدا نمی‌کند و به همین دلیل یک بازی دیگر که این هفته Mario Kart 8 Deluxe است، جایگاه اول را بدست می‌اورد. در ادامه با گیمفا و جدول فروش هفتگی بریتانیا همراه باشید.

بگذارید یک مورد بسیار عجیب را برای شما توضیح دهم. در این هفته و هفته‌ی قبل، بدون هیچ شکی، بازی Minecraft پرفروش‌ترین بازی بریتانیا محسوب می‌شود. این پیروزی با چنان اختلاف زیادی نسبت به دیگر عناوین است که هیچ شک و شبهه‌ای به آن وارد نیست. ولی در این میان یک موضوع مانع از تکیه زدن این بازی بر تخت پادشاهی فروش بریتانیا می‌شود و آن هم چیزی نیست به جز آن که ناشران نسخه‌های متفاوت این بازی برروی پلتفرم‌های مختلف، متفاوت هستند. کمی واضح‌تر بیان کنیم. برای مثال، ناشر این بازی برروی پلتفرم نینتندو با ناشر آن برروی اکس‌باکس متفاوت است و همین مورد باعث شده است تا فروش این بازی به تکه تکه‌های کوچک تقسیم شود. ولی اگر تمامی این تکه‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، بدون شک بازی Minecraft به عنوان پرفروش‌ترین بازی بریتانیا در این هفته انتخاب می‌شود. با این حال، با اوضاع توصیف شده این بازی توانسته است تا رتبه‌ی ششم را کسب کند. قابل ذکر است که این رتبه با توجه به فروش بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ حساب شده است.

همان‌طور که ذکر شد بازی Mario Kart 8 Deluxe رتبه‌ی اول را کسب کرده است و نسبت به هفته‌ی گذشته با پیشرفتی دو پله‌ای مواجه شده است. در رتبه‌ی سوم، قهرمان هفته‌ی گذشته حضور دارد. بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled که هفته‌ی گذشته توانسته بود مقام اول را کسب کند، در این هفته به عنوان سومین بازی پرفروش بریتانیا در جدول حضور دارد. البته قابل ذکر است که بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled نیز با شرایطی همانند بازی Mario Kart 8 Deluxe اول شد و اگر فروش بازی Minecraft را به نسخه‌های مختلف تقسیم نکنیم، در هفته‌ی گذشته نیز باید Minecraft را به عنوان برترین بازی پرفروش اعلام می‌کردیم.

بازی Mortal Kombat به تازگی میزبان یک بسته‌ الحاقی شده است که همین مورد فروش این بازی را به شدت افزایش داده است. شاید با خود تصور کنید که شاید حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش فروش نباید چندان بالا باشد، ولی این بازی با افزایش فروشی ۲۶۲ درصدی، از جایگاه چهلم توانست خود را به صدر جدول یعنی مقام چهارم برساند.

بازی Grand Theft Auto V نیز همچنان در لیست ۱۰ برتر حضور دارد و نباید از این موضوع تعجب کنیم. با این حال، باید ذکر شود که این بازی با افت فروشی ۱۳ درصدی مواجه شده است و همین مورد باعث سقوط سه پله‌ای این بازی از رتبه‌ی چهارم در هفته‌ی گذشته به جایگاه هفتم در این هفته شده است. دقیقا پشت سر این بازی، دیگر ساخته‌ی استودیوی راک‌استار حضور دارد. بازی Red Dead Redemption 2 نیز با افت فروشی بسیار کم مواجه شد ولی همین ۴ درصد افت، باعث شده است که نسبت به هفته‌ی گذشته دو پله سقوط کرده و در جایگاه هشتم قرار بگیرد.

بازی تمام آنلاین یوبی‌سافت یعنی The Division 2 که در هفته‌ی گذشته در میان ۱۰ رتبه‌ی ابتدایی نبود، این هفته دوباره به میادین بازگشته است و با افزایش فروش ۴۳ درصدی، رتبه‌ی نهم را کسب کرده است. این امر در حالی است که بازی تازه وارد Yu Gi Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution که دقیقا همین هفته منتشر شد، نتوانست چندان خوب عمل کند و به کسب رتبه‌ی دهم در این جدول رضایت داده است.

عناوین انحصاری

به تازگی زمانی که صحبت از عناوین انحصاری می‌شود، تنها باید به فکر نینتندو و بازی‌های این شرکت باشیم. رتبه‌ی ابتدایی جدول همان‌طور که ذکر شد به این شرکت تعلق دارد. در رتبه‌ی دوم نیز دوباره با انحصاری نینتندو یعنی Super Mario Maker 2 روبرو هستیم. این بازی نسبت به هفته‌ی گذشته ۹ درصد افزایش فروش داشته ولی این میزان برای غلبه بر Mario Kart 8 Deluxe کافی نبوده. در نتیجه شاهد آن هستیم که بازی Super Mario Maker 2 به رتبه‌ی دوم قناعت کرده است. در ادامه، با بازی Super Mario Odyssey روبرو هستیم که نسبت به هفته‌ی گذشته با افزایش فروش ۷۶ درصدی روبرو شده است. همین افزایش فروش شگفت‌انگیز باعث شده است تا رتبه‌ی این بازی از سیزدهم به پنجم ارتقا پیدا کند.

عناوینی که باید در هفته‌ی آینده منتظر آنان باشیم

برای جدول هفته‌ی آینده، رقابت بسیار سرسختی میان سه بازی وجود دارد. در ابتدا باید به بازی Control که ساخته‌ی جدید استودیوی رمدی است اشاره کنیم که موفق شده نمرات بسیار خوبی نیز از منتقدین کسب کند. پس از آن بازی Man of Medan حضور دارد که در سبک وحشت و بقا توسط استودیوی سازنده‌ی بازی منحصر به فرد Until Dawn توسعه یافته است. این بازی نیز می‌تواند یکی از قوی‌ترین کاندیداهای کسب مقام اول باشد. در انتها نیز باید به بازی جدید استودیوی پلاتینیوم گیمز یعنی Astral Chain اشاره کرد که به صورت انحصاری برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. این بازی نیز از نظر منتقدین بسیار خوش درخشید و عالی ظاهر شد. باید منتظر باشیم و مشاهده کنیم که در میان این سه بازی بزرگ، کدام یک می‌تواند پیروز مسابقه در هفته‌ی آینده باشد.

جدول پرفروش‌ترین عناوین در بریتانیا

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Mario Kart 8 Deluxe ۱ ۳ Super Mario Maker 2 ۲ ۲ Crash Team Racing Nitro-Fueled ۳ ۱ Mortal Kombat 11 ۴ ۴۰ Super Mario Odyssey ۵ ۱۴ (Minecraft (Switch ۶ ۷ Grand Theft Auto V ۷ ۴ Red Dead Redemption 2 ۸ ۶ The Division 2 ۹ ۱۳ Yu Gi Oh! Legacy of the Duellist ۱۰ –

منبع متن: gamefa