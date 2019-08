به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، شایعه جدیدی از The Last of Us Part II منتشر شده که ادعای داشتن اطلاعاتی از گیم‌پلی خصوصی به نمایش در آمده از این بازی را دارد. طبق این شایعه، The Last of Us Part II بزرگ‌ترین بازی Naughty Dog خواهد بود که البته باعث تعجب نیست. در این شایعه همچنین آمده که بازی از نظر گرافیکی و فناوری نورپردازی بسیار عظیم خواهد بود تا به استانداردهای نسل بعدی دست یابد.

با توجه به این شایعه، گرافیک The Last of Us: Part II چهار برابر پیچیده‌تر از Uncharted: The Lost Legacy خواهد بود که البته حرف بزرگی است زیرا The Lost Legacy هنوز هم از نظر گرافیکی فوق‌العاده به‌نظر می‌رسد، مخصوصا از نظر انیمشین‌های چهره شخصیت‌ها که به‌نظر The Last of Us Part II بیشترین پیشرفت را هم در این بخش داشته است. ما قبلا گیم‌پلی بازی را روی PS4 دیده بودیم و گرافیک آن عالی به‌نظر می‌رسید. Naughty Dog در ساخت انیمیشن‌ها جادو می‌کند اما بعید است که بتوانند در PS4 فراتر از Uncharted 4 و The Lost Legacy بروند و شاید این پیشرفت‌ها مربوط به نسخه PS5 باشند.

در این شایعه همچنین گفته شده که انتقال بازی از کات‌سین‌های سینمایی به گیم‌پلی به شکل یکپارچه است، تا حدی که گاهی اوقات به‌نظر می‌رسد داخل یک کات‌سین هستید اما در واقع در یک سکانس گیم‌پلی به‌سر می‌برید.

البته همان‌طور که گفته شد، تمام این اطلاعات شایعه هستند و رسمی نیستند اما احتمال درست بودن آن‌ها بالاست.

بازی The Last of Us Part II برای کنسول PS4 در تاریخی نامشخص منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame