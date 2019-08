عطش بازگشت به اوج | اولین نگاه به بازی Need for Speed Heat

مجموعه Need for Speed را اگر شناسنامه ژانر ریسینگ در صنعت بازی‌های ویدئویی ندانیم، دست‌کم یکی از مهم‌ترین یا حتی شاید مهم‌ترین و معروف‌ترین مجموعه این سبک در صنعت نام برده شده به شمار می‌رود. مجموعه‌ای که از سال ۱۹۹۴ به این سمت، نزدیک به ۲۰ نسخه از آن منتشر شده و در طول تاریخ […]

مجموعه Need for Speed را اگر شناسنامه ژانر ریسینگ در صنعت بازی‌های ویدئویی ندانیم، دست‌کم یکی از مهم‌ترین یا حتی شاید مهم‌ترین و معروف‌ترین مجموعه این سبک در صنعت نام برده شده به شمار می‌رود. مجموعه‌ای که از سال ۱۹۹۴ به این سمت، نزدیک به ۲۰ نسخه از آن منتشر شده و در طول تاریخ خود، یک فرنچایز پر فراز و نشیب بوده است. Need for Speed Hot Pursuit، Need for Speed Most Wanted و Need for Speed Underground احتمالا از محبوب‌ترین بازی‌های این مجموعه به شمار می‌روند. از آن طرف هم طرفداران این مجموعه نسخه‌های ضعیفی مثل Need for Speed Undercover، Need for Speed 2015 و همین اواخر، Need for Speed Payback را تجربه کرده‌اند. در واقع با نگاهی نه چندان عمیق به تاریخ این مجموعه، می‌توان متوجه شد که دوران اوج NFS بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ اتفاق افتاده. از سال ۲۰۱۰ به این سمت هم فقط Need for Speed Most Wanted ( 2012 ) توانسته عملکردی در شان اسم خود داشته باشد. حتی Rivals و The Run هم مشکلات پرشماری داشته‌اند و دو نسخه آخر این مجموعه که Payback و Need for Speed باشند هم که کلا بازی‌های سقوط کرده‌ای به شمار می‌روند!

کمی پیش از معرفی رسمی نسخه ای جدید از مجموعه Need for Speed، یک خرده فروشی استرالیایی اسم این نسخه را لو داد. Heat، پسوند نسخه جدید Need for Speed به نظر می‌رسید که البته تصویر منتشر شده از عکس روی جلد بازی، تصویری مشابه با تصویر روی جلد عنوان Need for Speed No Limits بود. خب البته بدیهی است که این تصویر، صرفا برای یک معرفی غیررسمی استفاده شده و قطعا نسخه جدید NFS از چنین کاوری استفاده نخواهد کرد! در هر صورت، با وجود صحبت‌های قبلی الکترونیک آرتس راجع به رویداد گیمزکام ۲۰۱۹، تقریبا معرفی و حضور یک NFS جدید در این رویداد قطعی به نظر می‌رسید. کمی پیش از آغاز Gamescom 2019، به صورت رسمی از بازی Need for Speed Heat رونمایی شد و یک تیزر کوتاه نیز از آن منتشر شد. پس از معرفی بازی هم، یک روزشمار جدید در سایت Electronic Arts به نمایش درآمد تا به طرفداران اعلام کند که ۱۹ آگوست در Gamescom، اطلاعات جدیدی از این نسخه منتشر خواهد شد. استودیو سوئدی Ghost Games کار توسعه Need for Speed Heat را انجام خواهد داد. استودیویی که چندان رزومه امیدوارکننده‌ای نداشته و توسعه‌دهنده نسخه‌های Rivals، Payback و Need for Speed 2015 بوده است که حداقل دوتای آن‌ها، جزو ضعیف‌ترین نسخه‌های مجموعه Need for Speed طی یک دهه اخیر محسوب می‌شوند. Need for Speed Heat احتمالا آخرین ریسینگ آرکید نسل هشتم به شمار می‌رود و همچنین می‌تواند یکی از آخرین بازی‌های EA برای این نسل باشد. احتمالا EA می‌خواهد خداحافظی باشکوهی با نسل هشتم داشته باشد. الکترونیک آرتس در نسل هشتم، با انتقادات فراوانی مواجه شده و شاید یکی از منفورترین شرکت‌های بازی‌سازی نسل فعلی به شمار برود. محصولاتی مثل Anthem، Need for Speed Payback، Star Wars Battlefront II، Mass Effect: Andromeda و حتی شاید Battlefield V به کنار، صحبت‌های این شرکت راجع به به پایان رسیدن دوران بازی‌های داستانی و پرداخت‌های بی‌رحمانه درون‌برنامه‌ای را هم به انتقاداتی که به EA طی حدودا ۵ سال اخیر وارد بوده، اضافه کنید. پرداخت‌های درون برنامه‌ای که به صورت محسوس در Need for Speed Payback یافت می‌شدند و رد پایشان به صورت نامحسوس در FIFA 19 و بخش آلتیمیت تیم نیز دیده می‌شد. لازم نیست ساعت‌ها به تحلیل و بررسی بپردازید تا به این نتیجه برسید که انتشار آن‌همه کارت گوناگون و مختلف با قیمت‌های وحشتناک، تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد! به هر شکل، محبوب نبودن این شرکت آمریکایی دلایل موجهی دارد و سیاست‌های اخیر آن زیر سوال است. همه این‌ها را گفتیم تا برسیم به این مورد که Need for Speed Heat به نظر می‌رسد که می‌خواهد رویکردی متفاوت را داشته باشد. به جز بازی‌های ورزشی مثل Madden NFL و FIFA، الکترونیک آرتس برای سال ۲۰۱۹ دو بازی مطرح و مورد انتظار دیگر را هم به بازار عرضه خواهد کرد; Star Wars Jedi: Fallen Order که در E3 2019 هم نمایشی جذاب و تماشاگرپسند را داشت و Need for Speed Heat که از معرفی شدنش هنوز یک ماه هم نگذشته. نکته جالب این جاست که هر دو بازی هم در ماه نوامبر منتشر خواهند شد; Need for Speed Heat هشتم نوامبر و Star Wars Jedi: Fallen Order هم ۱۵ نوامبر. اگر تاخیری در کار نباشد، حد فاصل بین دو بازی مورد انتظار الکترونیک آرتس برای سال ۲۰۱۹ فقط یک هفته است.

به این ترتیب پرونده الکترونیک آرتس در سال ۲۰۱۹، بدون احتساب بازی‌های سالانه ورزشی، احتمالا با ۵ عنوان Anthem، Apex Legends، Sea of Solitude، Need for Speed Heat و Star Wars Jedi: Fallen Order بسته می‌شود. از بین این ۵ بازی، سه تای آن ها منتشر شده و به غیر از Apex Legends، دو بازی دیگر نتوانسته‌اند به نمرات خوبی دست پیدا کنند. البته بحث راجع به Anthem زیاد است، عنوانی که شاید اگر سیاست‌های بهتری را پشت خود می‌دید، می‌توانست به یکی از شوترهای موفق سال ۲۰۱۹ تبدیل شود. Need for Speed Heat با توجه به عقبه و طرفدارانی که دارد، یکی از بازی‌های مهم امسال محسوب می‌شود و می‌تواند یک خداحافظی باشکوه را برای Need for Speed در نسل هشتم رقم بزند. آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ پاسخ دادن به این سوال، سخت که نه، غیرممکن است. هنوز به جز یک تیزر دو دقیقه‌ای و یک تریلر ۴ دقیقه‌ای، هیچ چیزی از NFS Heat منتشر نشده است. ولی با استناد به صحبت‌های عوامل ساخت و توسعه NFS Heat، می‌توان به این نسخه، علی‌رغم شکست‌های نسخه‌های قبلی، علی‌رغم سیاست‌های نه چندان صحیح الکترونیک آرتس و علی‌رغم روزمه ضعیف Ghost Games امیدوار بود. در ادامه و در این اولین نگاه، مروری خواهیم داشت به اطلاعات درز کرده از این بازی و چیزهایی که از آن می‌دانیم. با ما همراه باشید.

تیزر کوتاه تقریبا دو دقیقه‌ای بازی Need for Speed Heat اطلاعات خاصی را از آن به اشتراک نمی‌گذاشت! فقط از تم این تیزر می‌شد فهمید که کشمکش‌های بین مسابقه‌دهندگان و پلیس‌ها، یک رکن بسیار مهم در گیم‌پلی بازی خواهد بود. همچنین با توجه به این که گوینده این تیزر یک زن اسپانیایی زبان بود، احتمالا شخصیت اصلی بازی Need for Speed Heat نیز یک خانم خواهد بود. به طور کلی، داستان بازی از جایی آغاز می‌شود که شخصیت اصلی، قصد شرکت در مسابقات Speedhunter Showdown را دارد. یک رویداد سازمان یافته که در حومه شهری خیالی به نام Palm City روی می‌دهد که استایلی مشابه با مَیامِی دارد. شهری که اتفاقات Grand Theft Auto: Vice City نیز در آن رخ می‌دادند. در همین داستان بازی هم، پلیس‌ها و در واقع قانون، یک نقش مهم را ایفا می‌کند. ستوان Mercer، فرمانده گروه عملیاتی نیروهای پلیس شهر Palm City، مسئول رسیدگی به اوضاع شهر خواهد بود. رویداد Speedhunter Showdown خیلی زود توجه وی را جلب کرده و طولی نمی‌کشد که بازیکن، تبدیل به یک هدف می‌شود. اکنون شخصیت اصلی بازی Need for Speed Heat فقط یک شرکت‌کننده در Speedhunter Showdown و یک رقیب برای دیگر مسابقه‌دهندگان نیست، بلکه یک هدف برای نیروی پلیس شهر Palm City هم به شمار می‌رود. ماموریت‌های شما در طول بازی نیز حالت داستان محور داشته و به طور کلی انجام آن‌ها، سطح اعتبار ( Rep Level / Reputation Level ) بازیکن را افزایش می‌دهند. در مورد سطح اعتبار، قطعا بعدا اطلاعلات بیشتر و کامل‌تری منتشر خواهد شد ولی فعلا، فقط می‌دانیم که Rep Level شما یکی از مواردی است که باید به آن توجه کافی داشته باشید.

در کنار ماموریت‌های جدیدی که برای بازیکن آنلاک می‌شوند، یک‌سری فعالیت جانبی هم آنلاک خواهند شد، این فعالیت‌ها Driving Stories نام گرفته‌اند. این فعالیت‌های جانبی احتمالا در قالب رویدادهای مختلفی انجام می‌شوند و به بالا رفتن امتیاز شهرت شما کمک خواهند کرد. این فعالیت‌ها می‌توانند در روز یا شب رخ دهند. در Need for Speed Heat، روز و شب یک داستان کاملا متفاوت دارند! حتی جوایزی که از این دو حالت می‌گیرید نیز متفاوت خواهند بود. شما در روز می‌توانید در مسابقات Speedhunter Showdown شرکت کنید. در این مسابقات، جایزه شما پول خواهد بود. نکته مهم راجع به این رویداد، این است که رویداد Speedhunter Showdown یک رویداد کاملا قانونی خواهد بود. واحد پولی که شما در ازای موفقیت در مسابقات این رویداد می‌گیرید، Bank نام دارد و به واسطه آن می‌توانید ماشین خود را شخصی‌سازی کرده و حتی آن را ارتقا دهید. علاوه بر این، با پولی که به دست می‌آورید قادر خواهید بود که ماشین جدید خریداری کنید، قطعات جدید و قوی‌تر بخرید و به پرفورمنس ماشین خود را افزایش دهید. تغییرات ظاهری که می‌توانید روی ماشین خود اعمال کنید هم احتمالا در این نسخه خیلی متنوع‌تر از نسخه‌های قبل خواهد بود. یکی از نقاط قوت Need for Speed Payback، شخصی‌سازی گسترده آن بود که اتفاقا این موضوع با بازخوردهای مثبتی هم رو به رو شد. این اتفاق برای Need for Speed Heat نیز به احتمال قریب به یقین رخ خواهد داد. پس حالا می‌دانیم که در طول روز، می‌توانید با شرکت در مسابقات به صورت قانونی پول درآورده و این پول را در مسیر پیشرفت خود در بازی خرج کنید. ولی وقتی هوا تاریک شود، داستان متفاوت است! شب‌ها، دیگر خبری از رویداد قانونی Speedhunter Showdown نخواهد بود; به محض این که روز جای خود را به شب دهد، Speedhunter Showdown نیز جای خود را به مسابقات خیابانی غیرقانونی ( Underground Racing ) خواهد داد. این مسابقات، خلاف قوانین و مقررات شهر هستند، اما خب چه کسی اهمیت می‌دهد؟! در طول این مسابقات، شما می‌توانید سطح اعتبار ( Rep Level ) خود را افزایش دهید. این مسابقات، دیگر صرفا مسابقه نیستند، بلکه شما را وارد جنگ با پلیس‌های شهر می‌کنند. درگیری با پلیس‌ها نیز لذت و البته مزایای خاص خودش را دارد. البته کسی که مسابقه دادن در طول شب را انتخاب می‌کند، باید خطر از دست دادن Rep Level یا حتی پول خود را هم به جان بخرد. پلیس‌ها در شب به شدت خطرناک‌تر و جدی‌تر شده و محدودیت‌های کمتری را برای خود تعریف خواهند کرد. رانندگی در شب، باعث جلب توجه پلیس‌ها شده، در نتیجه به ماشین شما یک Heat Level تخصیص داده می‌شود. Heat Level شما اساسا چیزی شبیه به همان Wanted Level است که در نسخه‌های قبل دیده‌ایم. هر چه Heat Level شما بیشتر باشد، پلیس‌های جان‌سخت‌تری به دنبال شما خواهند افتاد. به طور کلی عملکرد پلیس‌ها در این نسخه پیشرفت چشمگیری داشته و برای رهایی از آن‌ها باید به تاکتیک‌های متنوعی متوصل شوید.

اساسا پلیس‌ها با توجه به Heat Level شما، با ماشین‌های مختلفی به دنبالتان خواهند افتاد. اگر Heat Level پایینی داشته باشید، پلیس‌هایی که سوار ماشین‌هایی مثل Dodge Charger هستند سعی خواهند کرد که برایتان ایجاد مزاحمت کنند. در درجات بالاتر، باید منتظر پلیس‌های high-tier بوده و با ماشین‌هایی نظیر کروت رو به رو شوید. همان طور که اشاره شد، شما باید از توانایی‌های خود استفاده کرده و تاکتیک‌های متنوعی را به کار برده تا از شر پلیس‌ها خلاص شوید. می‌توانید خود را پنهان کنید، از دست آن‌ها فرار کنید یا طوری رانندگی کنید که پلیس‌هایی که به دنبال شما هستند تصادف شدید داشته و کلا نابود شوند! جهان باز Need for Speed Heat به شما اجازه استفاده از روش‌های مختلف را می‌دهد و البته، پلیس‌ها هم توانایی‌های خاص خودشان را خواهند داشت. نکته جالب این است که اگر از دست پلیسی فرار کنید و وی دوباره شما را ببیند، شما را خواهد شناخت و یک تعقیب و گریز جدید آغاز خواهد شد. حالا چاره چیست؟ باید به خانه امن خود بازگشته و برای مدتی فعالیت خود را قطع کنید. با وجود همه این مشکلات، دشواری‌ها و چالش‌ها، برخورداری از یک Heat Level بالا همیشه هم بد نیست! هر چه قدر که Heat Level بازیکن بیشتر باشد، جوایز ارزنده‌تری هم دریافت خواهد کرد. در واقع Heat Level‌های بالا، به جوایز شما ضریب‌های بهتری می‌دهند. اصلا بگذارید این گونه قضیه را روشن کنم، هر سطح Heat، یک چیزی شبیه به یک ضریب است! حال اگر دستگیر شده و یا ماشینتان Crash شود، این Heat از بین رفته و به دنبال آن، ضریب جوایز شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در صورتی که در طول شب، به هر نحوی در مقابل پلیس‌ها شکست بخورید، کماکان جوایز خود را خواهید داشت ولی بدون ضریبی که از Heat Level خود به دست آورده‌اید. اگر هم که بدون دستگیر شدن یا Crash کردن به گاراژ یا خانه امن خود برسید، جوایز از پیش تعیین شده را با ضریب Heat خود دریافت خواهید کرد. علاوه بر تمامی موارد گفته شده در رابطه با Heat Level شما در Need for Speed Heat، برخی از رویدادها نیز در بازی گنجانده شده‌اند و برای ورود به آن‌ها ابتدا باید به Heat Level خاصی برسید; به این رویدادها High Heat ( HH ) Event می‌گویند. شما در این رویدادها با پلیس‌های بهتری رو به رو شده و کار بسیار سخت‌تری خواهید داشت. اساسا، موفقیت در این رویدادها می‌تواند جوایزی مثل قطعات Ultimate یا Ultimate + را برایتان به همراه داشته باشد.

پلیس‌ها در طول روز هم می‌توانند برای بازیکن دردسر درست کنند! توانایی پلیس‌ها در روز به شدت کمتر و محدودتر است و این طور که پیداست، بازیکنان هم با چالش خاصی در طول روز رو به رو نخواهند بود. کمی پیش راجع به ستوان Mercer صحبتی کوتاه داشتیم; ستوان مرسر فرمانده گروه عملیاتی است که در طول شب‌ها برایتان مشکل درست می‌کنند. مقدار پاداشی که در ازای موفقیت در تعقیب و گریزها می‌گیرید در طول شب خیلی خیلی بیشتر از روز خواهد بود. شب‌ها، پلیس‌ها هیچ محدودیتی نخواهند داشت. چه به لحاظ تاکتیکی، چه به لحاظ منابع و چه از نظر استفاده از روش‌های مختلف، کلا پلیس‌ها را در شب نامحدود فرض کنید. مرسر می‌تواند از هر روشی از نیروهای خود استفاده کرده تا شما را دستگیر کند. در طول مسابقاتی که در روز برگذار می‌شوند، شما فقط باید نگران دیگر رقبا باشید چرا که پلیس‌ها هیچ دخالتی نخواهند داشت. شب‌ها ولی، پلیس‌ها هم با شما و هم با دیگر مسابقه‌دهنده‌های خیابانی مشکل دارند. در بخش آنلاین بازی، نکته جالب این است که اگر Heat Level رقیب شما از شما بیشتر باشد، پلیس‌ها شما را تقریبا رها کرده و روی مسابقه‌دهنده دیگر تمرکز می‌کنند. این مورد نیز یکی از تاکتیک‌هایی است که می‌توانید برای رهایی از دست پلیس‌ها از آن استفاده کنید. ماشین شما و ماشین پلیس، هر دو یک نوار قدرت ( که همان نقش نوار سلامتی را ایفا می‌کند ) دارند. خالی شدن نوار Strength شما منجر به دستگیریتان خواهد شد، در طرف مقابل اگر نوار پلیسی که در حال تعقیب شماست خالی شود، وی دیگر قادر به تعقیب شما نخواهد بود.

ماشین‌های بازی از تنوع کافی برخوردار خواهند بود. به طور کلی، ۱۵ دسته‌بندی ماشین در بازی Need for Speed Heat دیده می‌شود. دسته‌های SUV، Muscle، Off-Road، Coupe و Sports Car و طبیعتا Classic از جمله دسته‌های معروفی هستند که اکثر بازیکنانی که تجربه بازی‌های ریسینگ را دارند، با آن‌ها آشنا هستند. علاوه بر این ۶ کلاس، ۹ کلاس دیگر نیز در بازی دیده می‌شود. برای سنجش ماشین خود می‌توانید به چهار سکشن Power، High Speed، Acceleration و Nitrous دقت کنید. بیشتر ماشین‌های بازی را می‌توانید با انجام کارهای مختلف در شب و بالا بردن Rep Level خود آنلاک کنید. به طور کلی، به دنبال پیشرفت شما در بازی، ماشین‌های بهتری هم در دسترستان قرار خواهند گرفت. البته بعضی از ماشین‌های بازی که حالت Special Edition دارند از طریق رویدادهای خاص یا بسته‌های الحاقی بازی آنلاک خواهند شد. در همین راستا، بد نیست یادآوری کنیم که Need for Speed Heat هیچ گونه پرداخت درون برنامه‌ای نخواهد داشت. بلای جان Need for Speed Payback، خوشبختانه در عضو جدید خانواده Need for Speed حضور نداشته و همین موضوع، می‌تواند یکی از دلایل خوش‌بینی بازیکن به الکترونیک آرتس باشد، شرکتی که شاید بالاخره قصد تجدید نظر در سیاست‌های خود را دارد. به بحث Need for Speed Heat برگردیم. تاکنون ۶ وسیله نقلیه متفاوت برای پلیس‌ها شناخته شده که در این میان، هلی‌کوپتر و Rhino Van هم دیده می‌شوند. همان طور که اشاره شد، هر چه قدر که Heat Level شما بیشتر باشد، پلیس‌ها هم از ماشین‌ها و تجهیزات بهتری علیه شما استفاده خواهند کرد. در نتیجه جوایزی که به دست می‌آورید هم بهتر خواهند بود و البته ریسک دستگیر شدنتان هم افزایش پیدا خواهد کرد. قطعات ماشین شما به ۹ دسته ( تقریبا مشابه ۹ سطح ) تقسیم می‌شوند. از Stock و Pro شروع شده و در بهترین حالت، شما Ultimate یا Ultimate + به دست می‌آورید. احتیاج به توضیح نیست که قطعه قوی‌تر و بهتر، بازدهی ماشین شما را افزایش می‌دهد. البته باید بدانید که برخی از قطعات همخوانی با موتور ماشین شما نخواهند داشت، بنابراین برای استفاده از آن‌ها باید ابتدا انجین ماشین خود را عوض کنید.

در بازی Need for Speed Heat لوکیشن‌های مختلفی گنجانده شده که هر کدام از این لوکیشن‌ها، کاربرد متفاوت دارند. Safe House یا همان خانه امن شما، مکانی عالی برای پنهان شدن از دست نیروهای PCDP در طول شب ها خواهد بود. گاراژها نیز تقریبا چنین کاربردی دارند. شما با پولی که در طول مسابقات خود در روز به دست می‌آورید می‌توانید گاراژ‌های شهر Palm City را خریداری کنید. خرید ماشین جدید تنها به شرطی امکان پذیر است که به مکان‌هایی بروید که در دنیای بازی، Dealership نام دارند و پمپ بنزین‌ها هم ماشین شما را تعمیر کرده و نیتروی ماشین شما را دوباره پر خواهند کرد. از پمپ بنزین‌های شهر فقط سه بار در طول یک تعقیب و گریز می‌توانید استفاده کنید.

همان طور که در ابتدای مطلب هم اشاره شد، با توجه به این که Need for Speed Heat فقط یک نمایش چهار دقیقه‌ای داشته، نمی‌توان راجع به آن نظری قطعی داد. بر روی کاغذ، Need for Speed Heat بازی بهتری نسبت به دو سه نسخه قبلی NFS بوده و ظاهرا الکترونیک آرتس هم حداقل برای این بازی، روی سیاست‌های خود تجدیدنظرهایی داشته. طبیعتا همه می‌دانیم که NFS Heat هم مثل نسخه‌های قبلی، یک بازی با پتانسیل بالاست که ایده خوبی داشته و باید بتواند در مرحله پیاده‌سازی این ایده هم مطابق انتظارات عمل کند. عدم احتیاج به اتصال دائم به اینترنت و همچنین نبود لوت‌باکس‌ها در Need for Speed Heat، می‌تواند به شدت ما را نه تنها به این نسخه، بلکه به شرکت الکترونیک آرتس و رویکرد آن خوش‌بین کند. در هر صورت باید ۸ نوامبر منتظر ماند و دید که Need for Speed Heat چه حرف‌هایی برای گفتن خواهد داشت.

منبع متن: gamefa