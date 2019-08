بازی Man of Medan، اولین نسخه از سری The Dark Pictures Anthology و جدیدترین اثر استودیوی سوپرمسیو گیمز است که طی روز‌های آینده عرضه می‌شود. حال به تازگی فهرست تروفی‌های این بازی نیز منتشر شده است و اگر از شکارچیان تروفی هستید، با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر تروفی‌های بازی The Dark […]

بازی Man of Medan، اولین نسخه از سری The Dark Pictures Anthology و جدیدترین اثر استودیوی سوپرمسیو گیمز است که طی روز‌های آینده عرضه می‌شود. حال به تازگی فهرست تروفی‌های این بازی نیز منتشر شده است و اگر از شکارچیان تروفی هستید، با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر تروفی‌های بازی The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan.

درجه‌ی سختی پلاتینیوم کردن بازی: ۳/۱۰

۳/۱۰ مدت زمان مورد نیاز برای پلاتینیوم کردن بازی: ۳۰ ساعت

۳۰ ساعت تروفی‌های آفلاین: ۲۳ ( طلایی: ۳، نقره‌ای:۳ و برنزی: ۱۷)

۲۳ ( طلایی: ۳، نقره‌ای:۳ و برنزی: ۱۷) تروفی‌های آنلاین : ۸ ( پلاتینیوم: ۱، طلایی: ۳، نقره‌ای: ۴ )

: ۸ ( پلاتینیوم: ۱، طلایی: ۳، نقره‌ای: ۴ ) تعداد تروفی‌های از دست دادنی (Missable) : تعداد ۳۱ تروفی

: تعداد ۳۱ تروفی تروفی‌های گلیچ (مشکل دار): ندارد

ندارد سخت‌ترین تروفی: تروفی‌ That’s something, I suppose

تروفی‌ آیا تروفی مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟ : خیر می‌توانید بازی را بر‌روی درجه‌ی سختی دلخواه تجربه کنید

: خیر می‌توانید بازی را بر‌روی درجه‌ی سختی دلخواه تجربه کنید حداقل تعداد دفعات مورد نیاز برای تجربه‌ی بازی جهت کسب تروفی پلاتینیوم: پنج بار + تجربه‌ی دوباره@ی برخی مراحل بازی

پنج بار + تجربه‌ی دوباره@ی برخی مراحل بازی امتیازی که از کسب تمام تروفی‌های بازی به دست می‌آورید: ۱۵۱۳ امتیاز

کم و بیش با نام استودیوی سوپرمسیو گیمز آشنایی دارید؛ استودیویی که در نسل هشتم بازی انحصاری تحت عنوان Until Dawn را برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه کرد. حال این استودیو پس از تجربه‌ی موفقی که با عرضه‌ی بازی Until Dawn به دست آورد تصمیم بر ساخت مجموعه‌ای به نام The Dark Pictures Anthology گرفت. اولین نسخه از این مجموعه Man of Medan نام دارد؛ یک بازی به سک وحشت که درست به مانند Until Dawn تمامی انتخاب‌های شما بر سرنوشت شخصیت‌های باززی، مرگ یا زندگی آن‌ها تاثیرگذرا خواهد بود.

بازی Man of Medan در مجموع دارای ۳۱ تروفی است که ۲۳ ععد مربوط به تروفی‌های آفلاین و ۸ عدد نیز مربوط به بخش آنلاین یا همان حالت دو نفره‌ی بازی هستند. برای دریافت تمام تروفی‌های بازی، نیاز است که حداقل پنج بار بازی را تجربه کرده و حتی برخی از سکانس‌های بازی را نیز دوباره تجربه کنید. البته دقت داشته باشید برای کسب تروفی پلاتینیوم بازی حتما باید یک بار حالت دو نفره‌ی یا آنلاین را تجربه کرده و آن را همراه با یکی از دوستان خود به اتمام برسانید. البته از آن‌جایی که تمام تروفی‌های بازی از دست دادنی (Missable) هستند،÷ بهتر است برای کسب تروفی پلاتینیوم با دقت و با توجه به راهنما پیش بروید.

نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی پلاتینیویم Total Shocker! تمام تروفی‌‌های بازی را به دست آورید برنز For a dollar he told me his secrets ۲۵ راز بازی را کشف کنید طلایی Learning to work together داستان بازی را یک بار به صورت دو نفره به اتمام برسانید برنز Like that movie with the ship حالت Movie Night بازی را به اتمام برسانید برنز Karate Master حریف تمرینی را شکست دهید برنز As long as you’re quick ده QTE را به صورت موفقیت آمیزی انجام دهید برنز Break ’em during the thunder پنجره را بدون ایجاد هیچ گونه سر و صدایی باز کنید برنز Big man on campus رفتار خشم (Agrresive) شخصیت Alex را آزاد کنید برنز Aye, aye captain رفتار غرور(Arrogant) شخصیت Fliss را آزاد کنید برنز Brother thing, you know رفتار حسادت (Envious) شخصیت Brad را آزاد کنید برنز Remember who’s signing the checks رفتار لوس (Spoilt) شخصیت Julia را آزاد کنید برنز If you’re selling, I’m buying رفتار شوخ طبیعی شخصیت Conrad را آزاد کنید برنز Go with your gut تمام دیالوگ‌هایی که آیکون قلب در کنار آن‌ها وجود دارد را انتخاب کنید برنز Consider all the permutations تمام دیالوگ‌هایی که آیکون سر (مغز) در کنار آن‌ها وجود دارد را انتخاب کنید برنز Yes! Yes, I’ll marry you! جولیا پیشنهاد الکس را می‌پذیرد برنز A pint of frosty amber liquid صحبت‌های عاشاقانه Cornard با Fliss موفقیت آمیز بود برنز Can’t catch him with this old junker Cornard با موفقیت به وسیله‌ی قایق تندرو فرار می‌کند برنز The name of this vessel نام کشتی قدیمی را پیدا کنید برنز It’s all gone changing on me Junior را به آرامش دعوت کنید نقره‌ای Quite a lot of deaths that night تمام عکس‌هایی که دارای قاب مشکی هستند را پیدا کنید نقره‌ای Possible futures تمام عکس‌هایی که دارای قاب سفید هستند را پیدا کنید طلایی Going it alone داستان بازی در بخش تک نفره را به اتمام برسانید نقره‌ای Girls’ night out در انتهای بازی، تنها شخصیت‌های زن زنده می‌مانند نقره‌ای Right there with ya, boys در انتهای بازی، تنها شخصیت‌های مرد زنده می‌مانند نقره‌ای Lovebirds رابطه‌ی میان Alex و Julia را به بالاترین سطح برسانید نقره‌ای You got a better way? رابطه‌ی میان Conrad و Fliss را به بالاترین سطح برسانید نقره‌ای Medium bro رابطه‌ی میان Brad و Alex را به بالاترین سطح برسانید طلایی Secrets! Lies! Conspiracies, man! تمام رازهای مخفی بازی را کشف کنید طلایی Ghost ships are just a myth, right? تمام تصاویر را پیدا کنید طلایی Not a sole survivor هیچ یک از شخصیت‌های بازی در پایان داستان، زنده نمانند طلایی That’s something, I suppose تمام شخصیت‌های بازی در پایان داستان، زنده می‌مانند

بازی The Dark Pictures: Man of Medan در تاریخ جمعه، ۸ شهریورماه سال ۱۳۹۸ (۳۰ آگوست ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی تحت عنوان تا سپیده‌دم… در کشتی | نقد و بررسی بازی The Dark Pictures: Man of Medan به قلم آریا مقدم را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید. همچنین اگر هنوز در خرید این بازی مردد هستید، هایلایت گیمفا با عنوان نکاتی که باید پیش از خرید بازی The Dark Pictures: Man of Medan بدانید، نکاتی را بازگو می‌کند که شما را در خرید این بازی بیشتر راهنمایی خواهد کرد.

