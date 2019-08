دومین قسمت از مجموعه The Dark Pictures معرفی شد

عنوان The Dark Pictures: Man of Medan با نمایش تیزری از قسمت بعدی این مجموعه بازی به اسم Little Hope به پایان می‌رسد.

اگر تجربه The Dark Pictures: Man of Medan برای وحشت‌زده کردنتان کافی نبود نگران نباشید چرا که قسمت بعدی این سری بازی احتمالا می‌تواند اینکار را انجام دهد. در پایان Man of Medan، که توسط سازندگان عنوان Until Dawn یعنی استودیو Supermassive Games ساخته شده، تیزری از قسمت بعدی مجموعه The Dark Pictures تحت عنوان Little Hope، که برای عرضه در سال 2020 برنامه‌ریزی شده، نشان داده می‌شود. پس خود را برای یک ماجراجویی ترسناک دیگر اینبار در شهر Little Hope آماده کنید.

به گزارش پردیس گیم، این نمایش کمتر از یک دقیقه زمان دارد و جزئیات خاصی از داستان را فاش نمی‌کند اما بسیار هیجان‌انگیز است. به نظر می‌رسد که داستان این قسمت مربوط فرقه‌گرایی است و تیزر معرفی آن صحنه‌ای عجیب از رقص یک دختر، با یک عروسک ترسناک در دست، دور آتش را نشان می‌هد.

در ادامه شاهد حمله موجودی مبهم به یک زن به اسم آنجلا هستیم. آنجلا در حالی که توسط این موجود به بند کشیده شده و در یک گودال گرفتار شده، ناامیدانه اندرو را صدا می‌زند. به نظر می‌رسد که ویل پولتر ایفاگر نقش شخصیت اندرو است. پولتر برای طرفداران فیلم و سینما چهره‌ای آشنا است. او در جدیدترین فیلم آری استر یعنی Midsommar به ایفای نقش پرداخته و در فیلم تعاملی Black Mirror: Bandersnatch نیز نقش یک بازی‌ساز را بازی کرده است. از بازی پولتر در فیلم Detroit در نقش یک افسر پلیس نژاد پرست می‌توان بعنوان تاثیر گذارترین بازی این بازیگر انگلیسی یاد کرد.

The Dark Pictures: Little Hope در سال 2020 برای PS4، Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت. در ادامه شاهد تیزر معرفی این بازی باشید.

