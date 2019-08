در جدیدترین بروزرسانی بازی فورتنایت، رویداد مشترکی بین این بازی و بازی مورد انتظار بوردرلندز ۳ رخ داده است. در این بروزرسانی می‌توانید از فروشگاه بازی فورتنایت دو آیتم Psycho Skin و Claptrap Backpack را خریداری کنید و همچنین در قسمتی از نقشه‌ی بازی فورتنایت شاهد مکان آشنایی از دنیای مجموعه‌ی بوردرلندز خواهید بود. این رویداد برای طرفداران مجموعه‌ی بوردرلندز که تعداد آن‌ها نیز بسیار زیاد است، می تواند جالب باشد.

بازی‌کنندگان می‌توانند با انجام دادن یک سری چالش‌های مخصوص، پوسته‌هایی برای اسلحه‌های خود از دنیای بوردرلندز دریافت کنند.

منطقه‌ی جدیدی که در بالا به آن اشاره شد در واقع در پایین سمت راست نقشه و حوالی منطقه‌ی Paradise Palms قرار دارد، این منطقه یک Rift Zone است (مناطقی که در فصل جدید به بازی اضافه شده‌اند مانند منطقه‌ی Tilted Towers با طعم وسترن). وقتی وارد این منطقه می‌شوید کاملا حس و حال سیاره‌ی پاندورا در سری بازی‌های بوردرلندز به شما منتقل می‌شود، حتی سبک گرافیکی بازی نیز تغییر می کند و تبدیل به همان سبک دوست داشتنی و سل-شید مجموعه‌ی بوردرلندز خواهد شد.

موارد ذکر شده تمام ماجرا نیست، بازی‌کنندگان می‌توانند با انجام دادن یک سری چالش‌های مخصوص، پوسته‌هایی برای اسلحه‌های خود از دنیای بوردرلندز دریافت کنند.

این اولین باری نیست که در بازی فوق‌العاده محبوب فورتنایت چنین رویداد‌هایی رخ می‌دهد، در روز‌های نزدیک به انتشار فیلم‌هایی چون Avengers: Endgame و John Wick: Chapter 3 و همچنین فصل سوم سریال Stranger Things شاهد رویداد‌هایی از این دسته بودیم، شهرت بازی فورتنایت با این چنین رویداد‌ها بسیار بیش‌تر می‌شود.

این رویداد تا تاریخ ۱۹ شهریور، یعنی؛ ۳ روز قبل از عرضه‌ی بازی Borderlands 3 ادامه خواهد داشت.

می‌توانید تیزر کوتاهی که برای این رویداد ساخته شده است را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

