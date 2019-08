۲۵ سال طول کشید تا بالاخره میزان فروش سری بازی‌های پرسونا از عدد ۱۰ میلیون نسخه عبور کند، این عدد شامل فروش تمامی نسخه‌های مجموعه‌ی پرسونا است، یعنی؛ تمامی نسخه‌های فرعی و اصلی‌ای که از این سری بازی تا به حالا عرضه شده‌اند.

استودیوی Altus، سازنده‌ی سری بازی‌های پرسونا به تازگی این آمار را در وب‌سایت ژاپنی مجموعه‌ی پرسونا منتشر کرده است. همچنین به همراه آمار ذکر شده، اعلام شده است که به زودی در رویدادی، اطلاعات بیشتری درباره‌ی بازی مورد انتظار Persona 5 Royal منتشر خواهد شد. بازی پرسونا ۵ رویال در واقع نسخه‌ی کامل‌تری از بازی پرسونا ۵ است که به آن موارد جدیدی از جمله ترم جدید مدرسه اضافه شده است. این بازی در تاریخ ۹ آبان برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد، عرضه‌ی این بازی قطعا سرعت فروش مجموعه‌ی پرسونا را افزایش خواهد داد.

در سال ۲۰۱۸ گزارشی به همین شکل از طرف شرکت سگا به عنوان ناشر اصلی مجموعه‌ی پرسونا منتشر شد و در آن فروش این سری ۹.۳ میلیون نسخه گزارش شد، این گزارش مربوط به اوایل آبان ماه سال گذشته است. از آن تاریخ تا الان تنها یک بازی از سری پرسونا عرضه شده و آن هم بازی Persona Q2 برای کنسول نینتندو ۳DS است، این بازی ابتدا در کشور ژاپن عرضه شد و چند ماه بعد در سراسر جهان منتشر گشت.

سری بازی‌های پرسونا مجموعه‌ی رو به رشدی برای دو شرکت Atlus و سگا است. اولین نسخه از این مجموعه در سال ۱۹۹۶ به عنوان نسخه‌ی فرعی از سری بازی‌های نقش آفرینی Shin Megami Tensei عرضه شد، مجموعه‌ی پرسونا از ابتدای راه در ژاپن بسیار معروف و محبوب بود، اما راه خود را از طریق بازی پرسونا ۳ روی کنسول پلی‌استیشن ۳ و بازی پرسونا ۳: گلدن روی کنسول دستی پلی‌استیشن ویتا در بازار غرب باز کرد و توانست مخاطبان و طرفداران بسیار بیشتری به دست بیاورد.

آخرین بازی اصلی از این مجموعه، یعنی؛ بازی پرسونا ۵ توانسته بیش از ۲.۷ میلیون نسخه فروش داشته باشد، اگر سازندگان و ناشران این مجموعه بازی پرسونا ۵ را بر روی کنسول نینتندو سوییچ عرضه کنند، قطعا میزان فروش این سری

بسیار افزایش می‌یابد.

The post میزان فروش مجموعه‌ی پرسونا از ۱۰ میلیون نسخه عبور کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala