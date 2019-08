ساخت بازی بعدی رمدی از همین حالا شروع شده است

استودیوی رمدی در حال حاضر مشغول توسعه‌ی پروژه‌ی بزرگی است. بعد از عرضه‌ی بازی Control که مدت زیادی نیز از آن نگذشته است، اعضای این استودیو تمرکز خود را بر روی پروژه‌ی بزرگی که در دست دارند، خواهند گذاشت، البته شایان ذکر است که این بازی تراز اول هنوز در مراحل اولیه‌ی تولید است و تا زمان انتشار راه درازی در پیش دارد.

بازی‌های استودیو‌ی رمدی با وجود اینکه مدت زمان ساخت طولانی‌ای را طی می‌کنند، اما با این حال وقتی یک بازی تمام می‌شود، اعضای این استودیو بلافاصله به سراغ بازی بعدی خود می‌روند، البته چنین شیوه‌ای برای استودیو‌ی مستقلی چون رمدی کاملا منطقی است، استفاده از این روش یکی از دلایلی است که بازی‌های قبلی این استودیو، همواره بر روی بازی‌های بعدی آن‌ها تاثیر می‌گذارد، به عنوان مثال تأثیر بازی Quantum Break بر روی بازی Control کاملا واضح است.

علاوه بر پروژه‌ی بزرگی که در دست ساخت دارند، تعدادی از اعضای استودیو‌ی رمدی بر روی بازی جدید سری CrossFire و همچنین بازی چند‌نفره و آنلاینی که هنوز معرفی نشده کار می‌کنند، اما تمرکز اصلی این استودیو در چند سال اخیر، طبق اعلامیه رسمی آن‌ها بر روی سه مجموعه خواهد بود، بازی Control یکی از این سه مجموعه است و در حال حاضر دو مجموعه‌ی دیگر مشخص نیستند.

بیانیه‌ی خبری استودیو‌ی رمدی در این رابطه:

«بر اساس استراتژی شرکت رمدی، ما قصد داریم در آینده تمرکز خود را بر روی چند بازی محدود بگذاریم، ما همواره با استودیو‌ی Smilegate برای سری بازی‌های CrossFire همکاری خواهیم داشت، علاوه بر این سری بازی، برنامه‌ی اصلی ما کار کردن بر روی سه مجموعه خواهد بود، مجموعه‌هایی که برای استودیو‌ی خودمان هستند و حق و حقوق آن‌‌ها برای شرکت دیگری نیستند. بازی Control یکی از این سه مجموعه است و موفقیت این بازی از نظر فروش در آینده‌ی استودیو‌ی رمدی و همچنین عملکرد آن در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۹ تأثیر خواهد گذاشت.»

تعدادی از اعضای استودیو‌ی رمدی به غیر از بازی ساختن، مشغول ارتقای موتور گرافیکی اختصاصی این استودیو، یعنی Northlight هستند. به نظر می‌رسد این استودیو گام‌های خود را برای ورود به نسل نهم کنسول‌ها برداشته است تا از لحاظ فنی و گرافیکی در آن زمان مشکلی نداشته باشد.

میانگین نمرات بازی Control به تازگی عرضه شده و به نظر می‌رسد که این بازی در سطح خیلی خوبی قرار دارد. پروژه‌ی بزرگ بعدی این استودیو حداقل تا سال ۲۰۲۱ عرضه نخواهد شد، باید صبر کرد و دید که چه مجموعه‌هایی قرار است، توسط استودیو‌ی رمدی معرفی شوند.

The post ساخت بازی بعدی رمدی از همین حالا شروع شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala