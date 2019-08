شرکت Warner Bros. Interactive Entertainment به تازگی اعلام کرده که شعبه‌ی جدیدی از استودیو‌ی WB Games را در شهر سن دیگو افتتاح کرده است. تمرکز این استودیو‌ی جدید بر ساختن‌ بازی‌های free-to-play برای تلفن‌‌های همراه هوشمند خواهد بود. این استودیو توسط «تام کیسی» (Tom Casey) رهبری می‌شود، تام کیسی رئیس شعبه‌ی بوستون استودیو‌ی WB Games نیز است و پس از تأسیس شعبه‌ی جدید وظیفه‌ی رهبری هر دو استودیو‌ را بر عهده دارد.

«دیوید حداد» (David Haddad) مدیر بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت برادران وارنر، در مصاحبه‌ای در رابطه با تأسیس شعبه‌ی سن دیگو می‌گوید:

«افتتاح شعبه‌ی جدید حاصل وعده‌ی ما مبنی بر پیشرفت در حوزه‌ی بازی‌های موبایل است، ما به عنوان ناشر بازی‌های موبایل عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم و سعی داریم که این راه‌ را با تأسیس استودیو‌های جدید ادامه دهیم، دو تا از موفق‌ترین بازی‌های موبایل ما، دو بازی Game of Thrones: Conquest و Golf Clash هستند. بخش اعظمی از موفقیت ما در این حوزه مدیون مدیران با استعدادی از جمله تام کیسی است، برنامه‌ ما برای تام کیسی و تیم جدید او در سن دیگو این است که در بخش بازی‌های free-to-play برای تلفن‌های همراه هوشمند بدرخشند.»

تمرکز اصلی بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت برادران وارنر در حوزه بازی‌های موبایل بر روی اقتباس از دو مجموعه‌ی کمیک‌های دی‌سی و کتاب‌های هری پاتر خواهد بود. پر درآمد‌ترین بازی‌ای که تا حالا توسط این شرکت بر روی پلتفرم موبایل منتشر شده، بازی Game of Thrones: Conquest است که بالغ بر ۲۱۴ میلیون دلار درآمد داشته است.

The post شعبه‌ی جدید استودیوی بازی‌سازی برادران وارنر تاسیس شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala