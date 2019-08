بانجی: جدایی ما از اکتیویژن دوستانه بود

«دیوید داگ» (David “Deej” Dague) – مدیر ارتباطات استودیوی «بانجی» (Bungie) – طی مصاحبه‌ای با نشریه «یوروگیمر» (Eurogamer) اشاره کرده است که جدایی آنها از شرکت «اکتیویژن» (Activision) به خوبی و خوشی صورت گرفته، و چنانکه تصور می‌شود، اکتیویژن «اربابی ستمگر» نبوده است که از کارهای مورد علاقه آنها جلوگیری کند.

در این مصاحبه، و وقتیکه داگ از تغییرات قابل توجه «دستنی ۲» (Destiny 2) از جمله قابلیت انتقال فایل‌های ذخیره بین پلتفرم‌های مختلف (Cross-Save) و نیز رایگان شدن بازی صحبت می‌کرد، از او پرسیده شد که آیا زمانیکه استودیو تحت نظر اکتیویژن بود امکان اعمال این تغییرات وجود داشت یا نه، او در پاسخ گفت:

«من نمی‌دانم. گمان می‌کنم که ما باید این تصور را که اکتیویژن مثل یک ارباب ستمگر جلوی ما را در انجام دادن کارهای باحال می‌گرفته است، رها کنیم. ما این مجموعه را به همراه اکتیویژن عرضه کردیم، طبیعتا طی زمان هر کدام به اهداف متفاوتی برای این بازی رسیدیم، بنابراین راه خودمان را جدا کردیم. این جدایی کاملا دوستانه بود، و حالا ما به تنهایی مشغول انجام ساخت بازی هستیم، و هر آنچه را که فکر کنیم به بهتر شدن آن کمک می‌کند، انجام می‌دهیم.»

وقتی از او پرسیده شد که با نبود پشتیبانی استودیوهای اکتیویژن – High Moon و Vicious Visions – چطور کنار آمده‌اند، چنین گفت:

«بدین شکل که همه کارها را خودمان انجام می‌دهیم! ما به همه کارهایی که در حال انجامش هستیم، متعهدیم – Solstice of the Heroes کار ماست، همینطور Moment of Triumph، Shadowkeep، Season of Undying، و سه سیزن دیگر پس از آن. واقعا چیز دیگری برای گفتن باقی نمی‌ماند جز اینکه حالا ما روی پای خودمان هستیم و دستنی چیزی خواهد بود که ما از آن می‌سازیم.»

داگ ضمن صحبت از دسترسی بین پلتفرمی به فایل‌های ذخیره بازی و رایگان شدن آن، اضافه کرد که بانجی قصد دارد منعطف باشد و خود را با ذائقه‌های متغیر بازار تطبیق دهد، حتی اگر بعضی از این تحولات «دردناک» باشد.

«ما هر آنچه را که به نظرمان به نفع جامعه طرفدارانمان باشد، انجام خواهیم داد، در عین حالیکه که به نوآمدگان هم خوشامد می‌گوییم. من بسیار نسبت به این حقیقت حساس هستم که جانمایه یک جامعه در توانایی‌اش در جذب چهره‌های جدید است تا آنرا سرپا نگه دارد.»

استودیوی بانجی پیش از این تایید کرده بود که تا نیمه سپتامبر امسال نسخه جدیدی از «دستنی ۲» را عرضه خواهد کرد که علاوه بر رایگان بودن، تمام محتوای بازی تا امروز را هم در بر خواهد داشت.

