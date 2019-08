فیلم مترو ۲۰۳۳ کماکان در فرآیند تولید است

پیشتر در سال ۲۰۱۲، ساخت فیلمی سینمایی بر اساس رمان «مترو ۲۰۳۳» (Metro 2033) اعلان شد، ولی در سالهای بعد چیز زیادی در مورد آن به گوش نرسید. حالا، گزارش شده است که این پروژه دوباره به راه افتاده، گرچه بسیاری چیزها در مورد آن تغییر کرده است.

طبق گزارش نشریه «ورایتی» (Variety)، شرکت چندرسانه‌ای روسیِ «گازپروم مدیا» (Gazprom Media) فیلمی بر اساس مترو ۲۰۳۳ – اثر دیمیتری گلوخوفسکی (Dmitry Glukhovsky) که در سال ۲۰۱۰ منبع اقتباس یک بازی ویدیویی هم بود – در دست تولید دارد.

طبق گفته ورایتی، پروسه فیلمبرداری از سال دیگر آغاز خواهد شد، و تاریخ اکران فیلم در روسیه اول ژانویه سال ۲۰۲۲ تعیین شده است. هنوز جزییاتی در باب کارگردان، بازیگران، و عرضه جهانی فیلم منتشر نشده است.

«والری فدورویچ» (Valery Fedorovich) از گازپروم مدیا در این باب گفت: «این یک پروژه رویایی است، جاه‌طلبانه‌ترین و بزرگترین فیلمی که تا بحال عرضه کرده‌ایم. ما قصد داریم که رقم بی‌سابقه‌ای در این پروژه سرمایه‌گذاری نماییم .. چه در تولید و چه در تبلیغ این فیلم، هم در روسیه و هم در خارج.»

گلوخوفسکی هم در بیانه خود گفته است که در طول یک دهه گذشته برای تبدیل رمان مترو ۲۰۳۳ به فیلم سینمایی «پیشنهادات مختلفی» دریافت داشته، که تا امروز همه آنها را رد کرده است. او گفت «من هیچ تولید کننده‌ای در روسیه ندیده‌ام که از پس یک [اقتباس سینمایی] خوب از این کتاب برآید. این امر غیرممکن به نظر می‌رسید. ولی حالا من بلاخره با گروهی آشنا شده‌ام که می‌توانم به آنها اعتماد کنم.»

در سال ۲۰۱۲ گزارش شد که کمپانی «مترو گلدوین مایر» (MGM) حق ساخت فیلم مترو ۲۰۳۳ را بدست آورده، ولی حالا به نظر می‌رسدکه این حقوق پس از دست به دست شدن به گازپروم رسیده است. در آن زمان اعلام شده بود که «اسکات فریزر» (Scott Fraizer) – که فیلم «وین دیزل» (Vin Diesel) را به نام xXx: Return of Xander Cage نوشته بود، و همچنین درگیر نوشتن فیلمنامه Gears of War بوده است – فیلمنامه مترو ۲۰۳۳ را خواهد نوشت، ولی به نظر می‌رسد که این هم تغییر کرده باشد.

در بازی مترو ۲۰۳۳، بازی‌کنندگان عمده وقت خود را در تونل‌های زیرزمینی مترو در سفر از ایستگاهی به ایستگاه دیگر می‌گذرانند، گرچه هر از چندی هم برای جستجوی اتمسفر سمی خود را به سطح زمین می‌رسانند.

بازی ویدیویی مترو ۲۰۳۳، با بازی‌های Metro: Last Light در سال ۲۰۱۳، و Metro: Exodus در سال ۲۰۱۹ ادامه پیدا کرد. همه این بازی‌ها – که بازخورد عموما مثبتی هم دریافت داشته‌اند – توسط استودیوی ۴A Games توسعه یافته‌اند.

