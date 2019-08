افتضاح سهمگین بازی «بتلفرانت ۲» (Battlefront II) بر سر مسئله لوت‌باکس‌ها، استودیوی «دایس» (DICE) را ادب کرده است، و این استودیو آن را سیاه‌ترین دوره تاریخ خود می‌شمارد.

هم الکترونیک آرتز و هم دایس درس‌های زیادی از افتضاح لوت‌باکس‌های بتلفرانت گرفته‌اند. پیش از عرضه بتلفرانت ۲ در سال ۲۰۱۷ هم بسیاری وجود لوت‌باکس‌ها و خرده معاملات (Microtransactions) در بازی را پیشبینی می‌کردند؛ چیزی که درست هم از آب درآمد. بازی بخاطر تیغ‌زنی (Overmonetization) و مکانیک‌های «پول بده ببر» (pay-to-win) بسیار در معرض انتقاد قرار گرفت، تا جاییکه حتی توجه واشینگتن هم جلب شد، و بعضی نمایندگان آنرا یک قمارخانه سوء استفاده‌گر آنلاین خواندند.

دایس می‌دانست که خراب کرده است، و حالا «دنیس برنوال» (Dennis Branvall) – کارگردان بخش طراحی استودیو – تایید می‌کند که آن دوره، تاریکترین دوران آنها بوده است. او طی مصاحبه‌ای با نشریه Gameindustry.biz چنین گفته است: «به قول بازی‌کنندگان ما به سنگ سیاه خوردیم، ولی حالا با هر ماهی که می‌گذرد بالاتر می‌رویم.»

گروه دایس بازی بتلفرانت ۲ را از زمان عرضه به شکلی اساسی تغییر داده است. اول از همه خرده معاملات بطور کامل کنار گذاشته شد، گرچه پس از چندی برای فروش موارد تزئینی به بازی بازگشت. الکترونیک آرتز هم در اغلب بازی‌هایش این مسیر را در پیش گرفته است (گرچه «فیفا» (FIFA) هنوز هم مبتنی بر لوت‌باکس‌هاست). همچنین دایس به شکل عمیقی بتلفرانت ۲ را با تعداد زیادی از حالتها، کاراکترها، و نقشه‌های جدید و نیز بالانس کردن موارد مهم، متحول کرده است، که تازه‌ترین موارد آن عبارتست از مجموعه‌ای از روبات‌ها و یک حالت همکاری دو نفره (Co-op) جدید.

برنوال می‌گوید که بتلفرانت ۲ بازگشته است، و به لطف همه این تغییرات، حالا در شرایط خوبی به سر می‌برد، و الکترونیک آرتز و دایس از عملکرد حال حاضر این بازی راضی‌اند.

«ما امسال محتوای بیشتری نسبت به سال اول ارائه خواهیم کرد، که خود نشانی است بر سالم بودن بازی. جامعه بازی هم – خصوصا با اعلامیه بزرگ دیروز – از هر زمانی راضی‌تر است. من گمان می‌کنم که ما می‌بایست یک گام به عقب برمی‌داشتیم، گروه باید کمی بخود میامد، باید پس از یک تعطیلات واقعا سخت، خود را بالا می‌کشیدیم و به سر کار خود بازمی‌گشتیم.»

گذشته از Old Republic، بتلفرانت ۲ تنها بازی بزرگ «جنگ ستارگان» (Star Wars) در بازار است. هدف اصلی اینست اینقدر که بازی را زنده نگه دارند و بازی‌کنندگان را به بازی – و پول دادن – مشغول نگه دارند، تا همه فیلم‌های جنگ ستارگان به خوبی بفروشند؛ پس از آن و با به پایان رسیدن قرارداد الکترونیک آرتز با دیزنی، بازی می‌تواند بازنشسته شود. با این حساب، چندان دور از انصاف نیست اگر بگوییم که بتلفرانت ۲ تنها ساخته شده است به عنوان نوعی اشتراک مداوم که انگیزش و نوستالژی را بواسطه یک بازی آنلاین به پول بدل می‌کند.

اینکه تقصیر لوت‌باکس‌های ابتدایی بتلفرانت ۲ بر گردن دایس است، یا الکترونیک آرتز یا دیزنی، مشخص نیست. ولی به هر حال، دایس تمام تلاش خود را بخرج داد تا یک بازی جذاب و در عین حال درآمدزا بسازد.

آنها خراب کردند، و باید درآمدزایی را کنار می‌گذاشتند تا خود بازی جا بیافتد. برای اینکه یک بازی پویا (Live Game) به کار خود ادامه دهد، قبل از هر چیز باید جذاب باشد (نکته‌ای که «فال‌آوت ۷۶» (Fallout 76) و «انتم» (Anthem) هم کاملا فراموش کردند).

بازی بزرگ بعدی جنگ ستارگان، Jedi: Fallen Order خواهد بود که بازی تکنفره‌ایست که قرار است جاهای خالی بازار جنگ ستارگان را پر کند. پروژه بعدی جنگ ستارگان هم یک رویداد کوچک خواهد بود از استودیوی «ونکور» (Vancouver) الکترونیک آرتز که قرار است در سال ۲۰۲۰ منتشر گردد.

