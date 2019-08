Pax West 2019 | اطلاعات جدیدی از محتوای پایان بازی Borderlands 3 منتشر شد

دیگر زمان زیادی تا انتشار جدیدترین نسخه از سری محبوب Borderlands باقی نمانده است. ساخته‌ی جدید استودیوی گیرباکس (Gearbox) بدون داشتن محتوای مربوط به بخش پایان بازی آن حس و حال همیشگی را نخواهد داشت و به نظر می‌رسد استودیوی سازنده نیز به خوبی از این موضوع آگاه است. این استودیو امروز اطلاعات جدیدی از […]

اولین بخش مربوط به انتهای بازی به Guardian Rank مربوط می‌شود که به شما اجازه می‌دهد میزان قدرت شخصیت خود را با استفاده از کسب امتیاز تجربه (XP) افزایش دهید. این بخش خود به سه زیرشاخه‌ی Enforcer، Survivor و Hunter تقسیم می‌شود. این بخش تنها پس از پایان قسمت داستانی بازی در اختیار شما قرار می‌گیرد و عملکرد آن شباهت زیادی به Badass Rank در نسخه‌ی دوم سری دارد.

اگرچه همانند نسخه‌ی پیش، شما می‌توانید با استفاده از این بخش میزان آسیب، حداکثیر سلامتی و موارد دیگر را افزایش دهید ولی برخلاف Badass Rank، استفاده از تعداد مشخصی Guardian Token در یکی از زیرشاخه‌ها، پاداش جدیدی با عنوان Guardian Reward را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر به اندازه‌ی کافی Tokenهای خود را در بخش Enforcer خرج کنید، توانایی جدیدی با نام Inner Fury برای شما آزاد می‌شود. این توانایی میزان آسیب وارد شده با استفاده از سلاح‌های مختلف در زمانی که در شرایط Fight For Your Life قرار گرفته‌اید را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، با کسب این توانایی‌های جدید، سلاح و پوسته‌های جدیدی نیز در اختیار شما قرار می‌گیرند تا بتوانید پیشرفت خود را به دیگران نشان دهید.

حالت True Vault Hunter نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که در نسخه‌ی سوم سری Borderlands حضور خواهد داشت. این حالت همانند حالت نیو گیم پلاس (New Game Plus) بوده و به شما اجازه می‌دهد با حفظ آیتم‌ها و پیشرفت‌های شخصیت خود، بخش داستانی را در یک درجه‌ی سختی بالاتر تجربه کرده تا بتوانید پاداش‌های بهتری را کسب کنید. در کنار این حالت که در نسخه‌ی پیشین نیز حضور داشت، بازی Borderlands 3 شامل یک حالت جدید با نام Mayhem Mode نیز می‌شود. این حالت جدید شامل سه درجه‌سختی بالاتر می‌شود و میزان زره، خط سلامتی و سپر دشمنان را افزایش می‌دهد. در مقابل، شما پول، تجربه، Eridium و آیتم‌های بیشتر و بهتری دریافت می‌کنید. در زمان تجربه‌ی بازی در این حالت، دشمنان مشخصی در بازی ظاهر می‌شوند که آیتم‌های ویژه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهند. این آیتم‌ها توانایی‌های قابل استفاده‌ی شما یا همان Vault Hunter Action Skill را تقویت می‌کنند.

اگر همه‌ی این موارد برای شما کافی نیست، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. حالت Mayhem به تنهای شامل بخش‌ها و حالت‌های مختلفی می‌شود. برای مثال، در درجه‌ی سختی Mayhem 1، ویژگی Savage میزان آسیب دشمنان را به شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، حالت You’re a Wizard میزان آسیب گلوله‌های شما را کاهش داده ولی میزان آسیب‌ از جنس المان‌های مختلف (Elemental Damage) را افزایش می‌دهد. درجه‌سختی‌های Mayhem 2 و ۳ نیز ویژگی‌ها و حالت‌های مخصوص به خود را خواهند داشت. البته باید این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر بخش داستانی را مجددا در حالت True Vault Hunter Mode آغاز کنید، تا زمان پایان بخش داستانی در این حالت، امکان دسترسی به بخش Mayhem را نخواهید داشت.

علاوه بر موارد یاد شده، تیم سازنده بخش جدید Proving Grounds را نیز در جریان مراسم Gamescom معرفی کرده بود که محتوا و فعالیت‌های جالبی را در اختیار شما قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد استودیوی گیرباکس مصمم است تا نسخه‌ی سوم را به یک تجربه‌ی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز برای همه‌ی هواداران سری و بازی‌بازان جدید تبدیل کند.

بازی Borderlands 3 در تاریخ جمعه ۲۲ شهریور ماه سال جاری (۱۳ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. اگر قصد خرید نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی را دارید، می‌توانید سخت‌افزار مورد نیاز برای اجرای این عنوان را از طریق این لینک بررسی کنید.

منبع متن: gamefa