«جان کارمک» (John Carmack)، طراح مشهور بازی و یکی از پایه گذاران استودیوی «ایدسافتور» (idSoftware) – سازنده بازی‌های کلاسیک «دووم» (Doom) و «ولفنشتاین» (Wolfenstein) – که در فیسبوک روی پلتفرم واقعیت مجازی «آکیولس» (Oculus) کار می‌کند، در پادکست «جو روگان» (Joe Rogan) حضور پیدا کرد و چیزهای زیادی برای گفتن داشت. یکی از موضوعاتی که در این پادکست مطرح شد نظرات کارمک بود در مورد شرایط جاری بازی‌ها. او گفت که بطور عمومی خوشبین است، گرچه تردیدهایی هم دارد.

کارمک در این پادکست اشاره کرد که در گذشته بازی‌هایی بودند که «حال و هوای خاص» خود را داشتند، و این شاید به این دلیل بود که آنها تحت فرآیند بررسی دقیقی که در مورد بازی‌های مدرن اعمال می‌گردد، قرار نمی‌گرفتند. در واقع او گفت که بعضی بازی‌های مدرن «تا سرحد مرگ تحت بررسی» قرار می‌گیرند.

این شاید به این دلیل باشد که ساخت بازی‌ها بسیار پرهزینه شده است. او گفت که بسیاری از بازی‌های AAA بودجه‌هایی دارند که گاه به «صدها میلیون دلار» می‌رسد، و در این شرایط ناشرین این بازی‌ها نهایت تمرکز خود را روی بررسی آنها می‌گذارند تا مطمئن شوند این این بازی‌ها با ذائقه اکثریت مخاطبان همخوان باشد، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند.

کارمک در فرازی از این مصاحبه چنین گفت:

«یکی از چیزهای جالبی که در هنگام طراحی بازی‌های امروزی در تقابل با بازی‌های قدیمی می‌بینم، اینست که تعداد زیادی از افراد در دام نوستالژی می‌افتند و می‌گویند که «خب، بازی‌ای که من با آن بزرگ شدم، بهترین بازی همه دوران بود.» من سعی می‌کنم که نسبت به وضعیت امروزی امور خوشبین‌تر باشم.»

«حجم زحمتی که برای بازی‌های مدرن خرج می‌شود عجیب و غریب است؛ جزییات و کیفیتی که در سطوح مختلف وجود دارد. بازی‌ها امروزه چنان هزینه سنگینی برای ساخت دارند – گاه صدها میلیون دلار – که مجبورند محافظه‌کار باشند. باید حواسشان را جمع کنند که آنچه می‌سازند جذابیتی وسیع و همه‌گیر داشته باشد. و من گمان می‌کنم برتری بازی‌های قدیمی‌تر «حال و هوای خاصی» بود که آنها می‌توانستند داشته باشند؛ آنها تا سر حد مرگ تحت بررسی قرار نمی‌گرفتند چنانکه بازی‌های مدرن قرار می‌گیرند.»

کارمک در حال حاضر رئیس بخش تکنولوژی آکیولس است. آخرین محصول این شرکت «آکیولوس کوئست» (Oculus Quest) بوده است که یک هدست واقعیت مجازی است که به کامپیوتر نیازی ندارد.

