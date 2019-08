نقدها و نمرات The Dark Pictures: Man of Medan منتشر شدند؛ دنیای بدون ترس

The Dark Pictures یک مجموعه‌ی سینماتیک و ترسناک می‌باشد و به گونه‌ای طراحی شده است تا تجربه‌ای جدید از وحشت را ارائه دهد. تیم توسعه‌دهنده‌ی این بازی، استودیوی Supermassive Games می‌باشد که پیش از این در نسل هشتم، Until Dawn را به صورت انحصاری برای PS4 ساخته بودند. اولین بازی در این مجموعه Man of Medan نام دارد. در Man of Medan، چهار جوان آمریکایی به سفری تفریحی با قایق می‌روند تا منطقه‌ای که شایعه شده است بقایا و لاشه‌ی یک کشتی که مربوط به جنگ جهانی دوم می‌باشد را در خود جای داده، پیدا کنند. اما هنگامی که روز به پایان می‌رسد و یک طوفان به پا می‌شود، این سفر تفریحی تبدیل به یک ماجراجویی شیطانی و خبیث می‌گردد.

حال نقدها و نمرات The Dark Pictures: Man of Medan منتشر شدند که می‌توانید آن‌ها را در پردیس‌گیم مطالعه کنید.

Daily Star 100

"The Dark pictures: Man of Medan عنوانی است که باید توسط دوستداران بازی‌های ترسناک و کسانی که علاقه به داستانگویی‌های فوق‌العاده در صنعت گیم دارند، تجربه شود."

the Xbox Hub 90

"Man of Medan یکی از عناوینی است که باید تجربه شود و من بی‌صبرانه منتظر دنباله‌ی بعدی مجموعه‌ی The Dark Pictures می‌باشم."

Mondo Xbox 85 "استودیوی Supermassive Games با خلق اتمسفری فوق‌العاده و شاخه‌های داستانی متعدد که بر پایه‌ی تصمیمات بازیکنان شکل می‌گیرند، یک ماجراجویی ترسناک گیرا و خیره‌کننده را ارائه داده است. ما دوست داشتیم تا بازی ابزار بیشتری برای اکتشاف شاخه‌های داستانی مانند یک نقشه از انتخاب‌ها یا قابلیت رد کردن کات‌سین‌هایی که پیش از این دیده بودیم را داشت، اما قطعا شروعی عالی برای این سری بازی ترسناک به شمار می‌رود."

80 Gamespew

"ساختن یک بازی در ژانر وحشت کار بسیار دشواری است، اما Man of Medan ثابت می‌کند که Supermassive Games واقعا استاد ترس در صنعت بازی‌های ویدئویی می‌باشد. من بسیار هیجان‌زده هستم تا ببینم که اپیزودهای باقی‌مانده‌ی the Dark Pictures چه چیزی برای ارائه دارند."





True Gaming 70

"Man of Medan رعب‌انگیزترین یا جالب‌ترین داستان ترسناک را ندارد، اما کشف سناریوهای جایگزین و متفاوت برای زنده نگه‌داشتن تمام شخصیت‌ها و عنصر کوآپ، به تجربه‌ی این سری بازی با پتانسیل اینکه در قسمت‌های آینده چیز بهتری ارائه شود، اعتبار می‌بخشد.

Gameinformer 70 "Man of Medan موفقیتی که Until Dawn بود، نیست و از نظر داستانگویی و تعامل بازیکن یک گام رو به عقب به حساب می‌آید. با این وجود اما تجربه‌ای ترسناک است که باعث شد تا من جیغ زده، لبخند بزنم و بازی را برای بار و دوم سوم تجربه کنم تا ببینم می‌توانم همه‌ی شخصیت‌ها را زنده‌ نگه دارم یا خیر." IGN 70

"Man of Medan به اندازه‌ی Until Dawn جذاب نیست، اما یک ماجراجویی ترسناک دلهره‌آور را با عواقبی که مستقیما به تصمیمات من مربوط می‌شوند، ارائه می‌دهد. اگر بتوانید شروع آهسته‌ی Man of Medan را تحمل کرده و آن را به پایان برسانید، تجربه‌ی بازی از طریق co op به دلیل اینکه هر دوی شما تعداد زیادی از مسیرهای داستانگویی را کشف می‌کنید، به شدت لذت‌بخش است."

Stevivor 65

"در حالیکه داستان در حد انتظارات نبود، عملکرد بازیگران شگفت‌انگیز بوده و Man of Medan سهم خود در به تصویر کشیدن ایده‌ی The Dark Pictures را به درستی ادا می‌کند."

Gaming Trend 45

"یک بازی عالی که از مشکلات تکنیکی متعدد رنج می‌برد. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan وعده‌ی یک تجربه‌ی فوق‌العاده در ادامه‌ی مسیر Until Dawn را می‌دهد، اما تجربه‌ی بازی بر روی کنسو‌های استاندارد دشوار است. بیشتر محتویات بازی به دلیل همین مشکلات فنی، غیر قابل دسترسی خواهند بود. اگر شما کنسول‌های میان نسلی را دارید، بهتر است به سراغ تجربه‌ی Man of Medan بروید، اما تجربه‌ی بازی بر روی کنسول‌های پایه بدون آپدیتی که مشکلات را رفع کند، به شدت سخت و دشوار است."





45 Jeuxvideo.com

"Man of Medan از کیفیت نویسندگی خیلی معمولی و مشکلات فنی متعدد رنج می‌برد."





Xbox Achievements 40

"Man of Medan بسیار کند آغاز می‌شود و حتی هنگام شروع، داستان و اجرای بازیگران بیشتر خنده‌دار است تا ترسناک. بهترین نوع ترس، مواردی هستند که واقع شما را اذیت کرده و حس ترس را به شما القا کنند، اما متاسفانه، چنین ترسی در بازی دیده نمی‌شود."

میانگین نمرات بازی بر روی وبسایت متاکریتیک بر اساس 11 نقد: 69

میانگین نمرات بازی بر روی وبسایت Opencritic بر اساس 86 نقد: 71









منبع متن: pardisgame