شما به زودی می‌توانید ساعت‌ها اعصاب‌خردی خود را روی کله زرافه‌ها و کف دست جن‌ها، زنده کنید. در روز ۲۹ اکتبر امسال، اقتباس ۱۶ بیتی از انیمیشن‌های کلاسیک «علاءالدین» (Aladdin) و «شیر شاه» (Lion King)، تحت یک نسخه کلکسیونی دوتایی، به ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ، و کامپیوترهای شخصی خواهد آمد.

استودیوی «دیجیتال اکلیپس» (Digital Eclipse) خصوصیات جدیدی هم برای بهبود این بازی‌ها اضافه کرده است، از جمله امکان ذخیره بازی، بازگردادن بازی (Rewind)، انتخاب مرحله، گزینه ساده سازی بازی برای کودکان – و بزرگترهای بی‌اعصاب – و همچنین ابزار تماشای بازی که به شما اجازه می‌دهد اجرای کامل بازی را ببینید و از هر جایی که دوست داشتید به آن وارد شوید.

علاوه بر آن گرافیک این بازی‌ها هم برای کنسول‌های مختلف بهبود یافته است، به همراه تعدادی فیلتر تصویری و شخصی‌سازی کنترل‌ها. بازی‌کنندگان می‌توانند بین تعداد زیادی از نسخه‌های متفاوت بازی‌ها از پلتفرم‌های مختلف دست به انتخاب بزنند، از جمله، «سگا جنسیس» (Sega Genesis)، «گیم بوی» (Game Boy)، و «سوپر گیم بوی» (Super Game Boy) برای هر دو بازی، و نیز «سوپر نینتندو» (SNES) برای بازی شیر شاه.

برای جلب نظر کلکسیونرها، محتوای جذابی از تاریخچه هر بازی وجود دارد. علاوه بر پایان اصلی، یک صحنه پایانی متفاوت هم از بازی علاءالدین وجود دارد که از سال ۱۹۹۳ بطور عمومی عرضه نشده بود. موزه‌ای در داخل بازی وجود دارد که می‌توان بدان رجوع کرد، به همراه پشت صحنه‌هایی از مصاحبه‌ها، یک گالری، و یک پخش کننده موسیقی.

این بازی‌ها همین حالا هم روی GoG در دسترس است، ولی با وجود این خصوصیات جدید و بعضی پشت صحنه‌ها، می‌توان فهمید که چرا یک کلکسیونر ممکن است به این عرضه جدید علاقه نشان دهد. علاوه بر آن، اینها هنوز هم بازی‌ها کارتونی جذابی هستند که می‌توانند توجه والدینی را که به دنبال بازی‌های می‌گردند که روی سوییچ کودکانشان نصب کنند، به خود جلب کند.

در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر این بازسازی را ببینید.

