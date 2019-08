شرکت بازی‌سازی سگا رسما از جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های یاکوزا (Yakuza) رونمایی کرده است. شماره‌ی هفتم مجموعه بازی‌های یاکوزا به اسم Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness معرفی شده و قرار است زمستان امسال به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. سگا خبر داده که نسخه‌ی انگلیسی بازی Yakuza: Like a Dragon نام‌گذاری شده است.

یاکوزا ۷ در حالی رونمایی می‌شود که قصه‌ی شخصیت اصلی این مجموعه بازی‌ها یعنی Kazuma Kiryu در شماره‌ی ششم این بازی‌ها به پایان رسید. یاکوزا ۷ قرار است نه تنها داستان و شخصیت‌های کاملا تازه‌ای داشته باشد، بلکه حتی از نظر دنیا و روند بازی هم کاملا با قسمت‌های قبلی یاکوزا فرق کند.

در واقع یاکوزا ۷ شروعی کاملا دوباره برای این مجموعه بازی‌ها معرفی می‌شود؛ طوری که سگا خبر داده که بیرون از ژاپن، این بازی را با اسم یاکوزا ۷ عرضه نخواهند کرد. اسم اصلی و ژاپنی بازی در واقع Ryu Ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue است، ولی نسخه‌ی انگلیسی بازی با اسم Yakuza: Like a Dragon عرضه خواهد شد. عبارت «مثل یک اژدها» یا همان Like a Dragon که در عنوان نسخه‌ی انگلیسی بازی انتخاب شده، در واقع ترجمه‌ی عبارت Ryu Ga Gotoku است و به همان شروع دوباره‌ی این مجموعه اشاره دارد.

بازی Yakuza: Like a Dragon قصه‌ی شخصیت جدیدی به اسم «ایچیبان کاسوگا» (Ichiban Kasuga) را تعریف می‌کند و برای اولین بار هم شهر دیگری به غیر از کاموروچو را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد. شهر بازی محله‌ای به اسم «ایسه‌زاکی ایجینچو» (Isezaki Ichinjo) است که در یوکوهاما قرار دارد. حتی روند بازی هم در مقایسه با یاکوزاهای قبلی فرق کرده است.

سگا کمی از قصه‌ی بازی توضیح داده است:

ایچیبان کاسوگا عضوی از خانواده‌ی یاکوزایی آراکاوا است. رییس ایچیبان از او می‌خواهد که جرایم یکی از افراد بالارده‌ی خانواده را گردن بگیرد و جای او به زندان برود. ایچیبان هم در راستای احترام به خانواده و رییس خود، این خواسته را قبول می‌کند و ۱۸ سال بعد زندگی خود را در زندان می‌گذراند. او سال ۲۰۱۹ از زندان آزاد می‌شود و در حالی که انتظار دارد خانواده‌ی آراکاوا به خوبی از او استقبال کنند، هیچ کس را دور و اطراف خود نمی‌بیند. ایچیبان به محله‌ی کاموروچو در توکیو می‌رود تا سراغ افراد خانواده را بگیرد، ولی متوجه می‌شود که نه تنها چیزی از خانواده‌ی قبلی او باقی نمانده، بلکه رییس‌اش با همکاری یک خانواده‌ی یاکوزا دیگر، کنترل کاموروچو را به دست گرفته‌اند.

ایچیبان رییس سابق خود را پیدا می‌کند، ولی وقتی با او روبرو می‌شود، رییس او با یک تیر از ایچیبان استقبال می‌کند. ایچیبان نمی‌داند چه اتفاقی رخ داده، ولی با یک زخم درمان شده در خرابه‌های یک شهر چشم باز می‌کند و متوجه می‌شود که در یوکوهاما قرار دارد.

قصه‌ی بازی، تلاش ایچیبان را برای دوباره بلند شدن و انتقام به تصویر می‌کشد. ایچیبان به عنوان شخصیت جدید مجموعه‌ی یاکوزا انتخاب شده و مطمئنا باید انتظار داشته باشیم تا او را در بازی‌های آینده‌ی این مجموعه و دنباله‌های بازی Yakuza: Like a Dragon دوباره ببینیم.

شهر جدید بازی یعنی ایجینچو در یوکوهاما هم محیط اصلی بازی است. طبق گفته‌ی سازندگان بازی، این شهر سه برابر کاموروچو وسعت دارد و مجموعه‌ای از شخصیت‌های جدید و محیط‌های کاملا تازه را در خود جای داده است.

برخلاف قسمت‌های قبلی یاکوزا، ایچیبان به همراه دوستانش قصه را پیش می‌برد؛ طوری که دوستان او نه تنها بخشی از داستان، بلکه حتی بخشی مهم از روند بازی هستند.

سیستم مبارزه‌ی بازی کاملا فرق کرده است. برخلاف تمام شماره‌های مجموعه‌ی یاکوزا (و حتی بازی‌های فرعی مثل Judgement)، این بار با یک سیستم مبارزه‌ی نوبتی طرف هستیم. ایچیبان به همراه گروه خود، در مبارزاتی نوبتی شرکت می‌کند و بازی‌کننده هم دقیقا مثل دیگر نقش‌آفرینی‌های نوبتی ژاپنی، از لیست فرمان‌ها حملات و ضربات مختلف یا آیتم‌ها را انتخاب و از آن‌ها استفاده می‌کند.

این تغییر در روند باعث شده تا با یک سیستم مبارزه‌ی بسیار عمیق‌تر طرف باشیم. ایچیبان و همراهان او می‌توانند مجموعه‌ی بزرگی از حرکات مختلف را در مبارزات به خدمت گیرند و برای مثال به حمله کردن یا دفاع کردن یا پشتیبانی از دیگر شخصیت‌ها بپردازند.

بازی تازه رونمایی شده است و هنوز چیز زیادی نه از دنیای آن و نه از سیستم مبارزه‌اش می‌دانیم. با این حال، تهیه کننده‌ی بازی در توییتر کمی از سیستم مبارزه‌ی جدیدشان توضیح داده و درباره‌ی آن صحبت کرده است.

«ماسایوشی یوکویاما» درباره‌ی تغییر بزرگ مبارزات اکشن بازی به مبارزات نوبتی، نوشته است:

«رسانه‌ها به زودی مقالات مختلفی درباره‌ی سیستم مبارزه‌ی بازی منتشر خواهند کرد، ولی من کمی اینجا هم توضیح خواهم داد. سیستم مبارزه‌ی جدید بازی که Live Command RPG Battle نام گرفته، بدین معناست که مبارزات همیشه در جریان هستند و شما در این میان فرمان‌هایی می‌دهید که اجرا می‌شوند. در یک نقش‌آفرینی معمولی، افراد گروه شما و دشمنان ثابت هستند و در صورتی حرکت می‌کنند که شما به آن‌ها فرمان بدهید و مثلا به آن‌ها بگویید حمله کنند. ولی مبارزات Yakuza: Like a Dragon فرق می‌کند.

اگر بخواهم مشخصا بگوییم، این سیستم مبارزه طوری طراحی شده که شخصیت‌ها همگی همزمان حرکت می‌کنند و در یک شهر که زنده و در حرکت است زنده مشغول به مبارزه می‌شوند.

به غیر از چند غولآخر، وقتی به یک دشمن برخورد می‌کنید، مبارزه از همانجایی که ایستاده بودید شروع می‌شود. در واقع با توجه به اینکه چگونه وارد مبارزه شده‌اید و موقعیت شما در مبارزه فرق می‌کند. این موضوع هم می‌تواند به کمک شما بیاید و هم می‌تواند به ضررتان باشد، چون مثلا برخی از دشمنان مخفی شده‌اند و شما را غافلگیر می‌کنند.

وقتی وارد مبارزه می‌شود، دشمنان، افراد گروه شما و حتی شهر به حرکت خود ادامه می‌دهد. هیچ چیز متوقف نمی‌شود. شخصیت‌ها رو به دشمنان می‌کنند و فاصله‌ی خودشان از آن‌ها حفظ می‌کنند. طبیعتا چون در شهر مشغول مبارزه هستید، اگر شخصیت‌ها به چیزی برخورد کنند، مثل یک تابلو یا یک دوچرخه، به زمین می‌افتند. همه چیز به کمک فیزیک خوب موتور پایه‌ی دراگون انجین حرکت می‌کند و چیزهایی که محیط هستند، مثل دوچرخه‌ها، مثل قسمت‌های قبلی که اکشن بودند در مبارزات قابل استفاده هستند.

ترتیب نوبت‌ها با توجه به پارامترهای مختلفی مثل قدرت هر شخصیت تعیین می‌شود، ولی هر بار هم که وارد مبارزه می‌شوید، نتیجه‌ی یکسانی نمی‌گیرید. مثلا در موقعیت‌هایی که مستقیما به سمت یک دشمن می‌دوید و به آن‌ها حمله می‌کنید، شانس زیادی وجود دارد تا دشمن دیگری به سمت شما جهش کند و جلوی حمله‌تان را بگیرد.

موقعیت می‌تواند با توجه به فاصله‌ی شما از دشمنی که به او حمله می‌کنید، و هم‌چنین آیتم‌هایی که دور شما در شهر وجود دارند، فرق کند. اگر یک دوچرخه یا چیز دیگری کنار شما بود، می‌توانید به آن لگد بزنید و آن را به سمت دشمن پرتاب کنید یا آن را بلند و از آن استفاده کنید. البته این حرکات بسته به کلاس شخصیت‌ها و قدرت‌های‌شان فرق خواهند کرد.

یک حالت اتوماتیک هم قرار داده شده است تا افرادی که می‌خواهند هیچ نگرانی‌ای داشته باشند از آن استفاده کنند. این حالت به صورت خودکار با توجه به کلاس و قابلیت‌های یک شخصیت، حرکات او را انتخاب می‌کند. البته همه چیز قرار نیست همیشه طبق انتظار پیش برود.

به کمک قابلیت‌های فیزیک موتور دراگون انجین که در بازی‌های قبلی توسعه داده‌ایم، هیچ دو مبارزه‌ای مثل هم نخواهد بود. دشمنان قوی‌تر، باهوش‌تر هم هستند و اگر احساس خطر کردید، انتخاب‌های مختلفی مقابل‌تان وجود خواهد داشت؛ مثلا می‌توانید پشت دیگر شخصیت‌ها پناه بگیرید.»

حدود دو هفته تا آغاز نمایشگاه بازی توکیو زمان باقی است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا شرکت سگا و استودیوی بازی‌سازی Ryu Ga Gotoku Studio در این نمایشگاه بازی را به تصویر بکشند.

بازی Yakuza: Like a Dragon قرار است در روز ۱۶ ژانویه سال ۲۰۲۰ به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ و در ژاپن عرضه شود. تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی مشخص نشده است.

می‌توانید در ادامه اولین تریلر بازی Yakuza: Like a Dragon و تعدادی تصویر از آن را ببینید.

