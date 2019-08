با توجه به حجم اقتباسی که استودیوی «سی‌دی پراجکت» (CD Projekt Red) از مضامین بازی نقش آفرینی رومیزی «سایبرپانک ۲۰۲۰» داشته است، طبیعی است که بخواهد در برخورد با هویت جنسی موضع بسیار قابل انعطافی اتخاذ نماید. البته که ما هنوز تصور کاملی از بازی نداریم، ولی سی‌دی پراجکت پس از مراسم «گیمزکام» (Gamescom) بخش قابل توجهی از حدسیات را تایید.

«مارتی یونکرز» (Marthe Jonkers) – از طراحان قدیمی استودیو – در مصاحبه‌ای با نشریه «مترو گیم سنترال» (Metro Game Central) گفت که این استودیو تلاش دارد که سایبرپانک ۲۰۷۷ را چنان بسازد که همه گروههای جنسیتی را در بر گیرد، و با وجود همه مشکلات، آنها به این هدف نزدیک شده‌اند. بخشی از این تلاش هم عبارتست از حذف کلی گزینه انتخاب جنسیت. او به مترو گفت:

«برای مثال، حالا منوی ساخت کاراکتر ما در قیاس با دموی قبلی گزینه‌های بیشتری به شما می‌دهد. مثلا شما دیگر جنسیت خود را انتخاب نمی‌کنید. شما دیگر تعیین نمی‌کنید که «من می‌خواهم یک کاراکتر زن باشم یا مرد»، بلکه یک نوع بدن را انتخاب می‌کنید. ما می‌خواهیم که شما در ساخت هر نوع کاراکتری که مد نظرتان باشد، آزاد باشید. بنابراین شما نوع بدن خود را انتخاب می‌کنید، و ما دو نوع صدا خواهیم داشت، یکی مردانه و دیگری زنانه. شما می‌توانید همه اینها را با هم بیامیزید، و به هر شکلی که صلاح می‌دانید آنها را سرهم کنید.»

سی‌دی پراجکت در گذشته در مورد ساخت جهانی دیستوپیایی صحبت کرده بود که ابرشرکت‌ها همه چیز را جنسیت‌زده کرده‌اند، و اینکه جهان بازی پر است از مردم دگرباش. اقلیتی اینقدر بزرگ که توجه برند‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی را جلب نماید.Kaisa Redesuik – آفریننده پوستر Mix It Up که سر و صدای زیادی به پا کرد – هنگام صحبت از هدف اضافه کردن این تبلیغ خاص به بازی جهت نمایش وجه منفی ابرجنسیت‌زدگی، به نشریه «پلیگان» (Polygin) چنین گفت:

«در سال ۲۰۷۷ – خصوصا با مقدار دستکاری‌های جسمی زیادی که در دسترس قرار دارد – مردم بدن خود را هر جوریکه دوست داشته باشند، می‌سازند.»

این قضیه همچنین با سیستم انعطاف‌پذیر مهارت‌ها در سایبرپانک ۲۰۷۷ – که بازی‌کنندگان به سادگی می‌توانند بین کلاسهای مختلف رفت و آمد نمایند – همخوانی دارد. اینکه همه اینها با از دست رفتن «انسانیت» – که سی‌دی پراجکت طی مصاحبه‌های مختلف تاکید زیادی روی آن داشته است – چقدر همخوانی خواهد داشت، هنوز مشخص نیست، ولی تا آوریل ۲۰۲۰ هم زمان زیادی باقی مانده است.

در این اثنا، صبح شنبه هم قرار است که ۱۵ دقیقه از گیم‌پلی سایبرپانک ۲۰۷۷ بطور زنده از کانال رسمی سی‌دی پراجکت در توییچ پخش شود.

