استودیوی «کوانتیک دریم» را با ساخت بازی‌های ماجراجویی و داستان‌محوری مثل Heavy Rain و Detroit: Become Human می‌شناسیم. با اینکه اکثر بازی‌های استودیو از لحاظ داستان و روایت در نوع خود بهترین هستند، اما خیلی از افراد باور دارند که کوانتیک دریم باید سراغ سبک‌های جدیدی برود و روند تازه‌ای در پیش بگیرد. خبر خوب این است که این استودیو به‌تازگی در نمایشگاه گیمزکام اعلام کرده که می‌خواهد سراغ ساخت و توسعه بازی‌های جدید و متفاوتی برود.

مدیرعامل کوانتیک دریمز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد آن‌ها برای ساخت بازی بعدی خود به دنبال یک سبک جدید و متفاوت هستند: «بدون اینکه چیزی را لو بدم می‌توانم بگویم انتظار دیدن بازی‌های جدید و متفاوتی از سوی کوانتیک دریم را داشته باشید. با این حال، ما قطعا به ساخت بازی‌هایی که با آن‌ها شناخته می‌شویم، ادامه خواهیم داد.»

مدیرعامل استودیو در ادامه مصاحبه خود گفت احتمال دارد روزی بازی‌هایی مثل Heavy Rain و Beyond را روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس ببینیم. این استودیو مدتی قبل بهترین و مهم‌ترین آثار خود را از طریق فروشگاه اپیک گیمز برای پلتفرم کامپیوتر منتشر کرده بود. بنابراین، عرضه همان بازی‌ها روی ایکس‌باکس چندان بعید نیست.

این استودیو اخیرا اعلام کرده بود که دیگر نمی‌خواهد بازی انحصاری بسازد و قصد دارد بازی‌های آینده خود را برای تمامی پلتفرم‌ها منتشر کنند.

منبع متن: digikala