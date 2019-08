پروژه تبدیل بازی‌های سونی به فیلم‌های سینمایی درگیر روند پیچیده و عجیب و غریبی شده است. سونی به‌تازگی اعلام کرد که مجموعه «پلی‌استیشن پروداکشن» اکنون به تیم تولید فیلم «آنچارتد» اضافه شده و کارگردان فیلم هم تصمیم گرفته تا آن‌ها را رها کند.

به گزارش ددلاین، در حال حاضر پلی‌استیشن پروداکشن با همکاری «چارلز روون»، «آوی آراد» و «الکس گارتنر» مشغول ساخت فیلم هستند؛ هر سه این افراد، چند سالی است که روی این پروژه کار می‌کنند.

در کنار اعلام این خبر، مطلع شدیم که فیلم آنچارتد برای چندمین بار کارگردان خود را از دست داده است و از این پس «دن ترچنبرگ» هیچ نقشی در ساخت فیلم ندارد؛ او تقریبا هشت ماه پیش به عنوان پنجمین کارگردان فیلم آنچارتد انتخاب شد.

منابع ددلاین گزارش داده‌اند سونی می‌خواهد تا پایان تابستان یک کارگردان جدید برای فیلم انتخاب کند. مراحل تولید فیلم آنچارتد از اوایل سال آینده میلادی آغاز می‌شود و خود فیلم هم در دسامبر سال ۲۰۲۰ روی پرده‌ سینماها می‌رود. گفتنی است که «تام هالند» همچنان در فیلم ایفای نقش می‌کند.

دقیقا نمی‌دانیم که پیوستن پلی‌استیشن پروداکشن به این پروژه از کجا سرچشمه می‌گیرد. این مجموعه در ماه می امسال کار خود را با هدف ساخت اقتباس‌های تلویزیونی و سینمایی از بازی‌های سونی کار خود را آغاز کرد.

The post فیلم آنچارتد کارگردان خود را از دست داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala