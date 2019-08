بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 500 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 502: این اپیزود با Battlefield V آغاز می‌شود، جایی که یکی از یارانمان از سوی آسمان برای کمک به ما بر روی زمین فرود می‌آید. در Life is Strange 2 داداش کوچیکمان یعنی دنیل از ما می‌خواهد که یک نقاشی با حضور او برایش بکشیم، فقط یه مشکلی این وسط هست؛ آن هم اینکه که دنیل غیب شده و فقط صدایش در محیط می‌پیچد. یکی از لیدی‌های Skyrim به جای تکیه دادن به صندلی‌اش، بر روی هوا نشسته است. در Black Ops 4 یکی از بازیکنان با یک عدد چاقو، تمام اعضای تیم حریف را تار و مار می‌کند. در Remnant From the Ashes وسط دعوا بدجور رفیقمون رو می‌زنند. یک زد و خورد خبابونی، آن هم با اسلحه و ماشین! در GTA V می‌بینیم. هنگام بلند کردن یک گرگ سیاه و قرار دادن او بر روی اسب در Red Dead Redemption 2 یک چیزی با واقعیت جور درنمی‌آید. در دومین کلیپ مربوط به ساخته‌ی راک‌استار، اسب جناب آرتور مورگان در سکانسی سینماتیک در بالای یک درخت دست و پا می‌زند. رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege که با پرتاب یک C4 دخل دو تن از اعضای تیم حریف را می‌آوریم. یکی از سریع‌ترین Aceهای(کشتن تمام اعضای تیم حریف توسط یک نفر) انجام شده در این عنوان شوتر اول شخص هم برای این قسمت ارسال شده است. یه عده هم جوگیر شده و فنون WWE یا همان کشتی‌کج خودمان را در بازی پیاده‌سازی می‌کنند. پای ثابت جدیدمون یعنی Mordhau را در ادامه داریم. در اولین پارت، به صورت حرفه‌ای دو تن از دشمنان را از لبه‌ی سکو به پایین پرتاب می‌کنیم. پرونده‌ی این قسمت با عنوان اول شخص Mordhau بسته می‌شود، جایی که برای یکی از بازیکنان مراسم ختم باشکوهی برگزار می‌گردد.

اپیزود 503: این قسمت با بازی انحصاری برند پلی‌استیشن Shadow of the Colossus شروع می‌شود، جایی که جناب واندا در حالی که سرش بر روی زمین است، یکی دو متری پرواز می‌کند. از پلی‌استیشن گفتیم، نوبت اکس‌باکس می‌باشد و بازی انحصاری معروفش Halo که یک شلیک زمان‌بندی شده را تماشا کنیم. در Days Gone یکی از سربازان در حال تمرین و زدن شنای سوئدی می‌باشد که دیکن با موتور روی دوشش سوار می‌شود تا سختی بیشتری به این سرباز بدبخت متحمل شود. دو سه عدد جاخالی دقیق و در نهایت کسب پیروزی در Soul Calibur 6 کلیپ بعدی این اپیزود می‌باشد. مدتی می‌شود که خبری از عبور از موانع سخت نبود که یکی از بازیکنان GTA Online زحمت این کار را کشید. یه راه جالب هم برای کشتن زمان و سرگرمی در ساخته‌ی راک‌استار کشف شد. در حالت Gunfight بازی Call of Duty: Modern Warfare و در حالی که داشتیم راهی آن دنیا می‌شدیم، اسلحه‌ی مان را در چشم حریف فرو کرده و یکجورایی کامبک زدیم. در دومین کلیپ مربوط به ساخته‌ی Infinity Ward با دو هدشات دیدنی، خیلی سریع راند را برنده می‌شویم. اپیزود 503 با کلیپی از the Evil Within 2 به پایان می‌رسد، جایی که شخصیت اصلی "سباستین کاستیانوس" نمی‌تواند جواب تماس دریافتی را بدهد و دچار پدیده‌ی باگ‌گرفتگی شده است.

منبع متن: pardisgame