سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا»همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ موسیقی‌های […]

سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا»همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب Silent Hill 2 رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

بدون شک وقتی قرار باشد از عنین سبک وحشت صحبت کنیم، گزینه‌های زیادی به ذهنمان خطور می‌کند از سری Resident Evil و مجموعه های قدیمی آن گرفته تا عناوینی به مانند Outlast و Evil Within. در این میان نمونه‌های مشابهی سعی داشتند تا جا پای بزرگان این سبک بگذارند که بسیاری از آن‌ها تا حدودی موفق عملکرده و البته بسیاری دیگر نیز در این امر شکست خورده‌اند.

اما در میان بزرگان سبک وحشت نامی وجود دارد که به راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد. از مجموعه‌ی Silent Hill صحبت می‌کنیم که بدون شک نسخه‌دوم ان با نام Silent Hill 2 را می‌توان یک شاهکار و یک تجربه‌ی کاملا متفاوت به شمار آورد. بر همین اساس و بنا به درخواست شما، تصمیم گرففتیم تا این هفته به سراغ موسیقی‌های شاهکار آکیرا یامائوکا برویم. موسیقی‌هایی که با فضای ترسناک، پر استرس و داستان حزن انگیز بازی کاملا هم خوانی دارند؛ مجموعه‌ای از زیباترین و احساسی ترین قطعات که در هر لحظه احساسات شما را بر می‌انگیزند.

شما می‌توانید فهرست موسیقی‌های متن بازی Silent Hill 2 را در قسمت پایین مشاهده و در ادامه با دو کیفیت متفاوت دریافت کنید:

Theme Of Laura

White Noiz

Forest

A World Of Madness

Ordinary Vanity

Promise (Reprise)

Ashes And Ghost

Null Moon

Heaven’s Night

Alone In The Town

The Darkness That Lurks In Our Mind

Angel’s Thanatos

The Day Of Night

Block Mind

Magdalene

Fermata In Mistic Air

Prisonic Fairytale

Love Psalm

Silent Heaven

Noone Love You

The Reverse Will

Laura Plays The Piano

Terror In The Depths Of The Fog

True

Betrayal

Black Fairy

Theme Of Laura (Reprise)

Overdose Delusion

Pianissimo Epilogue

Promise

دانلود با کیفیت FLAC 16-bit

دانلود با کیفیت ۳۲۰

منبع متن: gamefa