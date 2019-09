اگر بخواهیم صادقانه در مورد دنیای بازی‌های ویدئویی امروزه صحبت کنیم، باید حتماً یک بخش عظیمی از آن را به عناوین چند نفره اختصاص دهیم. مسلماً یک بازی که فقط گیم‌پلی خالص باشد و هیچ داستانی را شامل نشود، برای برخی از بازی‌بازها لذت‌ بخش‌تر خواهد بود (توجه کنید که می‌گویم فقط برای برخی از […]

اگر بخواهیم صادقانه در مورد دنیای بازی‌های ویدئویی امروزه صحبت کنیم، باید حتماً یک بخش عظیمی از آن را به عناوین چند نفره اختصاص دهیم. مسلماً یک بازی که فقط گیم‌پلی خالص باشد و هیچ داستانی را شامل نشود، برای برخی از بازی‌بازها لذت‌ بخش‌تر خواهد بود (توجه کنید که می‌گویم فقط برای برخی از بازی‌بازها و نه همه‌ی آنان) و حالا چه بهتر که با یک سری بازی‌باز دیگر نیز رو به رو شوند و یک حس رقابتی در میان آن‌ها پدید آید. یکی از عناوینی که امروزه توانسته است بخش عظیمی از مخاطبان بخش چند نفره‌ی بازی های ویدئویی را به سمت خود سوق دهد، بازی Fortnite است. این عنوان، در سال ۲۰۱۷ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان، نینتندو سوئیچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر گردید. در همان بدو ظهور، بازی Fortnite توانست که نظر بسیاری از کاربران حوزه‌ی بازی‌های ویدئویی را به سمت خود جذب کند و تا به امروز توانسته است که در سطح جهانی، به رکوردی بسیار عالی و قابل تحسین دست پیدا کند. حال امروز می‌خواهیم ۱۴ عنوان مشابه این بازی را به شما معرفی کنیم که می‌توان آن‌ها را به عنوان جایگزین برای بازی Fortnite در نظر گرفت و تجربه‌ی آن‌ها خالی از لطف نیست.

توجه: بازی‌های موجود در این لیست، از رتبه بندی خاصی برخوردار نیستند

Apex Legends

پلتفرم‌های مقصد: اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی

قیمت: رایگان

شاید بسیاری از شما با ساخته‌ی جدید کمپانی سازنده‌ی بازی Titanfall 2، یعنی ریسپاون آشنایی داشته باشید. بله درست متوجه شدید. هدف از این سخنان، معرفی بازی چند نفره‌ی Apex Legends است. این بازی یکی از متفاوت‌ترین ساخته‌ی این کمپانی به شمار می‌رود و در حقیقت، یکی از پر طرفدارترین‌های آن نیز حساب می‌شود. شاید از سر تیتر مقاله چنین نتیجه بگیرید که هر بازی‌ که در اینجا معرفی می‌شود، حتماً به ساختن دیوار و خانه مختصر می‌شود، اما باید بگویم که این انتظار شما زیاد دوام نمی‌آورد و باید کنترل یکی از قهرمان‌های موجود در بازی را به دست بگیرید و وارد میدان شوید. در بازی Apex Legends، شما کنترل یکی از قهرمان‌های موجود در بازی را به دست می‌‌گیرید و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی هایی که هر یک از قهرمان ها دارند، وارد عمل می‌شوید و باید فقط در حیطه‌ی توانایی های خود عمل کنید. متحدین شما در این بازی به صورت هایی مختلف عمل می‌کنند و همان طور که در چند سطر بالاتر توضیح دادم، هر کدام از قهرمان ها توانایی های مخصوص به خود را دارند و در همان حیطه‌ی توانایی خود عمل می‌کنند؛ مثلا یکی از متحدین در نیروگاه نگهبانی می‌دهد و دیگری پهپادی را برای مداوای سریع هم گروه های خود می‌فرستد. در این بازی، شما در گروه های سه نفره مستقر هستید و همیشه یکی از هم گروه هایتان در پشت سرتان قرار می‌گیرد و مواظب است که کسی از پشت حمله نکند. البته لازم به ذکر است که همیشه قرار نیست مثل چسپ به همدیگر بچسپید و مثل قطار پشت سر همدیگر قرار بگیرید و این فقط به خواست شما و همراهانتان انجام می‌پذیرد. فصل دوم این بازی به تازگی شروع شده است و هیچ زمانی برای شروع بهتر از حال حاضر نیست. اگر به این بازی علاقه‌مند شده‌اید، می‌‌توانید همین حالا آن را به صورت رایگان دریافت و اجرا نمایید.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

پلتفرم‌های مقصد: اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی، تلفن‌های دارای اندروید یا iOS

قیمت: رایانه‌های شخصی: ۲۹٫۹۹ دلار – کنسول پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان: ۲۹٫۹۹ دلار – تلفن‌های همراه: رایگان

شاید سخن گفتن در مورد بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds یا همان به اختصار PUBG زیاد به چشم نیاید و سخنانی که در مورد آن خواهیم زد، تازگی زیادی در آن‌ها یافت نشود اما به دلیل تیتر مقاله و لزوم قرار گیری این عنوان در لیست، مجبور به نوشتن چند سطر مختصری از این بازی هستیم. حتماً به یاد دارید که قبل از اینکه بازی Fortnite وارد بازار شود و به این همه طرفدار دست یابد، عنوانی دیگر در این مقام قرار داشت و این بازی، همان PlayerUnknown’s Battlegrounds بود. بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds علی رغم اینکه به صورت پولی وارد بازار شده بود و باید در جهت دریافت آن برای کنسول های اکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی، پولی را پرداخت می‌کردید، اما همچنان در صدر بازار بازی‌های چند نفره قرار داشت و یکی از محبوب‌ترین عناوین این سبک به شمار می‌رفت. در بسیاری از جهات، بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds مشابه Fortnite است اما جدیّت و سختی که در این عنوان وجود دارد، او را بسیار شبیه سری Call of Duty کرده است. بازی PUBG دارای چهار نقشه به نام‌های Erangel، Miramar، Sanhok و Vikendi است که هر کدام از آن‌ها بزرگ‌تر و وسیع‌تر از نقشه‌های بازی Fortnite هستند. در بسیاری از نقاط بازی، شما نیاز دارید که از وسایل نقلیه برای رفت و آمد استفاده کنید تا زنده به مقصد اصلی خود برسید. بازی PUBG برای کسانی که دوست دارند به صورت واقع گرایانه‌تری با بازی‌های بتل رویال ارتباط برقرار کنند، گزینه‌ی بسیار خوبی به شمار می‌رود و لزومی نیست هنگامی که فهمیدید دشمنی در کمین شماست، سریعاً یک قلعه و دیوار بسازید تا از خود دفاع کنید.

Ring of Elysium

پلتفرم مقصد: رایانه‌های شخصی

قیمت: رایگان

تنها موردی که من را مجذوب این بازی کرد، جدّیت خاصی بود که در مبارزات آن به چشم می‌آمد و اصلاً یک فضای بسیار سنگین و محکمی بر بازی حاکم بود که واقعاً جذاب است. کیفیت تیراندازی و نبردهای آن را می‌توان مصداق بارز بازی PUBG دانست اما همچنان می‌توان نفوذ فضای بی روح بازی Fortnite را در آن مشاهده کرد. شاید موتور شخصیت سازی بازی چندان قوی و پیشرفته نباشد و نتوان با آن شخصیت‌های جذابی را خلق کرد، اما فرایند حملات و تیراندازی‌ها چنان قوی و پیشرفته است که هر کسی را مجذوب خود می‌کند. البته شخصیت پردازی در بازی آنقدر ها هم بی روح و ناچیز نیست که بتوان آن را به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفت، اما همچنان نمی‌توان آن را یکی از عوامل گرایش به بازی دانست.

Call of Duty: Blackout

پلتفرم مقصد: اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی

اگر یادتان باشد، سال گذشته نسخه‌ی جدیدی از سری Call of Duty با عنوان Call of Duty Black Ops 4 منتشر شد و دارای بخشی به اسم Blackout بود که این بخش نخستین نسخه‌ی بتل رویال سری Call of Duty به شمار می‌رود. این بازی با نظرات منفی بسیاری از کاربران مواجه شد و بیش از پیش به پول پرست بودن کمپانی اکتیویژن اعتراض کردند. کاری به این مبحث ندارم و سریع می‌رویم سر اصل مطلب، یعنی معرفی بازی Call of Duty: Blackout. بازی Call of Duty: Blackout اولین نسخه‌ی سبک بتل رویال سری Call of Duty به شمار می‌رود و مسلماً مقدار بسیار زیادی ازنکات مثبت این سری را به ارث برده است. همه‌ی ما با فیزیک روان بسیار عالی سری Call of Duty آشنایی کامل را داریم و اگر از ما در مورد بهترین بازی سبک شوتر اول شخص سوال کنند، بسیاری از ما بدون صبر، سری Call of Duty را به زبان می‌آوریم و این مورد ناشی از خاطرات عالی هستند که کاراکترهای این بازی در خاطر ما حک کرده‌اند و تا آخر عمر آنها را از یاد نخواهیم برد. این نسخه‌ی جدید نیز همانند دیگر عناوین این سری، از یک گان‌پلی بسیار عالی و به زبانی دیگر، درخشان بهره می‌برد. به طور قطع تا به اینجا قانع شده‌اید که این عنوان همانند سایر نسخه‌های قبلی خود از ارزش زیادی برخوردار است و یکی از بهترین گزینه‌های این لیست به شمار می‌رود. نقشه‌ی این بازی نیز تا حدود زیادی بزرگ است و یکی از جذابیت‌های آن، وجود عوامل متعدد گمراه کننده‌ی بازی‌باز است که تأثیر به سزایی بر سخت‌تر شدن بازی دارد. اگر شما هنوز موفق به بازی کردن این عنوان نشده‌اید و یا هنوز هم رغبت به تجربه‌ی آن ندارید، ما به شما این عنوان شاهکار (البته در سبک بتل رویال!) را پیشنهاد می‌کنیم و به شما اطمینان می‌دهیم از تجربه‌ی آن پشیمان نخواهید شد.

H1Z1

پلتفرم مقصد: رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴

قیمت: رایگان

اگر قصد دارید یک عنوان مشابه بازی‌های Fortnite و PUBG را با چاشنی زامبی‌ تجربه کنید، عنوان H1Z1 را به شما معرفی می‌کنیم. بازی H1Z1 در همان ابتدای شروع عرضه به بازار، خود را به عنوان یک اثر بسیار متفاوت‌تر از سایر بازی‌های بتل رویال‌ نشان داد. در واقع، این بازی یک شوتر زامبی‌محور در سبک بقاست که در همان روزهای اولیه‌ی انتشار، متفاوت بودن خود را نشان داد و همین حالا هم یکی از بهترین عناوین این سبک به شمار می‌رود. این بازی در ابتدا به عنوان پادشاه سبک بازی‌های بتل رویال و بقا شناخته می‌شد. در این بازی، ۱۵۰ کاراکتر در یک نقشه برای زنده ماندن تقلا می‌کنند و سرعت پیشروی مراحل بسیار سریع‌تر از بازی Fortnite است و همین مورد بازی را به درجه‌ی سخت‌تری رهنمود می‌کند و بر لذت‌ها و جذابیت‌های این عنوان می‌افزاید. حال به دلیل استقبال فراوانی که از این بازی شد، توسعه‌ دهنده‌ی آن یعنی Daybreak Games این بازی را به صورت رایگان در فروشگاه‌های استیم و پلی‌استیشن ۴ قرار داده است. جذابیت این عنوان در آن است که تلفیقی از رنگارنگ بودن بازی Fortnite و جدی بودن PUBG در بازی وجود دارد. باید گفت که در بین این دو مورد تعادلی عالی را با چاشنی زامبی‌ها در سبک بقا به وجود آورده است.

Minecraft

پلتفرم مقصد: رایانه‌های شخصی

قیمت: رایگان

بازی Minecraft یکی دیگر از عناوین سبک بتل رویال است که شما در آن برای زنده‌ماندن مبارزه می‌کنید و آخرین نفری که زنده بماند، همان برنده است. در این بازی، با اشخاص زیادی رو به رو می‌شوید و اگر این بازی را انجام داده باشید، می‌دانید که دارای یک جهان بسیار بزرگ و عظیم است. هنوز هم بعد از چندین سال که از انتشار این عنوان می‌گذرد، ده‌ها سرور اختصاصی برای این بازی در نظر گرفته شده است و به عنوان یکی از عناوین زنده‌ی سبک بتل رویال، به شمار می‌رود. در این بازی گروه‌ها و اجتماعات زیادی وجود دارند که از بزرگ‌ترین آنها می‌توان به Mineplex اشاره کرد که یکی از بزرگ‌ترین این گروه‌ها است و بالغ بر ۱۰۰۰۰ بازی‌باز در این گروه فعالیت می‌کنند. همچنین حالت‌های رقابتی فراوانی در جهان پیکسلی Minecraft وجود دارد که بر جذابیت آن افزوده‌اند. از نکات کلیدی و اصلی بازی Minecraft می‌توان به تخریب پذیری عالی محیط اشاره کرد. در این عنوان موضوع اصلی زمان است که مراحل را بیشتر از آنچه که هست، دشوار می‌کند و یا به زبانی دیگر، جذابیت بازی در این نکته نهفته است. مسلماً جذابیتی که در بازی Fortnite وجود دارد، در این بازی نقش نمی‌بندد اما همچنان به عنوان یک بخش جداگانه از بازی Minecraft قابل تحسین و تمجید است.

Rules of Survival

پلتفرم مقصد: تلفن‌های هوشمند اندروید و iOS

قیمت: رایگان

قبل از آنکه عناوینی همچون Fortnite و PUBG پا به عرصه‌ی بازی‌های سبک بتل رویال بگذارند، بازی Rules of Survival بازار آنها را گرفته بود و یکی از بهترین عناوین سبک بتل رویال برروی گوشی‌های هوشمند به شمار می‌رفت. این عنوان نخستین بازی موجود بر روی گوشی‌های هوشمند اندروید و ios به شمار می‌رود و بر خلاف Fortnite و PUBG، فقط برای تلفن‌های هوشمند در دسترس قرار دارد. در این بازی، بیش از ۱۲۰ بازی‌باز در یک نقشه قرار می‌گیرند و تنوع سلاح‌ها و وسایل نقلیه در آن، بر زیبایی این اثر می‌افزاید. این بازی هم اکنون به صورت رایگان برای تلفن‌های هوشمند اندروید و ios در دسترس قرار دارد و شما می‌توانید با مراجعه به گوگل‌پلی یا اپ استور آن را دانلود کنید و از یک بتل رویال قدیمی اما جذاب لذت ببرید.

Knives Out

پلتفرم مقصد: تلفن‌های اندروید و آی او اس

قیمت: رایگان

یکی دیگر از عناوین سبک بتل رویال که فقط برای تلفن‌های هوشمند اندروید و ios در دسترس قرار دارد، بازی Knives Out است که از بسیاری از جهات همانند بازی Rules of Survival است. مسلماً هم باید این دو بازی در بسیاری از موارد مثل یکدیگر باشند، چون توسعه‌دهنده‌ی هر دوی این بازی‌ها، کمپانی NetEase است و چنان به نظر می‌رسد که این کمپانی فقط فکر بازی‌های بتل رویال را در سر دارد. اگر معیار بهتر بودن یک بازی بتل رویال برای شما، جهان بزرگ آن است، این بازی یک عنوان بسیار بزرگتر از Fortnite است و برای آن دسته از کاربرانی که بزرگ بودن نقشه را معیار اصلی خود قرار می‌دهند، این بازی لذت بخشتر از Fortnite خواهد بود. کارکرد این بازی بر روی تلفن‌های هوشمند بسیار عالی بوده و این کارکرد عالی را مدیون وجود وسایل نقلیه‌ی متنوع و پیشروی سریع مراحل هستیم. اگر به بازی‌های بتل رویال با نقشه‌های بزرگ و وسیع علاقه‌مند هستید، این بازی را به شما معرفی می‌کنم. هم اکنون می‌توانید این بازی را به صورت رایگان برای گوشی‌های هوشمند اندروید و ios خود در فروشگاه‌های گوگل‌پلی (Google Play) و اپ استور (App Store) دریافت کنید.

The Darwin Project

پلتفرم‌های مقصد: رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان

قیمت: رایانه‌های شخصی: رایگان، اکس باکس وان: ۱۴٫۹۹ دلار

بازی The Darwin Project یکی دیگر از بازی‌های بتل رویال در سبک بقاست و در این بازی، علاوه بر اینکه باید بازی‌بازها را شکست بدهید، باید با سرمای شدید و یخ‌بندانی که در بازی وجود دارد نیز مقابله کنید. شما در این بازی باید در یک مرکز تحقیقاتی مستقر شوید و دلیل مستقر شدن شما در این مرکز این است که در مورد پروژه‌ی داروین اطلاعاتی را جمع کنید. شما باید به یک شکارچی تبدیل شوید و به جنگل بروید و دنبال رد پای دشمنان بگردید تا به موقعیت اصلی آنها پی برده و حمله کنید. البته این نکته را نیز بگویم که حتماً باید گهگاهی به نقشه هم نگاه کنید، چون گودال هایی در جنگل وجود دارند که فقط با تماشای نقشه می‌توان به آنها پی برد. اگر موقعیت این گودال‌ها را ندانید، ممکن است که به تله‌ی دشمنان بیافتید. اگر با این سخنان مختصر برای نصب و اجرای این بازی قانع شده‌اید، می‌توانید همین حالا این بازی را به صورت رایگان در استیم برای رایانه‌های شخصی دریافت کنید و یا با قیمت ۱۴٫۹۹ دلار آن را از طریق فروشگاه اکس باکس وان بخرید و از اجرای بازی لذت ببرید.

Surviv.io

پلتفرم مقصد: مرورگرها

قیمت: رایگان

پیش از اینکه بحث در مورد این بازی را شروع کنیم از شما می‌خواهم فکر کنید که با نسخه‌ی دوم شخص بازی PUBG رو به رو هستید و می‌خواهیم در مورد آن سخن‌هایی را به میان بیاوریم. این بازی تقریباً بر روی همه‌ی مرورگرها موجود است و شما می‌توانید آن را به صورت آنلاین تجربه کنید. اگر بخواهیم در مورد محیط بازی صحبت کنیم، طراحی آن به گونه‌ای است که اگر بسیار بسیار خوش شانس باشید، می‌توانید قابلیت هر یک از وسایلی که در اطرافتان است را درک کنید. این بازی یک اثر سرگرم کننده و تا حدودی زیبا است و شما را تا مدت زمان زیادی سرگرم خود می‌کند. فرقی که این بازی با سایر بازی‌های این لیست دارد آن است که فاقد کاراکتر است و می‌توان آن را یک نوآوری در سبک خود به شمار آورد.

Realm Royale

پلتفرم‌های مقصد: رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴

قیمت: رایگان

بازی Realm Royale یکی دیگر از عناوینی است که لیاقت قرار گیری در این لیست را داشت و اگر به این بازی اشاره‌ای نمی‌کردم، به طوری کاملاً عیان، مقاله‌ ناکامل و ناقص می‌شد. بازی Realm Royale به عنوان یکی از بازی‌های سبک بتل رویال، با چاشنی و مزه‌ی خاصی که دارد، مخاطب را مجذوب خود می‌کند. رنگارنگ بودن محیط بازی، تا حدودی آن را شبیه بازی Fortnite کرده است اما فضاسازی بازی تا حدود بسیار زیادی، زیبا و غیر قابل باور است. اگر بخواهیم از لحاظ فنی به این بازی نگاهی بیاندازیم، باید بگوییم که این بازی، تکرار عنوان Paladins در نامی دیگر است. به طور کلی بازی Realm Royale عنوانی موفق در سبک بتل رویال به شمار می‌رود و همین مورد موجب شد که اسم این بازی را در لیست عناوین مشابه Fortnite قرار دهم. وجود شخصیت‌های طنز و اصلی کامیک‌ها و نقشه‌ای عظیم و خوش رنگ و لعاب، از جمله‌ی جذابیت‌های این بازی به شمار می‌روند. البته در این بازی فقط اجازه‌ی انتخاب ۵ نوع شخصیت مختلف را دارید و هر کدام از آنها بسته به نوع شخصیت و توانایی‌ خاصی که دارند، می‌توانند در مبارزات به کمک شما بیایند. اگر شما هم به این بازی علاقه‌مند شده‌اید، می‌توانید همین حالا این بازی را به صورت رایگان از فروشگاه‌ها مختلف دریافت و اجرا کنید.

Totally Accurate Battlegrounds

پلتفرم مقصد: رایانه‌های شخصی

قیمت: ۴٫۹۹ دلار

اگر به عناوینی که دارای جوی سنگین هستند علاقه ندارید و می‌خواهید مقداری شلوغ بازی در بیاورید، دقیقاً این بازی برای شما ساخته شده است. اگر به صورت فنی به ماجرای این بازی نگاهی بیاندازیم، باید اشاره کنم که شباهت چندانی به فیزیک بازی Fortnite ندارد و بازی Totally Accurate Battlegrounds فراتر از یک بازی سبک بتل رویال است. می‌توان گفت که بازتابی از زندگی شخصی بازی‌باز را به رخ می‌کشد. جو خنده‌‌داری که بر این بازی حاکم است، یک حس و حال عجیب و سرگرم کننده‌ای را به بازی‌باز ارائه می‌دهد که وصف آن چندان آسان نیست. شخصیت‌های این بازی بسیار شل و سست ساخته شده‌اند و مثل ژله حرکت می‌کنند که این هم بر حس و حال عجیب و خنده دار آن می‌افزاید (پس اگر مشاهده کردید یکی که در حال تیراندازی است زمین می‌خورد، تعجب نکنید و به جای آن در اتاق را ببندید و تا جایی که می‌توانید قهقهه بزنید!). نگران وجود وسایل نقلیه‌ هم نباشید، چون تا جایی که بخواهید وسایل نقلیه، زره و اسلحه وجود دارد. در این بازی شما در داخل یک دایره‌ای که مدام در حال کوچک شدن است مبارزه می‌کنید، اما باید اعتراف کنم که در این بازی، برخی از فرایندها بسیار نامتعارف صورت می‌گیرند و ممکن است موجب ایجاد باگ‌های خنده دارد شوند (پس باید کمی هم صبور باشید!). این بازی هم اکنون با قیمتی حدود ۵ دلار برای رایانه‌های شخصی موجود است و اگر علاقه به تجربه‌ی آن دارید، همین حالا آن را خریده و تجربه کنید.

Fallout 76: Nuclear Winter

پلتفرم‌های مقصد: رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴

مسلماً همگی ما با سری بازی‌ شاهکار بتسدا، یعنی Fallout آشنایی کامل را داریم و می‌دانیم که این شرکت نیز در این اواخر به جمع سایر شرکت‌های دیگری که از سمت و سوی بازی‌های داستانی و خطی به سمت بازی‌های بتل رویال تغییر کاربری دادند پیوسته است. این امر انتقادهای زیادی را در پی داشت و از جمله‌ی آنها، اعتراف به پول پرست بودن این کمپانی بود. شاید شما هم از جمله‌ معدود کاربرانی باشید که بازی Fallout 76 را تجربه کرده‌اند و تغییراتی را که مشمول شده است را دیده باشید. این بازی در ابتدای عرضه بازار، خنده را بر لب بسیاری از کاربران انداخت و این مورد تا ماه های بسیاری ادامه داشت و بازی‌بازها همچنان این بازی را مضحکه‌ی میدان کرده بودند. اما شرکت بتسدا با این حرف‌ها شکست نخورد و با انتشار حالت جدیدی به این بازی، توانست تا حدودی جای خالی بسیاری از مخاطبان خود را پر کند. این حالت جدید که Nuclear Winter نام داشت، ۵۰ بازی‌باز را به چالشی سخت دعوت می‌کرد تا بتوانند با یکدیگر مبارزه کنند و پیروز میدان، نقش Overseer والت ۵۱ را به دست آورد. در این بخش یا حالت جدید، شما باید همچنان که مواظب دشمنان اصلی‌تان هستید، مراقب سایر دشمنانی که از هوش مصنوعی بهره می‌برند نیز باشید؛ زیرا ممکن است هنگامی که مشغول جنگیدن با یک بازی‌باز دیگر هستید، یکی از جانورهای جهش یافته شما را هدف بگیرد و قربانی آن موجود شوید!

Fortnite: Save The World

پلتفرم‌های مقصد: رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴

شاید از اسم این بازی تعجب کنید و بگویید که این همان بازی Fortnite است و قرار بود که عناوینی دیگر معرفی شوند. خیر! این یک بخش جدید است که به این بازی افزوده شده و برای تجربه‌ی آن باید هزینه‌ای را پرداخت کنید و واقعاً ارزش این هزینه را دارد. شما در این قسمت جدید، به یک بخش داستانی و یک بخش co-op دسترسی پیدا می‌کنید و در نقش یک‌سری پلیس که در تلاش برای نجات جهان از دست زامبی‌ها هستند وارد عمل می‌شوید. دشمن اصلی شما در این بازی زامبی‌هایی هستند که با اسم Husks شناخته می‌شوند و شما باید برای آنها دام پهن کنید و بازماندگان اصلی را نجات دهید. بازی Fortnite یکی از جذاب‌ترین عناوین سبک بتل رویال به شمار می‌رود و در بین عموم بازی‌بازها از ارزش والایی برخوردار است. اگر شما هم جزو کاربران اصلی این بازی هستید، پیشنهاد می‌کنم که Fortnite: Save The World را نیز تجربه کنید؛ چرا که در این بازی نیز موارد زیادی وجود دارد که می‌تواند نظر شما را به سمت خود جلب کند.

امیدوارم کمکی در زمینه‌ی انتخاب بازی‌های ناشناخته‌ی سبک بتل رویال به شما کرده باشیم. منتظر نظرات شما کاربران فهیم و بزرگوار گیمفا هستیم.

منبع متن: gamefa