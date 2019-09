قرص های کورکننده | بررسی DLCهای منتشر شده بازی We Happy Few

بازی We Happy Few در سال ۲۰۱۵ با تریلری جذاب معرفی شد و موفق شد برپایه آن تریلر، بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار در Kickstarter جمع آوری کند. حال و هوای بایوشاک مانند آن و فضا سازی خاص نیز سبب شد که یک شبه توجه بسیاری به بازی جلب شود. از آن موقع تا به […]

بازی We Happy Few در سال ۲۰۱۵ با تریلری جذاب معرفی شد و موفق شد برپایه آن تریلر، بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار در Kickstarter جمع آوری کند. حال و هوای بایوشاک مانند آن و فضا سازی خاص نیز سبب شد که یک شبه توجه بسیاری به بازی جلب شود. از آن موقع تا به حال، We Happy Few تغییرات فراوانی کرده است. پس از عرضه نسخه اولیه در حالتEarly Access بسیاری متوجه شدند که بازی در اصل یک Survival Rogue Like است تا تجربه ای خطی با داستان قوی و این بازخورد بسیار منفی در میان مخاطبان داشت. حال پس از عرضه،We Happy A Few ملغمه‌ای از Action Adventure و Survival است که در مواردی با ضعف‌های واضحی برخورد کرد و واضحا نتوانست نظر منتقدین و بازیبازان را آنطور که باید و شاید جذب کند.

مدتی پس از عرضه بازی، به هر دیلی که مد نظر سازندگان بوده( خالی کردن جیب‌ها با Season Passها یا جبران ضعف‌ها و ضررهای نسخه اصلی) تصمیم به عرضه‌های DLC یا محتوای داستانی برای آن گرفتند. حال در گیمفا می‌خواهیم به DLCهای این بازی، که کیفیت نسبتا خوبی دارند، نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا با توجه به رایگان نبودن آن‌ها، ارزش تجربه دارند یا خیر و چیزی بیشتر از بازی اصلی ارائه نمی‌دهند. با ما همراه باشید.

اگر Roger و James از خط اصلی داستان بازی را به یاد داشته باشید، حتما می‌دانید که آن‌ها دستیاران دانشمند دیوانه بازی به نام Dr Farady بودند. در ۳ Campaign اصلی، او تلاش کرد با ساخت نوعی دستگاه تله‌پورت از سرزمین فرار کند اما سرانجام او نه در آنجا که در DLC با نام We Came From Below مشخص می‌شود. حالا دستگاه او آماده استفاده است; اما خوشبختانه یا متاسفانه این دستگاه به جای این که او را از شهر رو به نابودی دور کند، او را به یک منطقه زیرزمینی خوفناک می‌برد و در واقع اوضاع برای او بهتر که هیچ، بدتر هم می‌شود. حالا به عنوان راجر، شما باید به زیززمینی بروید که روحتان آز آن خبر نداشته و دکتر دیوانه را از دردسری که خودش برای خودش ایجاد کرده، نجات دهید. دکتر حتی به او یک‌بار هم در کورد ربات‌هایی که در تونل‌های زیرزمینی خانه زندگی می‌کنند نگفته بود و سورپرایز بزرگی در انتظار راجر است.

تمام این معرفی‌ها در They Came From Below به سرعت انجام می‌شود و شما چشم برهم زده در یک زیرزمین تاریک با کلی ربات مهاجم هستید که اگر در بازی دیگری بود ترجیح می‌دادید فورا آنجا را ترک کنید. خوشبختانه، ددکتر برای شما یک Ray Gun گذاشته که می‌توانید از آن در ماموریت‌ها بهره ببریدو در ادامه می‌فهمید چه سلاح خوب و به دردبخوری است. با Charge کردن این سلاح می‌توانید به راحتی ربات‌ها را نابود کنید یا از آن در حل پازل‌های ختلف بازی بهره ببرید. همچنین می‌توانید آنرا به یک Stun Baton تبدیل کنید که در این صورت گلوله‌های آن بسیار کم‌قدرت‌تر اما جفتی خواهند شد. این راهی برای شارژ کردن دستگاه است. این سلاح تنها سلاح شما در این DLC است; البته در ادامه به ۲ گجت هم دسترسی خواهید داشت.

فکر می‌کنم تا الان متوجه شده۲اید که گیم‌پلی این DLC چقدر با مجتوای اصلی بازی فرق دارد. در واقع، بقا و مدیریت آیتم‌ها و المان‌های نقش‌آفرینی جای خود را به یک سیستم شوتینگ نسبتا مناسب، ربات‌ها و پازل‌های جدید و یک گیم‌پلی اکشن اول شخص داده‌اند. دیگر خبری از مخفی‌کاری نیست; انقدر تعداد دشمنان زیاد و وسایل شما محدود است که قدرتی برای مخفی‌کاری ندارید. گان‌پلی و معماهای بازی در خد خوبی قرار دارند و اگر به گیم‌پلی بازی به عنوان المان درجه دوم بازی نگاه کنیم، ایراد چندانی از آن نخواهیم گرفت. محیط بازی کمی یکنواخت و خسته‌کننده است; اما دیالوگ‌ها و مراحلی که در بازی وجود دارند، کاملا مکمل و هم‌مسیر با داستان بازی هستند و وقتی آم را در کتار سیستم آرکیدی مبارزات قرار می‌دهیم; به لذت‌بخش بودن گیم‌پلی هم پی‌می‌بریم. وقتی متوجه تفاوت سطحی این DLC با کمپین اصلی می‌شوید که داستان به نقطه جدی خود می‌رسد. در این جاست که داستان و گیم‌پلی بازی بسیار از خط اصلی بهتر،کارشده‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

به عوان حرف آخر برای این DLC، باید بگویم واقعا نمی‌دانم چرا Compulsion games انقدر مدت زمان این محتوا را کم قرار داده است. واقعا چرا باید چنین DLC پرمحتوایی با ۲ ساعت داستان سر و تهش هم بیاید؟ چرا وقتی این محتوا از بازی اصلی هم بهتر است نباید جای این دو با هم عوض شد؟ شکی نیست که They Came From Below در صورت عرضه به عنوان بازی اصلی، بسیار بهتر از نسخه اصلی نتیجه می‌گرفت.

محتوای دانلودی Lightbearer، باز هم استایل متفاوتی از بازی را به شما نشان می‌دهد. این‌بار ما در نقش یک ستاره راک و دلال موامخدر به نام Nick Lightbearer قرار می‌گیرید. او به واسطه شغل و محبوبیتش، عموما افراد زیادی اطراف محل سکونت او هستند و تقریبا آرامش ار از او گرفته‌اند. او که حالا علاوه بر دلالی مواد، تغلیظ‌کننده و سنگین‌کننده آن‌ها هم هست، در صبح یک روز شوم بیدار شده و یک لباس خونی به همراه یک روزنامه که نام او را به عنوان قاتل تیتر کرده‌اند، پیدا می‌کند. حال با این همه طرفداری که خانه را محاصره کرده‌اند باید راهی برای فرار و بعد تبرئه کردن خودتان پیدا کنید.

شاید این داستان برای یک DLC عنوان اول شخص، مناسب نباشد و درست هم هست. اما سازندگان، به خوبی از تم کلی بازی برای ساخت یک داستان متفاوت بهره گرفته‌اند. نیک یک ستاره راک است، بنابراین سلاح اصلی شما یک گیتار خواهد بود. شما می‌توانید با آکوردهای متفاوت کارهای متفاوتی در مبازات انحام دهید که بهب ازی تنوع زیادی می‌بخشد. متلا با نوعی آکورد، می‎توانید طرفدرانتان را به دفاع از خود وادارید. می‌توانید پاپاراتزی‌ها را با یک موسیقی دیگر Knockout کنید یا با نوعی فن موسیقیایی(!) به بیهوش کردن گروهی دشمنان مشغول شوید. پازل‌های خوبی هم در بازی وجود دارند که تعدادی از آن‌ها نیازمند نواختن موسیقی هستند و خلاقانه کار شده‌اند.

مورد دیگری که در گیم‌پلی بازی وجود دارد و قابل ذکر است; Tripهایی است که نیک در بعضی از مراحل انجام می‌دهد. در طی مضرف زیاد موادمخدر و قرص‌ها، نیک دچار توهمات شدیدی می‌شود. در این توهمات به جر افکت‌های تصویری که بارها در عناوین دیگر مشاهده کرده‌ایم، یک ویژگی مهم دیگر هم وجود دارد: شما فرق واقعیت و توهم را در این مراحل تشخصی نخواهید داد و واقعا نمی‌دانید مواردی که در اطرافتان حین مصرف این مواد به وجود می‌آید واقعی هستند یا خیر. در بسیار یاز مواقع ممکن است همه‌جیز را توهم فرض کنید اما ناگهان واقعا در اتر حمله یک دشمن یا سقوط ار ارتفاع بمیرید! این دقیقا چیزی است که این DLC به آن یناز داشت و خوشبختانه به وضوح شاهدش هستیم.

به طور کلی می‌توان گفت به جز برخی محیط‌های تکراری که رد ماموریت‌ها وجود دارد و برخی مشکلات افت فریم، Lightbearer هم متل They come Frome Below محتوای قابل احترامی است و کاملا راضی‌کننده است. چه بسا اگر سیستم مضحک بقا هم در بازی اصلی وجود نداشت، شاهد عنوان بسیار بهتری بودیم.

