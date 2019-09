نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Sharpshooter توسط یک ضربه‌ی آزاد گلی را به ثمر برسانید ۱۵

Perfection تمام رقابت‌های مهارتی بخش چندنفره را به اتمام رسانید ۱۵

Natural Talent بدون از دست دادن ضربه‌ی پنالتی مرحله‌ی ضربات پنالتی را با موفقیت به سرانجام رسانید ۱۵

Master Focus گلی را بعد از تنظیمات و زمان‌بندی ضربه به ثمر رسانید ۱۵

Squad Showdown در رقابت‌های حالت FUT Squad مسابقه‌ای را به پیروزی رسانید ۱۵

Interior Decorator استادیوم خود را با مجهز کردن به بنرهای هواداران شخصی‌سازی کنید و یا این عمل را به وسیله‌ی دست‌یابی به موسیقی‌های استادیوم در حالت FIFA Ultimate Team انجام دهید ۱۵

Friendly Fun در رقابت حالت FUT Friendlies با استفاده از هر گونه قانونی شرکت کنید ۱۵

Divisive Figure در رقابت بخش‌چهارم و یا بالاتر حالت FUT Division شرکت کنید ۸۰

Club Legend به ۲۰۰ ظاهر بازیکنی در حالت FIFA Ultimate Team دست یابید ۸۰

Ranking UP به رتبه‌ی گلد ۳ در رقابت‌های حالت FUT Squad دست یابید ۳۰

Grand Strategist تاکتیک خود را در حالت FIFA Ultimate Team خلق کنید ۱۵

Welcome to the League در لیگ هفتگی حالت FUT Champions شایستگی خود را به اثبات رسانید ۳۰

Puzzle Master ۱۰ چالش ساختن اعضا را در حالت FIFA Ultimate Team به سرانجام رسانید ۳۰

Learning the Ropes پاداش هدف گروهی را در حالت FIFA Ultimate Team تصاحب کنید ۳۰

Play of the Season پاداش فصلی را در حالت FIFA Ultimate Team تصاحب کنید ۳۰

Divide and Conquer به سطح ۳ و یا بالاتر در رقابت‌های حالت FUT Division دست یابید ۳۰

Getting into the Action ۳ رقابت حالت VOLTA Football Kick-Off را با استفاده از آرایش‌های مختلف تیمی به اتمام رسانید ۳۰

Begginer’s Luck یک رقابت حالت Mystery Ball و یا King of the Hill را به پیروزی رسانید ۳۰

Wise Choice تمام خصیصه‌ها را در یک مسیر درخت مهارت آزاد کنید ۳۰

Unstoppable اولین رقابت حرفه‌ای حالت Pro Club Seasons League را به اتمام و پیروزی رسانید ۱۵

At the Top قوانین جام را در حالت Pro Clubs به اتمام رسانید ۳۰

Evolution یک خصیصه‌ی فوق‌العاده را در حالت Pro Clubs آزاد کنید ۳۰

Explorer به یک کنفرانس پیش و پس از مسابقه گوش فرا دهید ۳۰

Comfort Zone تمام پاسخ‌های یک کنفرانس مطبوعاتی را انتخاب کنید ۳۰

Trendsetter ۳ لباس مختلف را در ۳ مسابقه‌ی مختلف بپوشید ۳۰

Going Down in History فینال لیگ قهرمانی یوفا (UEFA) را به پیروزی رسانید ۸۰

The Legends فینال لیگ اروپای یوفا را به پیروزی رسانید ۳۰

In the Game در یک مسابقه‌ی مربوط به بخش بانوان شرکت کنید ۱۵

End of the Journey داستان بخش VOLTA را به اتمام رسانید ۸۰

Only One رتبه‌ی کلی آواتار خود را در حالت VOLTA Football به حداکثر رسانید ۸۰