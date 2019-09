حدود چند ماه از عرضه‌ی بازی Close to the Sun، ساخته‌ی استودیوی استورم این د تی‌کاپ (Storm in the Teacup)، به طور انحصاری برای فروشگاه اپیک گیمز می‌گذرد. این عنوان در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های دیگر منتشر خواهد شد. حالا به نظر می‌رسد که پس از انتشار لیست اچیومنت‌های این بازی به […]

حدود چند ماه از عرضه‌ی بازی Close to the Sun، ساخته‌ی استودیوی استورم این د تی‌کاپ (Storm in the Teacup)، به طور انحصاری برای فروشگاه اپیک گیمز می‌گذرد. این عنوان در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های دیگر منتشر خواهد شد. حالا به نظر می‌رسد که پس از انتشار لیست اچیومنت‌های این بازی به تاریخ انتشار نامشخص آن نزدیک‌تر شده‌ایم.

داستان این بازی در یک نسخه‌ی متفاوت از قرن ۲۰ام میلادی جریان دارد. دنیایی که در آن نیکولا تسلا و توماس ادیسون درگیر جنگ تکنولوژیک برای اثبات برتری خود نسبت به دیگری هستند. شخصیت اصلی شما در این بازی Rose Archer است. وی با هدف حل معماهای کشتی Helios وارد آن شده و با محیطی Bioshock مانند مواجه می‌شود. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتری از این عنوان، نقد و بررسی آقای مقدم را با عنوان نزدیک به رپچر | نقد و بررسی بازی Close to the Sun مطالعه نمایید.

این عنوان دارای ۲۹ اچیومنت کاملا آفلاین است که کسب تمامی آن‌ها برای شما ۱۰۰۰ امتیاز را به همراه خواهند داشت. این بازی هیچ اچیومنت‌ پنهانی نداشته و اکثر اچیومنت‌های آن وابسته به داستان بازی، گشت و گذار در Helios و آیتم‌های قابل جمع‌آوری بازی هستند. بازی Close to the Sun در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ برای اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

در ادامه شما را به مطالعه‌ی لیست اچیومنت‌های بازی Close to the Sun دعوت می‌کنیم.

نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز The Borders of Hermes بخش ۱ را به اتمام برسانید ۱۵ The Fire of Prometheus بخش ۲ را به اتمام برسانید ۱۵ The Home of Hestia بخش ۳ را به اتمام برسانید ۱۵ The Works of Daedalus بخش ۴ را به اتمام برسانید ۱۵ The Darkness of Hades بخش ۵ را به اتمام برسانید ۱۵ The Drama of Dionysus بخش ۶ را به اتمام برسانید ۱۵ The Strife of Eris بخش ۷ را به اتمام برسانید ۱۵ The Flowers of Persephone بخش ۸ را به اتمام برسانید ۳۰ The Path of Ares بخش ۹ را به اتمام برسانید ۳۰ The Fall of Icarus بخش ۱۰ را به اتمام برسانید ۳۰ Happy Birthday اتاق تولد را پیدا کنید ۳۰ Fancy Calculations دفترچه‌ی اول Ada را پیدا کنید ۱۵ Hidden in Plain Sight دفترچه‌ی دوم Ada را پیدا کنید ۱۵ Letters from the Future تمامی‌ نامه‌های شبکه‌های بادی (Pneumatic Tube Messages) را پیدا کنید ۳۰ Lousy Service زنگ پذیرش را به صدا در بیاورید ۱۵ Demanding Customer زنگ پذیرش را ۱۰ بار به صدا در بیاورید ۳۰ All Aboard همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۱‌ را پیدا کنید ۳۰ Carnival همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۲‌ را پیدا کنید ۳۰ Loved ones همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۳ را پیدا کنید ۳۰ Blueprint Collector همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۴‌ را پیدا کنید ۳۰ Ada’s department memo’s همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۵‌ را پیدا کنید ۳۰ Famous Autographs همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۶‌ را پیدا کنید ۳۰ Aubrey likes to rant همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۷‌ را پیدا کنید ۳۰ Questionable Ideas همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۸‌ را پیدا کنید ۳۰ Ambitious Plans همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۹‌ را پیدا کنید ۳۰ Tesla’s own Notes همه‌ی آیتم‌های قابل جمع‌آوری بخش ۱۰‌ را پیدا کنید ۱۰۰ Flawless Survivor بازی را بدون مردن به اتمام برسانید ۱۰۰ Faster than Electricity بازی را در کمتر از سه ساعت به اتمام برسانید ۱۰۰ Keeper of Promises بازی را به اتمام برسانید ۱۰۰

منبع متن: gamefa