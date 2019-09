بازی بعدی از سری محبوب Gears of War هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت و طرفداران برای تجربه این عنوان صبر ندارند. پس از چند روز تست،بررسی و حل مشکلات بزرگ، The Coalition برای انتشار این اثر مورد انتظار آماده می‌شود. به نظر می‌رسد تنها طرفداران نیستند که از گیمپلی و محتویات تجربه شده لذت برده‌اند بلکه کارگردان عنوان The Last of Us Part II، "نیل دراکمن"، زودتر از هنگام یک نسخه از بازی را دریافت کرده است و به دنبال آن شاهد ستایش او از این اثر هستیم.

به گزارش پردیس‌گیم، چندی پیش دراکمن در توییتر شخصی خود با انتشار تصویری از کنترلر Xbox One و صفحه تار شده تلویزیون اعلام کرد که یک نسخه از بازی Gears 5 را دریافت کرده است و به طور کلی مشخص بود که او در حال تجربه این عنوان می‌باشد. او در توییت منتشر شده گفت:

"زمانش رسیده که Lancer خود را بازیابی کنم، برای دسترسی زودتر متشکرم، بازی دلربا است."





بازی Gears 5 در تاریخ 10 سپتامبر برروی پلتفرم‌های Xbox One و PC عرضه خواهد شد. شایان ذکر است که کاربران سرویس Xbox Game Pass Ultimate می‌توانند 4 روز زودتر به نسخه ویژه دسترسی داشته باشند و از هم‌اکنون نیز آن را بر روی کنسول خود دانلود کنند.

نظر شما در این باره چیست؟



منبع متن: pardisgame