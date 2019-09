نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Secret Achievement به منظور آزاد کردن این اچیومنت به پیشروی در بازی ادامه دهید ۱۵

The Path of the Believer پایان‌بندی A را آزاد کنید ۷۰

The Path of the Unworthy پایان‌بندی B را آزاد کنید ۳۰

Firm Devotion تمام عبادت‌کنندگان را به دست آورید ۱۵

Skin and Bones تمام عتیقه‌ها را به دست آورید ۱۵

Mysteria Lucis تمام دانه‌های تسبیح را به دست آورید ۱۵

Warden of the Ossuary تمام منابع قابل جمع‌آوری را به دست آورید ۱۵

Heart and Slash تمام شمشیرهای قلب را به دست آورید ۱۵

Cvstodia’s Pilgrim تمام مناطق را کشف کنید ۱۵

Six Stinging Panis حداکثر مقدار سلامتی را به دست آورید ۱۵

Baptism of Faith حداکثر مقدار اشتیاق را به دست آورید ۱۵

Mea Culpa حداکثر سطح شمشیر میا کولپا (Mea Culpa) را به دست آورید ۱۵

Fountain of Life حداکثر مقدار قمقمه‌ها را به دست آورید ۱۵

Engracia حداکثر تعداد جایگاه‌های دانه‌ی تسبیح را به دست آورید ۱۵

Inquisition ۵ دشمن مختلف را به قتل رسانید ۱۵

Power Unleashed ۵ مرتبه پاسخی نیک را ارائه کنید ۱۵

Secret Achievement به منظور آزاد کردن این اچیومنت به پیشروی در بازی ادامه دهید ۳۰

Secret Achievement به منظور آزاد کردن این اچیومنت به پیشروی در بازی ادامه دهید ۳۰

Bestiary تمام گونه‌های دشمن را مغلوب کنید ۳۰

Blood and Tears تمام مهارت‌های زیارتگاه میا کولپا را تهیه کنید ۳۰

The Number of the Beasts تعداد ۶۶۶ دشمن را به قتل رسانید ۳۰

Crossing Souls انگیزه‌ای را میان ردنتو (Redento) و کلئوفاس (Cleofas) به منظور ملاقات یک‌دیگر ایجاد کنید ۳۰

Requiem Aeternam بدون استفاده از قمقمه تمام باس‌ها را شکست دهید ۷۰

Bronze Medal با عبور کردن در کمتر از ۳ ساعت از پل ۳ مبارز سوارکار به در برنزی برسید ۳۰

Witness of the Miracle بازی را به صورت صد در صد به اتمام برسانید ۸۰