نام اچیومنت توضیحات اچیومنت

Ready or not… بخش آموزشی بازی را کامل کنید

Rising Star به سطح ۲ برسید

Soaring with the Eagles به سطح ۳ برسید

In the Big Leagues به ابتدای بخش List برسید

Crown The King به رتبه‌ی نخست در بخش List تبدیل شوید

It’ll buff out یکی از مراحل را در حالی که تمامی Modifierها فعال هستند، به پایان برسانید

Flawless Victory در یکی از قسمت‌ها، در تمامی مسابقات به سطح طلایی یا بالاتر دست پیدا کنید

It was the glare! در یکی از مسابقات درگ (Drag Race)، ترمز را بسیار زودتر از زمان تعیین شده رها کنید

Flying High در حالت Bullseue، در مجموع بیش از ۶۰ ثانیه را در حال پرش سپری کنید

Hammer time در حالت Smash، در کم‌تر از ۵ ثانیه با ۶ هدف برخورد کنید

Clean as a whistle در یک مسابقه بدون این‌که تصادف کنید، مدال طلا را کسب کنید

Tighten your seat belt برای اولین بار با یک مانع برخورد کنید

Was just a practice run یک مسابقه را دوباره از ابتدا انجام دهید

Make my day… زمان عکس‌العمل خود را به ۰٫۱ ثانیه یا کم‌تر برسانید

Dude, there’s my car! یک چالش سطح پلاتینیوم را کامل کنید

Wearing the crown در یک مسابقه در مقابل Big Chief پیروز شوید

Farm Trick در یک مسابقه در مقابل Farmtruck پیروز شوید

Who’s your daddy? در یک مسابقه در مقابل Daddy Dave پیروز شوید

Monza Down در یک مسابقه در مقابل Monza پیروز شوید

Dominated در یک مسابقه در مقابل Dominator پیروز شوید

You’re just too smooth در یک مسابقه در مقابل Murder Nova پیروز شوید

Ox the Fox در یک مسابقه در مقابل Ox the Fox پیروز شوید

Fired and missed در یک مسابقه در مقابل Kamikaze Chris پیروز شوید

Is there a doctor in the house? در یک مسابقه در مقابل Doc پیروز شوید

A walk in the park در یک مسابقه در مقابل Parkway Paulie پیروز شوید

Shell out یک قطعه به ارزش ۱۰۰۰۰ یا بالاتر را از طریق فروشگاه سفارش دهید

Looking for a come up بیش از ۱۲ قطعه از Junkyard خرید کنید

Only the best از یک قطعه‌ی سطح پلاتینیوم استفاده کنید

Better than nothing به امتیاز ۲۵۰۰ در عملکرد خودرو برسید

Now you’re playing with fire! به امتیاز ۳۵۰۰ در عملکرد خودرو برسید

Lighting McSpeed به امتیاز ۴۵۰۰ در عملکرد خودرو برسید

It matches my spark plugs… از یک مجموعه‌ آیتم هماهنگ استفاده کنید