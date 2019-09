در جدیدترین شماره از برنامه‌ی ویدئویی «هایلایت»، به سراغ بازی جدید Gears 5 رفته‌ و نکاتی که پیش از خرید این بازی باید بدانید را بررسی کرده‌ایم. تاکنون چهل‌ و هفت شماره از برنامه‌ی «هایلایت» منتشر شده و اینک با شماره چهل و هشتم آن در خدمت شما عزیزان هستیم. در «هایلایت»، نکاتی که پیش از […]

تاکنون چهل‌ و هفت شماره از برنامه‌ی «هایلایت» منتشر شده و اینک با شماره چهل و هشتم آن در خدمت شما عزیزان هستیم. در «هایلایت»، نکاتی که پیش از خرید یک بازی باید بدانید را به اطلاعتان خواهیم رساند.

تقریبا منصفانه هست که بگوییم که اگر بازی Gears of War توسعه نمی‌یافت، شاهد بازی‌های سبک تیراندازی سوم شخص با محوریت کاورگیری، نبودیم و شاید حتی دیگر وجود نداشتند. محبوبیت مجموعه‌ی Gears of War پس از توقف کار استودیوی اپیک‌گیمز (Epic Games) برروی این اثر و البته پس از عرضه‌ی Gears of War 4، افت شدیدی پیدا کرد؛ با این‌حال مجموعه‌ی Gears همچنان به عنوان یک سری مهم برای مایکروسافت و کاربران پلتفرم اکس‌باکس به حساب می‌آید.

در جدیدترین شماره‌ی «هایلایت»، به بررسی نکاتی که باید پیش از خرید این بازی بدانید، پرداخته‌ایم. با ما و قسمت جدیدی از «هایلایت»، همراه باشید.

