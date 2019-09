زنجیرهای پلاتینیوم بر بام بریتانیا | جدول فروش هفتگی بریتانیا

این هفته شاهد عرضه‌ی بازی‌های جدید زیادی در کشور بریتایا بودیم اما بازی جدید انحصاری کنسول نینتندو سوییچ یعنی Astral Chain توانست با قدرت تمام رقبای قدرتمند و با نام و نشان خود را کنار زده و بر بام بریتانیا تکیه کند. با جدول فروش هفتگی بریتانیا با ماه همراه باشید. قطعا اگر از طرفداران […]

این هفته شاهد عرضه‌ی بازی‌های جدید زیادی در کشور بریتایا بودیم اما بازی جدید انحصاری کنسول نینتندو سوییچ یعنی Astral Chain توانست با قدرت تمام رقبای قدرتمند و با نام و نشان خود را کنار زده و بر بام بریتانیا تکیه کند. با جدول فروش هفتگی بریتانیا با ماه همراه باشید.

قطعا اگر از طرفداران استودیوی پلاتینیوم گیمز و کاربران کنسول نینتندو سوییچ باشید، می‌دانید که استودیوی پلاتنیوم گیمز سابقه‌ی ساخت سری Bayonetta را برای کنسول‌های شرکت نینتندو در کارنامه‌ی خود دارد؛ بنابراین وقتی صحبت از بازی جدید این استودیو می‌شود نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. آخرین نسخه از سری Bayonetta اگرچه در هفته‌ی اول انتشار خود توانست در میان هفت عنوان پرفروش بریتانیا قرار بگیرد، اما عملکرد پایداری نداشت و حتی نتوانست در ادامه، میان ۴۰ عنوان پرفروش بریتانیا نیز قرار بگیرد؛ البته مشکلات کنسول وی‌یو (Wii U) را نیز نمی‌توان در این موضوع بی تاثیر دانست چرا که در سال ۲۰۱۸ نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی فروش به مراتب بالاتری را برای نینتندو به همراه داشت.

حال بیایید به سراغ عنوان جدید استودیوی پلاتینیوم گیمز برویم؛ عنوانی در سبک اکشن که با بهره بردن از استایل بصری سایبرپانک و یک مکانیک منحصر به فرد، بسیار امیدوار کننده و البته متفاوت به نظر می‌رسد. با وجودرقبای قدرتمند در هفته‌ی جاری، اما بازی Astral Chain توانست قدم اول را مجکم بردارد و در هفته‌ی نخست انتشار خود بر بام بریتانیا تکیه بزند. پس از نسخه‌ی اول سری Bayonetta، بازی Astral Chain دومین عنوان انحصاری نینتندو به شمار می‌آید که در هفته‌ی نخست عرضه، بالاترین میزان فروش را در میان بازی‌های نینتندو به خود اختصاص می‌دهد. جالب است بدانید Astral Chain اولین بازی استودیوی پلاتنیوم گیمز و ششمین بازی کنسول نینتندو سوییچ در سال ۲۰۱۹ است که در مکان نخست جدول فروش بریتانیا قرار می‌گیرد. پیش از این، بازی Metal Gear Rising: Revengeance در سال ۲۰۱۳ توانسته بود مکان دوم را به خود اختصاص دهد. اگرچه باید اشاره کنیم که میزان فروش دیجیتالی در محاسبه‌ی میزان فروش بازی Bayonetta محاسبه نشده و اصولا نینتندو آمار دقیقی از میزان فروش دیجیتالی بازی‌های خود ارائه نمی‌دهد اما از نظر فروش فیزیکی، بازی Astral Chain توانست ۱۵۰۰ نسخه به فروش برساند.

در رتبه‌ی دوم بازی جدید اتومبیل‌رانی استودیوی تی‌اچ‌کیو نوردیک یعنی Wreckfast قرار می‌گیرد. این بازی توسط استودیوی Bugbear Interactive ساخته شده و به نوعی دنباله‌ای بر سری اتومبیل‌رانی Flat‌Out محسوب می‌شود که آخرین نسخه‌ی آن در سال ۲۰۱۷ عرضه شد. بازی Wreckfast با اختلاف کمی نسبت به Astral Chain و با فروش ۱۱۰۰ نسخه‌ای در مکان دوم قرار گرفت.

در مکان سوم، بازی جدید استودیوی سوپر مسیو گیمز یعنی عنوان ترسناک داستان محور The Dark Pictures Anthology: Man of Medan قرار دارد. می‌توان گفت Man of Medan به مانند بازی Until Dawn در هفته‌ی نخست عرضه فروش موفق را پشت سر گذاشت و تنها ۲۵۰ نسخه کمتر از بازی Wreckfast به فروش رسانده است.

اما جایگاه چهارم به بازی جدید استودیوی رمدی یعنی Control اختصاص دارد که البته اولین بازی مستقل استودیوی رمدی به شمار می‌آید. اگرچه دو بازی Control و Man of Medan با یکدیگر رقابت بسیار نزدیکی داشته‌اند اما در نهایت فروش عنوان Control حدود ۳۰۰ نسخه کمتر از بازی Man of Medan بود و این موضوع باعث شد تا بازی جدید استودیوی رمدی در هفته‌ی نخست عرضه‌ی خود در مکان چهارم قرار گیرد.

بازی Crach Team Racing: Nitro-Fueled با سه پله سقوط مکان ششم را به خود اختصاص داده و بازی جدید شرکت یوبی‌سافت یعنی Tom Clancy’s The Division 2 نیز با کسب رتبه‌ی دهم همچنان فروش خوبی را پست سر می‌گذارند. البته نیاز نیست اشاره کنیم که دیگر بازی Grand Theft Auto V به عضو ثابتی از جدول بریتانیا تبدیل شده و در میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا همچنان جولان می‌دهد.

بازی‌های انحصاری:

به مانند همیشه، توپ و میدان در اختیار شرکت نینتندو و بازی‌های انحصاری کنسول نینتندو سوییچ قرار دارد و دو شرکت سونی و مایکروسافت در تلاش هستند تا گلی دریافت نکنند. البته ظاهرا شرکت سونی دفاع را رها کرده و هجومی بازی می‌کند تا اختلاف گل خورده را به حداقل برساند زیرا بازی انحصاری این شرکت یعنی Marvel Spider-Man، به لطف کاهش قیمت آن در خرده‌فروشی‌های بریتانیا، توانسته خود را از انتهای جدول به میان ۱۰ بازی پرفروش جدول بریتانیا برساند.

نینتندو در مجموع نه نماینده در میان ۴۰ بازی پرفروش بریتانیا دارد که دو بازی Mario Kart 8: Deluxe و Super Mario Maker 2 که هفته‌ی گذشته بالانشینان جدول بریتانیا بوده‌اند، این هفته به تریب با چهار و پنج پله سقوط در مکان پنجم و هفتم جدول قرار گیرند.

دو بازی انحصاری مایکروسافت یعنی Forza Horizon 4 و Sea of Thieves به ترتیب با قرار گیری در مکان پانزدهم و نوزدهم، با افزایش نسبی فروش همراه شده و موفق شده تا جایگاه خود میان ۴۰ بازی پرفروش بریتانیا را محفوظ نگهدارند.

سرانجام بازی Red Dead Redemption 2 که هفته‌ی گذشته در مکان هشتم قرار داشت، این هفته با چهار پله سقوط، مکان دوازدهم جدول را به خود اختصاص داده است.

نگاهی به هفته‌ی آینده:

انتظار می‌رود طی هفته‌ی آینه رقابت میان بالانشینان جدول ادامه داشته و حتی با عرضه‌ی بازی انحصاری جدید کنسول اکس باکس وان یعنی Gears 5 و همچنین بازی Final Fantasy 8 Remastered، شاهد رقابت نزدیک و نفس گیری میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا باشیم. از طرفی نباید بازی‌هایی نظیر Red Dead Redemption 2 که به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت یا عرضه‌ی محتویات جدید می‌توانند بار دیگر به رده‌های بالای جدول بازگشته و با افزایش فروش همراه شوند را دست کم گرفت. برای اطلاعات بیشتر از بازی‌هایی که طی هفته‌ی آینده و نیمه‌ی دوم شهریور عرضه خواهند شد؛ پیشنهاد می‌کنم این هفته با قسمت سوم مجله‌ی ویدئویی گیمفان و بخش جذاب کامینگ (Coming) همراه باشید.

شما می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا را در قسمت پایین مشاهده کنید:

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Astral Chain ۱ ورودی جدید Wreckfest ۲ ورودی جدید The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ۳ ورودی جدید Control ۴ ورودی جدید Mario Kart 8: Deluxe ۵ ۱ Crach Team Racing: Nitro-Fueled ۶ ۳ Super Mario Maker 2 ۷ ۲ Marvel’s Spider-Man ۸ ۳۴ Grand Theft Auto V ۹ ۷ Tom Clancy’s The Division 2 ۱۰ ۹

منبع متن: gamefa