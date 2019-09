به باور «کریس ارلی» (Chris Early) – از مدیران ارشد شرکت «یوبی‌سافت» (Ubisoft) – مدل تجاری «استیم» (Steam) نسبت چندانی با واقعیات حال حاضر صنعت بازی ندارد.

واقعیت اینست که موضع یوبی‌سافت در قبال استیم چندان هم غیره منتظره نیست. این شرکت مدتی است که از قرار دادن بازی‌هایش در استیم خودداری کرده است، و انتخاب اول آن «فروشگاه اپیک» (Epic Games Store) – البته با واسطه سرویس «یوپلی» (UPlay) – بوده است. بر خلاف نظر برخی منتقدان که معتقد بودند همکاری کمتر یوبی‌سافت با استیم می‌تواند به فروش محصولات این شرکت لطمه وارد کند، به نظر می‌رسد که این رویه جواب داده است، و مخاطبان بیشتری به پلتفرم یوپلی روی آورده‌اند. در واقع، مطابق گزارشات مالی منتشره در ابتدای سال ۲۰۱۹، پلتفرم کامپیوترهای شخصی سودده‌ترین بخش تجارت یوبی‌سافت بوده است.

طبق گفته ارلی، غیبت یوبی‌سافت از استیم در چند وقت اخیر کاملا خودخواسته بوده است، چراکه این شرکت دیگر با سیاست‌های «ولو» (Valve) در قبال توزیع دیجیتال موافق نیست. در مقاله‌ای که روزنامه «نیویورک تایمز» (New York Times) به تازگی در قبال اقبال فروشگاه اپیک منتشر کرده، ارلی ضمن انتقادی صریح از استیم، نظرات خود را در باب جایگاه توزیع دیجیتال در جهان امروز به اشتراک گذاشته است: «مدل تجاری جاری آنها [استیم] غیر واقعگرایانه است، و شرایط امروز جهان را در مورد توزیع بازی منعکس نمی‌کند». کم و بیش در یک سال اخیر، استیم شاهد بوده است که بواسطه سیاست سخاوتمندانه‌تر فروشگاه اپیک، توسعه دهندگان دسته دسته استیم را به مقصد اپیک ترک می‌کنند. اما یوبی‌سافت حتی قدمی بزرگتری به جلو برداشته است، چراکه با جاافتادن یوپلی به عنوان پلتفرم اختصاص این شرکت، همه سود فروش را به چنگ می‌آورد.

بیان بی‌پرده چنین نظراتی توسط شرکتهای بزرگی چون یوبی‌سافت، می‌تواند ولو را به بازنگری در سیاستهای خود مجبور سازد. در حال حاضر، استیم به لطف سابقه طولانی خود در صنعت، همچنان مهمترین بازیگر حوزه توزیع دیجیتال محسوب می‌شود، ولی درحالیکه هر روزه مشتریان بیشتری به نصب دو لانچر عادت می‌کنند، شاید مشکلات زودتر از آنچه به نظر می‌رسد یقه ولو را بگیرد. فعلا که – به لطف کمبودهای محسوس فروشگاه اپیک – استیم خطر را احساس نکرده است.

منبع: Screenrant

