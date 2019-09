سازندگان سیمز مشغول کار روی بازی دیگری هستند

استودیو‌‌ی Maxis که خیلی‌ها آن‌ را با سری بازی‌های The Sims می‌شناسند، قصد دارد حوزه فعالیت خود را وسیع‌تر کند و سراغ ساخت بازی‌‌هایی از دیگر مجموعه‌ها برود، طبق اعلامیه‌ی این استودیو، آن‌ها مشغول کار بر روی پروژه‌ی جدیدی هستند که هیچ ارتباطی به مجموعه سیمز ندارد.

طبق اعلامیه‌ی استودیو‌ی ماکسیس و شرکت الکترونیک آرتز، آن‌‌ها به دنبال فردی می‌گردند که بتواند وظیفه‌ی کارگردانی را برعهده بگیرد و تیمی کاملا با تجربه‌ را که مشغول توسعه‌ی پروژه‌ای جدید هستند، هدایت کند. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرد مورد نظر باید بر روی دو پلتفرم رایانه‌های شخصی و موبایل تخصص داشته باشد و با سبک‌های مورد علاقه‌ی بازی‌کنندگان و ترند شده‌ی حوزه‌ی بازی‌های ویدیویی کاملا آشنا باشد.

سری بازی‌های سیمز به عنوان یک بازی شبیه‌ساز زندگی، یکی از پر‌ درآمد‌ترین مجموعه‌هایی است که شرکت الکترونیک آرتز در دست دارد، به عنوان مثال گزارش شده است که از زمان انتشار بازی The Sims 4 تا چندی پیش این بازی بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشته است. بعد از انتشار آخرین بسته‌الحاقی این بازی به نام Island Living در اوایل تابستان امسال، میزان درآمد بازی سیمز ۴ به میزان خوبی افزایش یافت.

استودیوی ماکسیس چند سال گذشته را صرف ساخت بازی‌‌‌هایی از مجموعه‌ی The Sims کرده است و همچنین توانسته موفقیت‌های خوبی را با این سری بازی‌‌ها به دست بیاورد، اما گویا با توجه به سیاست‌های جدید شرکت الکترونیک آرتز این استودیو در آینده روی مجموعه‌های دیگری کار خواهد کرد.

با توجه به اعلامیه‌ استخدامی‌ای که در بالا به آن اشاره شد، پروژه‌ی جدید استودیو‌ی ماکسیس به احتمال زیاد یک بازی چند‌نفره و آنلاین است که برای جذب مخاطب ساخته می‌شود.

