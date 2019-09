بازی «مترو: اگزدوس» (Metro: Exedus) جزو اولین عناوین بزرگی بود که «استیم» (Steam) را به نفع فروشگاه «اپیک» (Epic Games Store) ترک گفت. این مسئله ناراحتی بسیاری از مخاطبین بازی را به دنبال داشت، خصوصا به این دلیل که بازی مدتها قبل از انتشار سفارشات متعددی را در استیم دریافت داشته بود. البته که در ادامه ناشر به قول خود پایبند ماند و سفارش دهندگان، بازی را روی استیم دریافت داشتند؛ گرچه این به معنی پایان مناقشات نبود.

«کلمنتز کوندراتزه» (Klemens Kundratitz) – رئیس شرکت «کخ مدیا» (Koch Media) – طی مصاحبه‌ای با سایت GI.biz گفته است که با وجودیکه قرارداد انحصاری با اپیک به راستی «دست‌انداز کوچکی» ایجاد کرده است، او در مجموع از عملکرد تجاری بازی «بسیار راضی» است. او در این مورد چنین گفت:

«در مجموع، من هنوز هم بر سر نظر اولم هستم. به عنوان عضوی از صنعت و به عنوان یک ناشر، ما باید به اپیک و مدل تجاری آنها خوشامد بگوییم. ما رابطه گرمی با اپیک داریم، و در عین حال به رابطه قوی خود با استیم هم ادامه خواهیم داد.»

البته که زمان اعلام این قرارداد نقطه تاریک آن بود، و کونتراتزه آرزو داشت که شرکتش می‌توانست این خبر را زودتر اعلام نماید.

بنا به گفته کوندراتزه، کخ مدیا – شرکت مادر استودیوی «دیپ سیلور» (Deep Silver) که خود متعلق به THQ Nordic است – در آینده هم قراردادهای انحصاری با اپیک را مد نظر قرار خواهد داد. البته که این شرکت سیاست «عبور از استیم» را در پیش نگرفته است، چنانکه در ماه سپتامبر بازی Iron Harvest را روی فروشگاه استیم عرضه خواهد کرد.

عرضه انحصاری مترو به خاطر سهم بیشتر اپیک گیمز استور به سازندگان بوده است.

اما انحصاری شدن بازی مترو روی فروشگاه اپیک، به این دلیل بوده است که این فروشگاه سهم بیشتری از فروش بازی را به ناشرین پرداخت می‌کند. استیم عموما ۷۰ درصد فروش را به ناشرین می‌پردازد، در حالیکه اپیک سهمی ۸۸ درصدی را برای آنها در نظر می‌گیرد. کوندراتزه در این مورد چنین گفت: «ما باید همکاری با شرکتی که مدل تجاری جذابتری را ارائه می‌دهد، تشویق نماییم؛ و من فکر می‌کنم که آنها [اپیک] سرمشقی هستند برای ما و سایر شرکت‌های پخش دیجیتال – نسبت ۷۰/۳۰ بی‌رودربایستی، تاریخ گذشته است.»

کوندراتزه قبلا هم در ماه فوریه – که آشکار شد بازی مترو از استیم به اپیک کوچ می‌کند – موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. او گفته بود: «سیاست سخاوتمندانه اپیک نقطه عطفی است که به ناشرین اجازه می‌دهد در ساخت محتوا سرمایه گذاری بیشتری نمایند.»

به نظر نمی‌رسد که گذر از استیم آسیبی به فروش بازی زده باشد. طبق اعلام THQ Nordic «مترو: اگزدوس» به هنگام عرضه در ماه مه ۲.۵ «برابر مترو: لست لایت» فروخته، و بدین واسطه در مدتی اندک تمام هزینه‌های توسعه و بازاریابی خود را جبران نموده است.

پیش از این هم در خبرها خواندیم که شرکت «یوبی‌سافت» (Ubisoft) ضمن «غیرواقعگرایانه» خواندن مدل تجاری استیم، از عرضه بازی‌های آینده خود روی این فروشگاه قدیمی انصراف داده است.

منبع: Gamespot

